Nakon incidenta na aerodromu u Beogradu, Peternel oštro odgovorio: 'Samo pokazuju da su krivi'

Troje hrvatskih zastupnika, uključujući Igora Peternela, kako smo ranije pisali nije uspjelo ući u avion aviokompanije Air Serbia na letu Beograd – Zagreb, jer ih, kako tvrdi Peternel, nisu pustili u avion. On opisuje situaciju kao namjernu provokaciju usmjerenu protiv njega i njegovih kolegica iz Sabora. Air Serbia je, međutim, odbacila optužbe, navodeći da putnici nisu došli do izlaza za ukrcavanje na vrijeme.

"Želim naglasiti nekoliko važnih stvari u vezi s ovom situacijom. Prvo, sve su učinili da ne uđemo u taj avion, i na kraju su nam još i zabranili ulazak. Drugo, to NIJE uobičajena praksa, jer se uvijek ide za tim da se putnicima na vezanim letovima iste kompanije omogući stići na let. Treće, hotel i zamjenski let su uobičajena obveza kompanije zbog čije krivnje putnik nije mogao iskoristiti plaćenu kartu. Njihovo naknadno gostoprimstvo, koje mi ne osporavamo, samo pokazuje da su u krivu." kazao je Peternela za Večernji list.

"Ono što je bitno, ja se time sigurno više neću baviti. Mi smo to bili dužni prijaviti našem veleposlanstvu i ministarstvu vanjskih poslova i to sam kao vođa izaslanstva učinio i oni su potvrdili da je dobro što smo to prijavili." dodao je Peternel.

VEZANI ČLANCI:

Podsjećamo, zastupnik novoosnovane stranke Domino, Igor Peternel, za Večernji list ispričao je kako se sve dogodilo. "Vraćali smo se iz Tirane i lovili let za Zagreb iz Beograda. Nisu nas htjeli pustiti u avion, iako smo bili praktički na pisti, nekoliko metara od autobusa koji je trebao odvesti putnike do aviona. Objašnjeno nam je da smo zakasnili i da smo 'skinuti s leta'. Očito je da su nas namjerno htjeli poniziti," kazao je Peternel, koji trenutno boravi u Beogradu dok čeka let za Budimpeštu na konferenciju.

Preostale dvije članice hrvatske saborske delegacije otišle su jutros u Zagreb, no svi su morali prenoćiti u Beogradu. "Oni su to nama lijepo organizirali nakon što su demonstrirali svoju silu na nama. Kolegice su se uzrujale. Svi imaju svoj posao, obaveze, obitelj. Naravno da je to politička provokacija, a složio se s time i hrvatski veleposlanik u Beogradu Hido Biščević, koji je bio kontaktiran i zna o čemu je riječ," dodao je Peternel. Osobno, kaže, ne planira poduzimati nikakve mjere zbog ove neugodne situacije, ali očekuje od Ministarstva vanjskih poslova da razjasni što se dogodilo.



>>> FOTO Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će gradovi u BiH izgledati za 100 godina. Pogledajte rezultate, fascinantni su