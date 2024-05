Plenković: 'Koalicija funkcionira odlično, ministri iz DP-a dobro hvataju konce'

HDZ danas predstavlja kandidate za europske parlamentarne izbore u Zadru. Kod Providurove palače okupit će se delegacija te stranke na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem, a on je tom prilikom održao prigodni govor.

Premijer Andrej Plenković rekao je kako nova Vlada funkcionira odlično, a što se tiče mogućnosti da predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac bude izabran za predsjednika Odbora za nacionalne manjine, a čemu se protivi Domovinski pokret, rekao je kako o tome odlučuju nacionalne manjine.

"Koalicija funkcionira odlično, Vlada funkcionira odlično. Danas smo imali drugu sjednicu Vlade na kojoj su bila dvojica ministara iz Domovinskog pokreta koji se, čini mi se, dobro prilagođavaju i hvataju konce", ocijenio je premijer. Dodao je kako izbor predsjednika tog odbora pitanje dogovora na razini saborskih klubova te da se u to kao Vlada nisu miješali. "Najvažnije je da vodimo računa o tome da je Odbor za ljudska prava odbor kojim predsjedaju zastupnici iz redova nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, koliko su mi rekli kolege, 24 godine u nizu", rekao je Plenković.

Prema tome, dodao je, taj odbor po nekoj raspodjeli kvota pripada Klubu nacionalnih manjina i do njih je da predlože svoga kandidata za predsjednika. Odbor za izbor i imenovanja u petak je podržao sastave radnih tijela Hrvatskog sabora, no s dnevnog reda je povukao izbor predsjednika Odbora za nacionalne manjine jer se DP usprotivio mogućem izboru Milorada Pupovca na tu dužnost, zaprijetivši da bi to ugrozilo vladajuću većinu. Zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin potvrdio je u petak kako je prijedlog njihova Kluba za predsjednika Odbora za nacionalne manjine SDSS-ov Pupovac te poručio da od toga ne trebaju odustati.

POVEZANI ČLANCI:

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek završava svoj mandat, a Plenković joj se zahvalio na angažmanu, istaknuvši da je provodila zakon sukladno nadležnosti. "Mislim da je ostvarila niz postignuća, bilo da je riječ o predmetima koji se tiču kaznene domene ili građanske domene ili zaštiti interesa države u različitim međunarodnim sporovima koje je vodilo Državno odvjetništvo". Od ponedjeljka će je naslijediti Ivan Turudić, a premijer je rekao kako od novog glavnog državnog odvjetnika očekuje da nastavi raditi ono što je zadaća i glavnog državnog odvjetnika i DORH-a - "u potpunosti neovisno, samostalno, provoditi zakon”.

HDZ-ovu izbornu listu za europski parlament predvodi sam Andrej Plenković, a stručnjaci im predviđaju rezultat od pet osvojenih mjesta, što bi bilo jedno više nego na posljednjim izborima kada su i oni i SDP dobili po četiri mjesta u Europskom parlamentu.