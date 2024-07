Poznanik o mladiću koji je pucao na Trumpa: 'Prezirao je političare, vjerujemo da je prijetio i pucati u školi'

Bivši razredni kolega Thomasa Matthewa Crooksa, koji je u subotu pogodio bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa hicem iz puške, za američke je medije progovorio o odrastanju s budućim ubojicom. Otkrio je kako mu se Crooks za vrijeme nastave rugao jer podržava Trumpa, ali i da je prezirao političare s obje strane spektra.

"Govorio sam o tome kako sam latinoameričkog podrijetla, a podržavam Trumpa. On mi je rekao 'ti si Latinoamerikanac, ne bi li trebao prezirati Trumpa'. Odgovorio sam mu da ne bih, jer mislim da je odličan, na što me on nazvao glupim, to jest, insinuirao je da sam glup" rekao je Vincent Taormina za Fox News. Ta se rasprava odvijala na satu engleskog jezika u srednjoj školi Bethel Park za vrijeme predsjedničke kampanje 2016. godine.

Teormina je dodao kako je Crooks obično bio tih, osim ako se nije govorilo o temama koje su ga posebno zanimale, a među kojima su bile matematika i politika. Tu je često znao biti "arogantan i samodopadan" opisao je. "On bi samo pričao i pričao i ponašao se kao da zna sve, pogotovo o politici. Govorio bi tonom koji je zvučao kao 'ja sam bolji od vas'" dodao je Teormina. Istaknuo je da Crooks nije bio samotnjak, no njegovu skupinu prijatelja opisao je kao "zabrinjavajuću", a naveo je da su jednom prilikom čak prijetili pucati iz vatrenog oružja u školi. Teormina i njegovi razredni kolege tada su sumnjali da je iza prijetnje Crooks, no nisu imali dokaze. Iako, napominje, nakon što je škola zaprimila prijetnju, Crooks nekoliko dana nije dolazio na nastavu.

Kada se po hodnicima počelo pričati o njemu kao potencijalnom autoru prijetnje, Crooks se počeo drugačije ponašati, primijetio je Teormina. Stišao se i prestao se s drugima svađati oko politike, no, ponavlja Teormino, imao je dovoljno prijatelja i netko je morao vidjeti 'crvene zastavice' oko njega. "Svatko tko ga je dobro poznavao morao je nešto vidjeti. Trebali su znati da nešto nije u redu, i znam da je to relativno jednostavno sakriti, no ljudi obično nastoje srediti neke stvari u svom životu prije nego naprave nešto tako drastično, i nitko nije vidio? Kako?" pita se.

Vlasti su objavile da Crooks nema kriminalnu povijest ni povijest mentalnih bolesti. Pušku iz koje je pucao legalno je kupio njegov otac još 2013. godine. Federalna istraga trenutno se bavi njegovim motivima kao i pitanjem je li imao pomoć. FBI analizira njegov laptop, mobitel, ali i oružje, a provode se i intervjui na nekoliko desetaka svjedoka. U pokušaju atentata na Donalda Trumpa, Crooks je ubio Coreya Comperatorea, 50-godišnjeg oca dvoje djece, i ranio 57-godišnjaka i 74-godišnjaka. Pripadnici tajne službe "neutralizirali su" 20-godišnjeg napadača na mjestu događaja.