Srpski tabloid razgovarao sa silovateljem: Prosvjedovali pred redakcijom, napadnut glavni urednik

Serijski silovatelj Igor Milošević za srpski Informer dao je intervju preko TV kanala u kojem je sat vremena opisivao scene silovanja, a ženama je poručio da 'u trenutku kad ih naumi silovati na sve pristanu' i da ga 'gledaju kao na muža ili voljenu osobu'.

Dodao je da se 'ne opiru jer će biti ranjive'. Ostale dijelove intervjua nećemo prenositi jer je ovaj istup za svaku osudu. Tamošnja javnost posebno je zgrožena činjenicom da je Informer intervju predstavio i kao mega ekskluzivu te pozivaju na masovan bojkot, a danas je organiziran i prosvjed ispred redakcije Informera u Beogradu.

Na prosvjedu se okupilo nekoliko stotina ljudi. Uzvikivali su 'sram vas bilo', a napadnut je i glavni urednik Dragan J. Vučićević. Prosvjednici su došli do vrata redakcije te su galamili: 'Izlazite napolje', 'Monstrumi', 'Gasite Informer' te su bacali jaja na vrata zgrade, piše N1 Srbija.

Anita Marković iz Ženske solidarnosti je rekla da su okupljene djevojke i žene bijesne i da su mediji po tko zna koji put iznevjerili žene.

– Ukoliko mediji rade ovakve stvari oni su direktni suučesnici i vrše nasilje nad ženama – rekla je.

Inače, Igora Miloševića su pokupili na ulici u Beogradu gdje živi kao beskućnik. Prije par tjedana pušten je iz zatvora i Informer ga je doveo u studio. Tjednik Vreme osudio je ovaj intervju:

– Dogodilo se i to: poganštine srpskih tabloida umislile su da je normalno intervjuirati višestrukog silovatelja Igora Miloševića, koji je nedavno pušten na slobodu. Čak i za ovako gnjusnu medijsku scenu kakva je ovdašnja, mnogo je. Iz kuta etike, ljudskosti, morala, dogodilo se nezamislivo. I nije stvar samo u tome što je netko uzeo izjavu od višestrukog silovatelja, niti je prvi put da mediji prenose izjave i iskaze zločinaca, ali, makar u sferi nasilja prema ženama, ovo je nešto najgore do sada – ističe Vreme, te apeliraju: Zato danas kad na društvenim mrežama budete naletjeli na taj intervju, nemojte ga dijeliti i zgražavati se. Okačite sliku Dragana J. Vučićevića i podsjećajte stalno: to je čovjek koji je dao prostor višestrukom silovatelju da najavi kako se neće zaustaviti.