VIDEO Radić: Slažem se s onom: 'Borio sam se za Hrvatsku u kojoj ćeš smjeti reći da si ti Jugoslaven'

Hrvatska u subotu dobiva novu parlamentarnu stranku nazvanu Dom i nacionalno okupljanje (DOMINO). Što nam donosi i što možemo očekivati od nje, otkrio je utemeljitelj Mario Radić za Večernji TV. Emisiju vodi novinarka Iva Boban Valečić. – Bit ću kandidat za predsjednika na osnivačkoj skupštini. Na toj skupštini, uz predsjednika, birat će se i tri potpredsjednika. Kandidati su Damir Biloglav, Igor Peternel i Branko Lozo. Birat ćemo glavni odbor i arbitražno vijeće. Malo ćemo neke stvari drukčije postaviti. U Statutu će biti određeno da će se neposredno biti birati i predsjednik i potpredsjednici. Svaki član će imati pravo birati i predsjednika i potpredsjednika. Na greškama se uči, tako da ćemo neke stvari ispraviti – kazao je Radić.

Na pitanje kako to da neće biti zamjenika predsjednika, odgovorio je: "Bit će tri potpredsjednika koji će u slučaju spriječenosti predsjednika mijenjati ga. Zamjene će biti ad hoc. Predsjednik i potpredsjednici u ovoj našoj stranci neće imati veliku ulogu. Naime, stavili smo fokus na Predsjedništvo kao na neko glavno tijelo. Bit će to dosta neposredniji način odlučivanja."

U javnosti prevladava stav kako je Radić bio čovjek iz sjene u Domovinskom pokretu. No, kako će to biti sada s obzirom na novu funkciju? "Teško je nekoga tko je drugi čovjek treće stranke u Hrvatskoj i tko je u zadnjih godinu i pol dana bio često u medijima ispred Domovinskog pokreta nazivati čovjekom iz sjene. To je jako, jako nategnuto."

Govoreći o obećanjima koja su dana biračima, kazao je: "Ono što ćemo mi uzeti na sebe iz tog sporazuma, ako mi budemo uspjeli da bude proveden..." Na pitanje novinarke kako javnost nije vidjela sporazum između Domovinskog pokreta kojem je prije pripadao Radić i HDZ-a te njihovih koalicijskih partnera, Radić je odgovorio kako je riječ o stvarima koje su "vrlo jasno rečene u javnom prostoru". "Postoje neki minimumi. Mislim da naši preci koji su u Drugom svjetskom ratu pokopani po rovovima, a prema nekim procjenama ima ih oko 20 tisuća... Slovenska vlada već je dala dopuštenje da se to može izmjestiti. Tko o tome razmišlja? To ne bi trebala biti niti neka velika gesta. Svaka država mora to napraviti svojim građanima. Ako to ne budemo radili, mi ćemo ostati zauvijek zarobljeni u svojoj prošlosti."

'Mi moramo osloboditi riječi'

Na pitanje je li to dio koalicijskog sporazuma, Radić je kratko kazao kako su takve stvari u sporazumu i da neće govoriti o tome jer je ranije rečeno kako se neće iznositi detalji te želi ostati dosljedan u tome. "Ovo je bio samo manji primjer. Postoji puno primjera i na tome se može inzistirati. Može se provesti, a ne treba značiti da su potrebne velike rošade kadrova." Dao je podršku novinaru Marku Juriču koji je osuđen na 10 mjeseci zatvora. "Da postoji verbalni delikt u 2024. godini u Hrvatskoj, mislim da je to skandalozno. Ovim putem mu dajem podršku. Znam koju je kalvariju prošao. Mislim da je to, neću reći, hrabar potez, ali to je izazivanje od srpske zajednice i izazivanje nekih tenzija."

Novinarka Iva Boban Valenčić pitala je znači li to da bi oni u potpunosti liberalizirali to, navodeći da se njima ne sviđa previše crvena petokraka. "Hajdemo reći kakvu imamo situaciju u Hrvatskoj. Mi imamo simbol jugoslavenske petokrake. Ona je napadala Republiku Hrvatsku. To je podatak koji nitko ne može osporiti. I mi imamo način da nitko ne smije dovoditi u pitanje zvijezdu petokraku, a postrojbe koje su branile sela od te petokrake dovedene su u pitanje kao velika fašizacija i ustašizacija. Dom i nacionalno okupljanje nije provokacija. Mi neke riječi moramo osloboditi. Puno ljudi me nazvalo i reklo "Dom i nacionalno okupljanje" je predesno. Riječ dom je gdje si odrastao, gdje ti je zavičaj, gdje ti je majka. To je nešto što je u hrvatskom narodu usađeno kao nešto strašno. Mi se trebamo sramiti te riječi, pa dosta je toga!"

Na pitanje hoće li neke stvari dopustiti ili zabraniti, kazao je: "Ja ne mislim zabranjivati. Moram imati pravo da mogu reći što mislim o bilo kojem znaku. Nisam se borio za Hrvatsku u kojoj će se zabranjivati. Slažem se s gospodinom Prkačinom koji je jednom rekao Radi Šerbedžiji: "Ja sam se borio za Hrvatsku gdje ćeš ti smjeti reći da si ti Jugoslaven i da voliš Jugoslaviju, a tvoja Jugoslavija je bila ta koja je govorila da ja Hrvatsku ne smijem voljeti." Svako može svoje poštovati, ali ne smije vrijeđati druge i tu moramo postaviti jasne stvari."

Potvrdio je da će se u nekom trenutku aktivirati u Saboru. "Vidjet ću na koji način, ali ne prije lokalnih izbora. A koliko ćemo imati u Saboru, vidjet ćemo." Otkrio je da je Zlatko Hasanbegović zatražio povratak u Sabor i da on ima pravo na to na temelju broja preferencijalnih glasova. Radić je kazao da postoji šansa da budu dio parlamentarne većine, ali ako se ispune njihovi uvjeti. Na komentar novinarke o tome kako je to nevjerojatno nakon teških riječi s kolegama iz Domovinskog pokreta, Radić je samo dodao: "Je li vama nevjerojatno da ljudi koji su podnijeli kaznenu prijavu protiv Plenkovića sjede i smješkaju se iz te Vlade? Ja sam bio u toj stranci i bio sam protiv kaznene prijave. Predsjednik stranke inzistirao je na tome." Ustvrdio je kako ne bi bilo neobično da budu dio većine jer je ovo ipak desna Vlada, te da bi bilo tek neobično da je lijeva Vlada na čijem je čelu SDP.

Predsjednički izbori

"Mi sigurno ne možemo podržati kandidata SDP-a. To ne može biti opcija. Zoran Milanović ne može biti opcija. U to vrijeme se koketiralo i davalo u javnost izjave da je to moguće. Jučer sam gledao intervju Zorana Milanovića i vidim da je nevoljko iskomentirao tu cijelu situaciju. Znam da su bila neka obećanja međusobna" , kazao je i dodao da je bilo obećanja da će DP i Milanović podržati jedni druge i da je Milanović bio začetnik ideje da Penava bude premijer u lijevoj vladi. Otkrio je da će njegova stranka idući tjedan doznati tko će biti njihov kandidat za nadolazeće predsjedničke izbore.

Cijeli intervju pogledajte na platformama Večernjeg lista.