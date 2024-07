Napadač na Trumpa poslao znakovitu poruku prije atentata: '13. srpnja će se održati moja premijera...'

Dok istražitelji rade na otkrivanju glavnog motiva zbog kojeg je 20-godišnji Amerikanac došao na skup republikanaca u Butler u Pennsylvaniji i očevim AR-15 poluautomatikom zapucao s krova obližnje zgrade na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, FBI je pronašao znakovitu poruku koju je mladić poslao nekoliko dana prije atentata. Kako doznaje neslužbeno CNN od izvora bliskih istrazi, na kanalu platforme Stream napadač Thomas Matthew Crooks zapravo je najavio što će se dogoditi upravo 13. srpnja.

- 13. srpnja će se održati moja premijera, gledajte kako će se odviti - napisao je navodno ranije, no nije poznato je li dao dodatan kontekst ili je to bila jedina njegova objava. Uz to, Crooks, kojeg su u sekundama nakon atentata usmrtili snajperisti, u dva je navrata posjetio lokaciju na kojoj se održavao skup republikanca.

Njegov mobitel sadržavao je fotografije Joea Bidena i Donalda Trumpa, a istražitelji su u njegovom mobitelu otkrili da je pretraživao događaje koji su najavljeni s obje strane - i Trumpa, ali i Demokratske stranke. Crooks nije pretraživao samo to, već i poremećaje povezane s depresijom, otkrili su ove srijede dužnosnici.

Inače, Crooks je na bivšeg predsjednika pucao očevom poluautomatskom puškom AR-15 ove subote. Svjedoci su primijetili Crooksa dok se penjao na krov, ali policija nije odmah reagirala na njihova upozorenja, što je izazvalo velike kritike javnosti. Napadač je bio registrirani republikanac, kao i njegov otac, a majka mu je demokratkinja, piše agencija Reuters.

Dok Trump nije imao veće ozljede jer ga je metak okrznuo pa je dobio tek ozljede uha, u ovom incidentu poginuo je 50-godišnji vatrogasac koji je branio svoju obitelj od metaka.

