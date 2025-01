2024. nećemo pamtiti po dobrom, bar kad je demografija u pitanju: Objavljeno koliko djece je rođeno, broj je nikad manji

Samo 29.403 djeteta rođena su u prvih 11 mjeseci 2024. prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku, pa će godina iza nas ostati zabilježena po najmanjem broju rođenih u povijesti ove zemlje. Broj rođenih nedvojbeno će pasti ispod 32 tisuće, a 2023. imali smo 32.170 rođenih, što je do lani bila najniža brojka u povijesti Hrvatske. No, od 1. ožujka, kada će na snagu stupiti zakonske izmjene, zaživjet će paket demografskih mjera, težak 685 milijuna eura, koje trebaju poboljšati financijski položaj (samo)zaposlenih roditelja i nezaposlenih.

Vidjet ćemo hoće li se te mjere odraziti na veći broj rođenih i osobito na zaustavljanje iseljavanja mladih i obitelji s djecom zbog kojeg smo od 2011. izgubili 400 tisuća stanovnika, kao i na povratak bar dijela iseljenih. Prema procjeni DZS-a, Hrvatska je krajem 2023. imala samo 3,862 milijuna stanovnika i među njima gotovo četvrtinu starijih od 65 godina. Zbog manjeg broja rođenih, te iseljavanja od školske godine 2013./2014. izgubili smo gotovo 61 tisuću učenika osnovnih i srednjih škola, te se glomazni obrazovni sustav u kojem se broj zaposlenih nije smanjivao nego povećavao održava zasad političkom odlukom, egzistiranjem malih razreda i velikim brojem predmeta kako bi se zadržala radna mjesta u sustavu. Da su javne politike na prvo mjesto stavile djecu, mlade i njihove obitelji, na stotine područnih škola sa svojim kadrom ne bi imale razloga strepjeti od mogućeg zatvaranja niti bi imali ozbiljan pad studenata. No kako djeca nisu glasači i kako se politika vodila time da uoči svakih izbora zadovolji apetite raznih društvenih skupina, oslonjenih na državni proračun, pritom ne praveći razliku među onima koji rade (ne)kvalitetno i izbjegavajući mijenjati društveno-ekonomske čimbenike koji su dovodili do sve manjeg broja rođenih i iseljavanja mladih, imamo to što imamo. Kada se političke elite odluče uz cjelovitu populacijsku politiku pozabaviti i kvalitetom javnih i državnih institucija koje trebaju biti servis građanima, i trendovi će se početi okretati.

Podaci DZS-a pokazuju da se broj sklopljenih brakova u prvih 11 mjeseci 2024. stabilizirao na 18.110 i, iako nećemo dosegnuti 2016. kada smo imali više od 20 tisuća brakova, ipak će ih u godini iza nas biti više nego 2023. (17.306). U prvih 11 mjeseci 2024. umrlo je 47.397 osoba, njih 533 više nego 2023., što znači da je samo prirodni pad stanovništva (razlika između umrlih i rođenih) do kraja studenog iznosio skoro 18 tisuća. Iako je razvedenih brakova lani bilo 4246, što je više nego u istom razdoblju 2023. (3573) i broj razvoda je posljednjih godina u padu osobito u odnosu na 2016. kada smo ih prvi put imali više od 7000. No ne znamo koliko se parova vjenča u Hrvatskoj, a razvede u inozemstvu.