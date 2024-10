Prodorne zelene oči učinile su je ikonom, a njoj je kultna fotografija donijela samo probleme. Evo kako danas izgleda

Djevojčica iz Afganistana, koja je postala poznata nakon što je 1985. godine osvanula na naslovnici časopisa National Geographic, u 2021. dobila je u Italiji status izbjeglice. Impresivan portret tada 12-godišnje Sharbat Gula, djevojčice iz izbjegličkog kampa na granici Afganistana i Pakistana, snimljen je 1984. godine i objavljen sljedeće godine.

Gulu su pronašli desetljećima kasnije dok je živjela u Pakistanu, nakon što nitko nije znao njezino ime godinama. Sada, u pedesetima, Gula se i dalje nalazi u Italiji, prema navodima tamošnjih medija. Talijanska la Repubblica 2022. godine razgovarala je s Gulom, koja je za njih otkrila zašto je odlučila doći u Italiju, a ne u SAD, primjerice, gdje se nalazi sjedište National Geographica.

Today I learned that Sharbat Gula, the young girl who was photographed in refugee camps of Pakistan, then deported back to Afghanistan in 2016, is now living in Italy. The Italian government evacuated her in November 2021. Way to go Sharbat Gula! Best of luck for your new life. pic.twitter.com/UrM1ptq2dg