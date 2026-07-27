Hrvatska ljetna večer u Europa-Parku

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Münchenu jučer je navečer u hrvatskoj tematskoj cjelini Europa-Parka, u izložbenom prostoru Traumzeit-Dome u njemačkom Rustu organiziralo „Hrvatsku ljetnu večer“, uz sudjelovanje predstavništava HTZ-a u Berlinu i Parizu te uz partnerstvo TZ Splitsko-dalmatinske županije. Uzvanicima su predstavljene aktualne novosti hrvatskog turizma te turistička ponuda Splitsko-dalmatinske županije, a poseban naglasak stavljen je na projekt Local Host, nove investicije u turizmu, kao i na unaprijeđenu zračnu povezanost s njemačkim tržištem, uključujući liniju Stuttgart-Dubrovnik Croatia Airlinesa.

„Njemačka je naše najvažnije emitivno tržište s kojeg ostvarujemo najveći broj turističkih dolazaka i noćenja, a istovremeno veliki potencijal za daljnji rast vidimo i na francuskom te švicarskom tržištu. U okolnostima u kojima putnici sve češće donose odluke o putovanju u posljednjem trenutku te u kojima traže kvalitetan omjer vrijednosti za novac, sigurnost destinacije i jednostavnu dostupnost, Hrvatska ima značajne konkurentske prednosti te ćemo upravo i ovo događanje iskoristiti za dodatnu promociju. Naš je cilj dodatno se pozicionirati kao sigurna, bliska i cjelogodišnja destinacija, a upravo događanja poput ovoga doprinose jačanju vidljivosti Hrvatske na globalnoj razini. S obzirom na sve važniju kvalitetnu prometnu povezanost, kako cestovnu, tako i zračnu, posebno veseli činjenica da je Hrvatska trenutno izravnim aviolinijama povezana s 15 njemačkih, 11 francuskih i 4 švicarska grada“, izjavio je direktor Staničić.

Foto: HTZ

Događanje je okupilo brojne predstavnike turističkih operatora i agencija iz Njemačke, Švicarske i Francuske, kao i predstavnike medija, a uz Kristjana Staničića, direktora Hrvatske turističke zajednice, prisutni su bili Nera Miličić, direktorica Predstavništva HTZ-a u Münchenu, Romeo Draghicchio, direktor Predstavništva HTZ-a u Berlinu, i Slađana Mićić, direktorica Predstavništva HTZ-a u Francuskoj. Osim njih, događanju je nazočila i počasna konzulica RH u Baden-Württembergu Miriam Mack.

„Posebno nas veseli što smo upravo u Europa-Parku, smještenom na tromeđi Njemačke, Francuske i Švicarske, čije tematske cjeline slave raznolikost europskih kultura, stvorili platformu za dijalog s vodećim predstavnicima turističkog sektora iz Njemačke, Švicarske i Francuske. Time smo dodatno osnažili poziciju Hrvatske kao kvalitetne, cjelogodišnje i održive turističke destinacije te istaknuli konkurentske prednosti naše turističke ponude pred ključnim partnerima i tržištima koji su nam od strateškog interesa“, komentirala je Nera Miličić, direktorica Predstavništva HTZ-a u Münchenu.

Foto: HTZ

U sklopu programa prikazan je novi promotivni film Hrvatske „I Hear It's Beautiful“, kao i 360° film „Nikola Tesla's Beautiful Croatia“, koji posjetiteljima kroz virtualno iskustvo približava hrvatske prirodne ljepote, kulturnu baštinu i turističke atrakcije. Gosti su tijekom večeri imali priliku razgledati i izložbu „Hrvatski izumi“, smještenu u hrvatskoj tematskoj cjelini Europa-Parka, koja predstavlja hrvatske izumitelje i njihov doprinos razvoju svjetske znanosti i tehnologije.

Foto: HTZ

Kulturno-zabavni dio programa obogatili su nastupi klape Filiae Croatiae i folklorne skupine Dijaskorak, koja je izvedbom tradicionalnog Splitskog kola predstavila kulturnu baštinu srednje Dalmacije. Poseban interes gostiju izazvala je hrvatska eno-gastronomska ponuda, prilikom koje su uzvanici mogli kušati hvarsku gregadu, dalmatinsku peku, rozatu te autohtona dalmatinska vina. Večer je bila zaokružena ekskluzivnom vožnjom na atrakciji Voltron Nevera powered by Rimac, jednoj od najmodernijih i najpopularnijih atrakcija Europa-Parka, koja simbolizira suvremene hrvatske inovacije i tehnološku izvrsnost.