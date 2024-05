Pronađen osmogodišnjak koji je nestao kod Omiša

u svetoj nedelji

Milanović: 'Republika Srpska ne može se odvojiti od BiH'

Ovo vam govorim i zato što ste mi pitali za rezoluciju o Srebrenici, a HR je jedna od kosponzora. To je ozbiljna tema za još ozbiljniji razgovor i sastanak. Pisao sam Plenkoviću danas, on će to vjerojatno poreći i neće odgovoriti, kazao je Milanović