Oglasila se srpska aviokompanija: Evo što se dogodilo hrvatskim zastupnicima

Troje hrvatskih zastupnika nije bilo na letu aviokompanije Air Serbia na relaciji Beograd – Zagreb, jer ih, kako jedan od njih tvrdi, nisu pustili u avion. Hrvatski zastupnik Igor Peternel tvrdi kako je riječ o provokaciji i kako je to bilo namjerno napravljeno njemu i njegovim kolegicama iz hrvatskog Sabora. O svemu se za Večernji list oglasila i spomenuta kompanija koja je takve optužbe odbacila.

"Želimo ovim putem demantirati napise hrvatskih i pojedinih domaćih portala, a u vezi s neulaskom na jučerašnji let Air Srbije za Zagreb troje predstavnika hrvatskog Sabora. Uvidom u sustav i detaljnom provjerom podataka utvrđeno je da putnici nisu došli do izlaza za ukrcavanje do trenutka koji je za to predviđen. Shodno definiranim procedurama u zrakoplovstvu, putnici koji zakasne na let ne mogu se na njega ukrcati, samim tim ni ovi putnici nisu mogli biti primljeni na let. Srpska nacionalna aviokompanija spomenutim putnicima omogućila je alternativni let i hotelski smještaj", navode iz kompanije.

Zapeli u Beogradu

Podsjećamo, zastupnik novoosnovane stranke Domino Igor Peternel za Večernji list ispričao je kako se sve dogodilo. – Vraćali smo se iz Tirane i lovili smo let za Zagreb iz Beograda. Nisu nas htjeli pustiti u avion iako smo bili već praktički na pisti, nekoliko metara od busa koji je putnike trebao odvesti do aviona. Objašnjeno nam je da smo zakasnili i da smo "skinuti s leta". Očito je da su nas namjerno htjeli poniziti – ispričao nam je Peternel koji je i dalje u Beogradu u jednom hotelu gdje čeka let u Budimpeštu, kamo mora stići danas na jednu konferenciju.

Preostale dvije članice hrvatske saborske delegacije otišle su jutros rano u Zagreb. No svi su morali prenoćiti u Beogradu. – Oni su to nama sve lijepo organizirali nakon što su demonstrirali svoju silu na nama. Kolegice su se uzrujale. Sve imaju svoj posao, obaveze, obitelj. Naravno da je to politička provokacija, a složio se s time i hrvatski veleposlanik u Beogradu Hido Biščević kojega je jedna kolegica kontaktirala i koji joj je kazao kako zna o čemu je riječ – kazao je Peternel. Osobno, kaže, ne misli ništa poduzimati zbog ove neugodne situacije. Ali očekuje od Ministarstva vanjskih poslova da razjasni što se dogodilo.

