Naše liječnice u finalu za prestižnu nagradu

Dvije hrvatske liječnice, doc. Jelena Radić Nišević, pedijatrijska neurologinja iz Kliničkog bolničkog centra Rijeka i dr. Ana Maria Varošanec, oftalmologinja iz Kliničke bolnice Sveti duh, u ovogodišnjem su finalu 11. International Medis Awards for Medical Research. Njihovi su stručni radovi izabrani i uvršteni među 18 finalista, nakon što je međunarodni stručni žiri ocijenio ukupno 251 znanstveni rad iz jedanaest zemalja, a stroge kriterije za ovogodišnje nominacije zadovoljilo je 197 prijava. Na natječaj su stigle prijave liječnika iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Slovenije i Srbije.

Radovi obiju hrvatskih liječnica usmjereni su na djecu.

Dr. Jelena Radić Nišević s odjela dječje neurologije riječke Klinike za pedijatriju objavila je rad pod nazivom "Rani simptomi i ishodi liječenja neuronalne ceroidlipofuscinoze tipa 2 (CLN2): Hrvatska iskustva" (Early Symptoms and Treatment Outcomes i Neuronal Ceroid Lipofuscinosis Type 2: Croatian Experience) u časopisu Journal of Personalized Medicine.

Kako nam objašnjava, postoje rijetke dječje neurodegenerativne bolesti koje mogu dovesti do smrti, a jedna od njih je neuronalna ceriodna lipofuscinoza tipa 2 (CLN2).

– Riječ je o genskoj bolesti koja ima defektan enzim za odstranjivanje štetnih tvari iz tijela, a učestalost joj je 1:250.000. Prije otkrića enzimskog nadomjesnog liječenja, djeca su umirala u drugom desetljeću života, na pragu adolescencije. Bila su u našoj skrbi jer su imala teške neurološke posljedice poput epilepsije, nemogućnosti hoda, gubitka govora... Mi bismo ih pratili i, nažalost, sahranjivali. Otkrićem enzimskog nadomjesnog liječenja, moramo brzo otkriti oboljele, od pojave prvih simptoma, jer to su djeca koja su uredno rođena i urednog ranog razvoja. Normalno govore od godine dana, kreću se, trče, a nakon druge pa do četvrte godine pojave se prvi simptomi, to su epileptički napadaji i usporen razvoj govora – opisuje dr. Radić Nišević.

Jedini u Hrvatskoj

Prvo dijete u Hrvatskoj počelo se liječiti novom terapijom 2019. upravo u KBC-u Rijeka, gdje se liječi i danas, a riječka je neuropedijatrija godinu-dvije prije toga u nekoliko navrata slala djecu s tom dijagnozom na klinička ispitivanja u Hamburg i u Rim. Otada su postavili dijagnozu ove bolesti kod šestero pacijenata, pet iz Hrvatske i jednog iz BiH, a kao Referentni centar za dječje epilepsije Ministarstva zdravstva RH, jedini u Hrvatskoj, nakon brze dijagnoze, pacijentima omogućuju liječenje ove rijetke bolesti intracerebroventrikularnom cerliponazom alfa. Posljednjih nekoliko godina pratili su liječenje te djece, na temelju čega je i nastao ovaj hvalevrijedan znanstveni rad.

– Pokazalo se ključnim što prije prepoznati i dijagnosticirati bolest te hitno početi s terapijom jer što se prije lijek počne davati, učinkovitije se zaustavlja progresija bolesti što u konačnici dovodi do bolje dugoročne prognoze. Kasnije postavljanje dijagnoze znači znatno lošiji terapijski učinak i u konačnici smrtni ishod jer je proces neurodegeneracije već počeo – kaže ova predana liječnica.

Doc. Jelena Radić Nišević rođena je u Livnu 1981., a studirala je i diplomirala na riječkom Sveučilištu, gdje je potom i doktorirala na Odjelu dječje neurologije. Uz znanstvenoistraživački rad, aktivno sudjeluje u nastavi studenata medicine i voditeljica je studentskih radova. Završila je edukaciju o neurološkim i neurorazvojnim bolestima djece u Great Ormond Street Hospital u Londonu. Aktivna je članica ustanova European Pediatric Neurology Society i International League Against Epilepsy, a članstvo u njima omogućuje joj suradnju s kolegama iz cijeloga svijeta i doprinos njezi bolesnika.

Liječnica je postala jer je od svojih tinejdžerskih godina osjećala duboko suosjećanje i želju da ljudima poboljša živote. – Pedijatrija je bila moj prvi izbor što se tiče specijalizacije. Volim svoj posao, zahtjevan je i izazovan, ali s druge strane, jako puno vraća – iskreno će. U svom je poslu strastvena i energiju pronalazi u uzbuđenju otkrića, suradnji s kolegama i potencijalnom utjecaju na djecu i obitelji. – Ne bi bilo moguće provesti ovo istraživanje i zajedničku skrb za pacijente bez moje studentice Marije Kostanjski, koja sada radi u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba, mojih kolegica dr. Ivane Kolić i dr. Franke Kovačević te voditelja Odjela neuropedijatrije prof. Igora Prpića – ističe.

Dr. Jelena Radić Nišević majka je dvoje djece, a u slobodno vrijeme uživa u putovanjima, vrtlarenju i istraživanju prirode sa svojom obitelji, što je kako kaže, vitalni izvor podrške i inspiracije za njezinu zahtjevnu karijeru.

Dr. Ana Maria Varošanec u finale ulazi sa znanstvenim radom pod nazivom "Vremenski svjestan duboki model učenja za predviđanje kratkovidnosti kod djece i adolescenata" (A Novel Time-Aware Deep Learning Model Predicting Myopia in Children and Adolescents) koji je objavljen u znanstvenom časopisu Ophthalmology Science (American Academy of Ophthalmology). Rad je ujedno i dio njezina doktorskog istraživanja, a predstavlja analizu velike baze podataka kratkovidne djece i adolescenata iz srednje i jugoistočne Europe s pomoću naprednih metoda umjetne inteligencije.

– Cilj je istraživanja predvidjeti kretanje kratkovidnosti ili miopije tijekom vremena te omogućiti preciznije upravljanje ovim rastućim javnozdravstvenim problemom. Istraživanje donosi veliki iskorak u području upravljanja miopijom, predstavljajući prvi globalni model umjetne inteligencije, temeljen na neuronskim mrežama, sposoban za precizno predviđanje progresije miopije do sedam godina unaprijed. Time omogućuje ranu identifikaciju visokorizičnih pojedinaca, osiguravajući pravodobne intervencije. Inovativnost modela očituje se u njegovoj sposobnosti analize nepravilnih i nesustavno prikupljenih podataka, čime se povećava njegova praktična primjena, a omogućuje personalizirana skrb i osigurava široka upotreba u analizi podataka u svim područjima znanosti – objašnjava dr. Varošanec i nastavlja: – Klinička primjena ovog istraživanja, koje sam započela 2021. godine, ogleda se u mogućnosti individualiziranog pristupa liječenju miopije, prilagođenog specifičnim čimbenicima rizika svakog pacijenta. Precizna predikcija omogućuje liječnicima da na vrijeme prepoznaju pacijente s visokim rizikom brze progresije miopije te primijene odgovarajuće intervencijske metode. Dodatno, rezultati istraživanja bit će integrirani u aplikaciju MyopiaMomentum, koja će liječnicima omogućiti da, na temelju podataka dobivenih pregledom, precizno predvide kretanje miopije u budućnosti.

Motivacija za odabir ove teme proizašla je iz globalne epidemije miopije i sve veće potrebe za učinkovitim strategijama njezina upravljanja. Miopija je jedan od najbrže rastućih javnozdravstvenih izazova 21. stoljeća, a projekcije pokazuju da će do 2050. godine veliki dio svjetske populacije biti kratkovidan. Bez odgovarajućeg upravljanja, patološka miopija može dovesti do ozbiljnih komplikacija s posljedičnom sljepoćom. Cilj ovog istraživanja je prepoznavanje rizičnih skupina s povećanom sklonošću ubrzanog razvoja miopije, čime se omogućuje pravodobna intervencija i optimizacija terapijskih strategija, ističe dr. Varošanec.

Ana Maria Varošanec rođena je 1992. u Zagrebu, gdje je i završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Već na početku studija posebno se zainteresirala za oftalmologiju, a tijekom školovanja i kliničkog staža dodatno produbila svoje znanje znanstveno-istraživačkim radom i međunarodnim edukacijama.

Zdravlje vida kod djece

– Osim kliničkog i znanstvenog rada, angažirana sam u promociji zdravlja vida kod djece putem edukativnih projekata i javnozdravstvenih kampanja. Moja zanimanje za oftalmologiju temelji se na stalnom traganju za inovacijama u dijagnostici i terapiji očnih bolesti te poboljšanju dugoročnih ishoda za pacijente – otkriva ova perspektivna mlada liječnica.

Nakon položenog Europskog specijalističkog ispita iz oftalmologije 2024., trenutačno završava specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije u KB-u Sveti Duh, Referentnom centru Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam, a njezin profesionalni fokus obuhvaća dijagnostiku i terapiju bolesti prednjeg segmenta oka. Uvjerena je kako uz predanost, upornost i znatiželju, u svim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj, klinički i znanstveni rad može biti obavljen na visokoj razini, a to potvrđuju brojni pozitivni uspjesi naših liječnika i medicinskog osoblja, kako u znanstvenom tako i u stručnom radu.

Pitamo je kako gleda na odlaske liječnika iz zemlje te razmišlja li i sama u tom smjeru.

– Kao što izreka kaže, putovanje i promjena obogaćuju um, smatram da su dodatne edukacije u inozemstvu neophodne za stjecanje novih znanja i vještina koje možemo učinkovito primijeniti u profesionalnom okruženju. Osim što doprinose osobnom i stručnom razvoju, pružaju priliku za uspostavljanje vrijednih kontakata i izgradnju dugoročnih suradnji, što doprinosi unapređenju rada u domovini – odgovara dr. Ana Maria Varošanec.

International Medis Awards godišnje je međunarodno natjecanje za doktore medicine i farmaceute koji su objavili istraživanja iz određenog medicinskog područja u visoko rangiranoj znanstvenoj publikaciji te svakodnevno aktivno sudjeluju u kliničkoj praksi u ustanovama diljem regije. Osim naših dviju liječnica, u finale 11. IMA ušlo je još šesnaest liječnika iz Austrije, Češke, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Svečana dodjela nagrada održat će se 13. ožujka 2025. u Ljubljani.

