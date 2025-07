Iza rešetaka: Aco Stanković boravio u najstrože čuvanom hrvatskom zatvoru

U tandemu s bivšim boksačem Stjepanom Božićem, dugogodišnjim suradnikom Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionicu Lepoglava posjetio je jedan od najboljih hrvatskih televizijskih novinara Aleksandar Stanković. A u odsustvu upravitelja Dražena Posavca, popularne goste, dočekali su pomoćnik upravitelja Stjepan Madjar, voditelj Odjela tretmana Denis Vusić te voditelj Odjela osiguranja Ivica Marković. Nakon niza popularnih sportaša ((Blanka Vlašić, Dino Rađa, Aco Petrović, Zoran Primorac, braća Sinković, Janica i Ivica Kostelić...), pokoje popularne osobe iz svijeta filmske umjetnosti (Vinko Brešan, Tarik Filipović), glazbene umjetnosti (Ante Gelo) ili pak komičara (Denis Bašić, Vid Balog, za zatvorenike je to bila nova prilika za zanimljivo druženje s popularnom osobom iz vanjskog im svijeta. A kako je sa svojom vrlo gledanom emisijom "Nedjeljom u dva" prisutan u njihovom slobodnom vremenu (barem kod onih koji imaju pravo gledati televizijski program) bila je to prilika da svoju omiljenu televizijsku osobu i ponešto pitaju.

A razgovor je krenuo na temu depresije o kojoj, iz vlastita iskustva, Stanković piše u knjizi "Depra" čija je tri primjerka ostavio i za zatvorsku biblioteku koju čini 10 tisuća naslova. Kao i u prigodi predstavljanja knjige na lokacijama diljem Hrvatske, Stanković je o svojoj depresiji, s kojom se bori već 15 godina, otvoreno govorio i pred ovim auditorijem. A na tu temu, oni koji pate od zatvorske depresije, zacijelo su imali što čuti. A evo kakva je pak bila Stankovićeva reakcija nakon jednoipolsatnog druženja sa 63 zatvorenika, dakako, uz pažnju zatvorskih čuvara. - Najzanimljivije mi je što su me ispitivali ljudi koje sam do jučer gledao u crnim kronikama i osuđeni na najteža kaznena djela na više od 20 godina zatvora. Nikada nisam mislio da će nam se putevi sresti a sada su oni meni postavljali pitanja kako živjeti s depresijom, hoću li ponovo raditi putopisne reportaže "Vjetar u kosi" i govorili mi kako će se pohvaliti svojim majkama da su bili sa mnom - kazao je Stanković dodavši i ovo: - Uz rezervu da nam naši domaćini nisu mogli sve pokazati, dojmilo me je zapravo kakve oni tamo imaju pristojne i uredne uvjete za život.