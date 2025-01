Muškarac u Teslinu Cybertrucku bio je elitni vojnik, pucao si je u glavu, evo što je pronađeno u autu nakon istrage

Raspetljava se slučaj Teslinog Cybertrucka koji je eksplodirao ispred Trump Hotela u Las Vegasu. Sada je identificiran i muškarac koji je vozio vozilo. Bio je to Matthew Alan Livelsberger (37) iz Colorado Springsa. Policija kaže da je bio aktivni pripadnik američkih specijalnih snaga, a vozilo kojim je došao pred hotel unajmio je u Denveru. On si je pucao u glavu prije eksplozije. Prema uredu mrtvozornika to je bio i uzrok smrti Livelsbergera.

WATCH: The moment a Tesla Cybertruck exploded this morning in front of Trump International Hotel in Las Vegas pic.twitter.com/loJtRqYabO — MeidasTouch (@MeidasTouch) January 1, 2025

Nakon što je provedena istraga, šerif Kevin McMahill naveo je kako je u izgorjelom vozilu nađena vojna iskaznica, putovnica, dva poluautomatska pištolja, vatromet, iPhone, pametni sat i nekoliko kreditnih kartica na ime Livelsbergera. Iako je tijelo izgorjelo do neprepoznatljivosti, pronađene su dvije tetovaže na ostacima tijela koje su odgovarale onima koje je imao Matthew Alan Livelsberger.

On je bio odlikovani obavještajni narednik specijalnih snaga, a u vrijeme incidenta bio je na odobrenom dopustu, služeći u Njemačkoj. Njegov je otac za CBS rekao kako Matthew u Coloradu bio kako bi posjetio suprugu i osmomjesečnu kćer. Kada su posljednji put razgovarali - za Božić - sve je bilo normalno.

Podsjetimo Livelsberger je dovezao Cybertruck ispred Trump Hotela, iz vozila se počelo dimiti, a zatim je eksplodiralo. U tom je incidentu sedam osoba ozlijeđeno, ali ozljede su lakše prirode. Vlasti još nisu utvrdile motiv iza incidenta. McMahill je rekao da postoje brojne sličnosti, ali ne i definitivna veza između ovog incidenta i terorističkog napada u New Orleansu gdje je kamionom ubijeno 15 ljudi. Oba događaja dogodila su se na Novu godinu. Oba su osumnjičenika služila u Fort Braggu u Sjevernoj Karolini, iako nema zapisa da su služili u istoj jedinici ili u isto vrijeme. Također, oba su služila u Afganistanu 2009. godine, ali nema dokaza da su bili u istoj regiji ili jedinici. Obojica su također koristila tvrtku Turo za unajmljivanje vozila korištenih u incidentima.

