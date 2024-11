Neobična obavijest osvanula u zgradi u Hrvatskoj, ljudi su zgroženi: 'Isti problem i kod nas'

Neobična obavijest osvanula je u jednoj zgradi u Hrvatskoj, a objavljena je na Redditu. Iako se prema samoj obavijesti ne može otkriti o kojem se gradu radi, mnogi koji su komentirali objavu, a žive u zgradama, priznali su da i sami imaju takve situacije.

- Mole se stanari da ne pišaju u litru. Ako se to već desi da počiste iza sebe. Prilikom nošenja smeća u kontejner, ako vrećica sa smećem curi, potrebno je lift iza sebe počistiti kako ostali stanari ne bi po tome gazili kao što je sad slučaj - piše u obavijesti. Objava je izazvala brojne komentare.

- Najnormalnije u svakoj velikoj zgradi, mi smo i kamere stavili i ništa, doslovno, od djece do nekih penzionera... Ljudima je bilo: 'Utrčiš u zgradu, pa u lift, popišaš se... Ah sad je sve super, nema ni potrebe više ići doma, i samo se okrenu i opet van' - jedan je od komentara. - Ljudi su stoka i to je to - zaključio je drugi.

- Isti problem kod nas. Cucak se popiša u liftu i tak ostave. Cucak popiša stubište. Ostave smeće na stubištu. Pljuju po stubištu/zidu. Bacaju čikove po stubištu - drugi je komentar. Neki pak imaju i druge probleme.

- Ja u zgradi imam debile koji puše u liftu. Takve dangube bih bez imalo razmišljanja bacio na ulicu - žali se.

