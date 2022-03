Mrežama se širi snimka Zelenskog, novinarima odgovorio kad je zadnji put vidio svoju obitelj

Društvenim mrežama se širi snimka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji u jeku rata kratko odgovara na pitanja novinara o tome kad je zadnji put vidio svoju obitelj.

- Samo spavanje i posao, to je to. Kao predsjednik nemam pravo strahovati za vlastiti život - odgovorio je Zelenski na snimci objavljenoj prije četiri dana.

- Ne viđam svoju obitelj, zadnji put sam ih vidio prije tri dana, za vrijeme rata - kazao je.

“Work and sleep, that's it.”



Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy says he has only seen his family once since Russia invaded his country a week ago.



