Slučaj Tesle i terorista iz New Orleansa povezani? Napadači služili u istoj vojnoj bazi, povezuje ih i jedna aplikacija

Nakon nemilih scenama koje dolaze iz Amerike - ubojstva u New Orleansu i izgorjelog Teslinog Cybertrucka, policija istražuje slučajeve i vjerojatno je da su povezani. Naime, Teslin Cybertruck izgorio je u srijedu pred hotelom Donalda Trumpa u Las Vegasu, pri čemu je jedna osoba poginula, nekoliko je ozlijeđeno, a slučaj se istražuje kao mogući teroristički čin. Šef lokalne policije Kevin McMahill je rekao da se Cybertruck zaustavio pred Trumpovim hotelom u 8.40 sati i da policija ima na umu da se ranije u srijedu dogodio napad i u New Orleansu. Sve to možda je povezao jer u New Orleansu je muškarac uletio kamionetom u gomilu ljudi na ulici Bourbon čime je ubio 15 i ranio najmanje 36 ljudi. FBI je potvrdio da se ovaj incident tretira kao teroristički čin i da je počinitelj ubijen nakon napada.

- Je li to sve slučajnost? Ne znam - rekao je šerif Kevin McMahill pa dodao - Apsolutno istražujemo sve veze s New Orleansom, piše Daily Mail.

U novom izvješću se navodi da je čovjek odgovoran za eksploziju Cybertrucka služio u istoj vojnoj bazi kao i terorist iz New Orleansa. Policajci su u srijedu navečer izvršili raciju u domu 37-godišnjeg muškarca iz Colorado Springsa i utvrdili da oumnjičenik ima vojno iskustvo te da je služio u istoj bazi kao i Shamsud Din Jabbar, koji ubio 15 ljudi, izvijestio je Denver7.

Već je poznato da su koristili istu aplikaciju Turo za iznajmljivanje vozila, a izvori upoznati s istragom naveli su za NBC News da je vozač Cybertrucka imao vojno iskustvo.

Turo, aplikacija putem koje su iznajmljena vozila korištena u oba napada, poručila je da 'surađuje s vlastima'.

