Studentica silovala muškarca: Veća je i jača od njega, nije ga slušala kada je rekao ne

U većini slučajeva nasilja i silovanja koji budu prijavljeni i dođu do građana, počinitelj je muškarac a žrtva žena, no jedan sudski spor pokazuje da uvijek postoji druga strana priče. Imogen Brooke, 30-godišnja studentica iz Southamptona, optužena je da je muškarca kojeg je upoznala na internetu navela na seksualnu aktivnost bez njegovog pristanka. Pošto je "znatno veća i jača" od žrtve, koja iz legalnih razloga nije imenovana, "vrlo pijana" Imogen se popela na muškarca i "jahala" ga otprilike 15 minuta nakon čega se samo okrenula i zaspala, rečeno je na sudu.

Na suđenju je opisano kako se napad odvio u njenom domu u Southamptonu. Nakon nekoliko pića otišli su u krevet, gdje je on htio spavati, a Imogen je htjela imati spolni odnos. Vukla ga je za ruku te ga na kraju okrenula na leđa, piše Daily Mail.

"Povukla ga je prema sebi i rekla 'ti možda govoriš ne, no tvoj ku*** govori da', a zatim se popela na njega i skinula mu bokserice" rekao je tužitelj Robert Bryan. "Muškarac je policiji rekao da ju nije mogao pomaknuti jer je dvostruko teža od njega, mislio je da će 'ne' biti dovoljno, ali sve što je rekao njoj je ušlo na jedno i izašlo na drugo uho. Samo je htio da prestane" nastavio je Bryan.

Policiji je žrtva priznala kako je imao erekciju, no rekao je da ju nije htio imati. Snošaj nije završio ejakulacijom već kada je Imogen odustala jer je on izgubio erekciju. "Rekla je da je bila napaljena i htjela je imati spolni odnos. Kada je napravila to što je napravila, on je rekao da je samo odustao jer je shvatio da ga neće poslušati" opisao je tužitelj.

Imogen poriče optužbu za navođenje osobe na seksualnu aktivnost bez njena pristanka, što se razlikuje od silovanja. Legalna definicija silovanja je "kada osoba namjerno penisom penetrira tuđu vaginu, anus ili usta, bez pristanka druge osobe". "Imogen Brooke je žrtvu natjerala na seksualnu aktivnost za koju on nije dao pristanak, i ona nije mogla razumno vjerovati da ima njegov pristanak" rekao je tužitelj.

Poroti je kazao kako je pogrešno shvaćanje da su žrtve seksualnih prijestupa uvijek žene. "U javnosti postoji ta slika, da je seksualni prijestupnik muškarac, a žrtva žena. To je pogrešno. Ovaj će sud jednog dana možda koristiti drugu riječ- stereotip, široko rasprostranjena, ali fiksna i previše pojednostavljena slika ili ideja o određenoj vrsti osobe ili stvari" rekao je, dodavši kako stereotipima nije mjesto na sudu.

"Fizičko uzbuđenje nije isto što i pristanak" podsjetio je tužitelj, osvrćući se na žrtvino priznanje da je u početku odnosa s Imogen imao erekciju. "Muškarac s penisom u erekciji, jutarnja erekcija, događa li se to jer su muškarci seksualno uzbuđeni?" zapitao je porotu.

Imogen tvrdi kako je "svjesna svoje težine" i nikada ne bi zauzela taj položaj. Također kaže kako se ne sjeća incidenta u pitanju jer je bila pijana. Tužitelj je njenu obranu opisao kao "nesofisticiranu i naivnu".

"Osjećao sam se kao da traje godinama, ali vjerojatno nije trajalo dulje od 15 minuta. Osjećao sam se povrijeđeno, nisam mogao vjerovati da se događa" svjedočio je potreseni muškarac. "Primijetila je da sam distanciran od nje no nije znala zašto. Natjerala je mene da se loše osjećam što se to dogodilo. Osjećao sam se kao da me netko udario u lice".

