Zagrepčanina šokirala zmija u podrumu, sledio se kad je vidio gdje se skrila: 'Prostrijelila ga je pogledom, nije znao što će'

Članovi zagrebačkog Skloništa za nezbrinute životinje Dumovec u petak navečer intervenirali su zbog zmije koja se smjestila u podrumu jednog čovjeka koji živi u Maksimiru.

"Ono kad ti vikend počne sa zmijom na bačvi... Baš je to sinoć doživio jedan naš sugrađanin u Maksimiru. Sišao je u podrum kuće, a s bačve ga je zmija prostrijelila pogledom. Kako bi ga bolje osmotrila, podigla je glavu, a budući da je u pitanju bila odrasla jedinka, djelovala mu je zastrašujuće", pišu iz Dumovca.

"Čovjek nije znao što učiniti. Sam se nije usudio micati zmiju, a nije se mogao ni opustiti znajući da mu je u kući nepozvan gost. Članovi obitelji nisu dvojili kako riješiti stvar. Pozvali su nas. Bjelicu smo preuzeli i odvezli do mjesta u prirodi gdje će moći nastaviti mirno živjeti", dodaju.

Podsjetimo, Hrvatska je dom za ukupno 15 vrsta zmija pa je po tome naša zemlja među bogatijima u Europi. Njemačka, primjerice, bilježi tek sedam vrsta zmija. Tri su otrovnice na našem području – riđovka, poskok i žutokrug. – Riđovku najčešće nalazimo u Slavoniji, iako je ima i u drugim dijelovima Hrvatske. Poskoke pronalazimo na potezu od Like pa sve do južne Dalmacije, a ima ih i na zapadnom dijelu Papuka, gdje je mirnije. Žutokrug se sreće na nešto većim nadmorskim visinama, primjerice od 1000 metara, ja sam ja ugledao kod planinarskog doma Alan na Velebitu – kazao je ranije za Večernji list zmijolovac Vlado Lađarević.

Svaki ugriz zmije preporučljivo je prijaviti liječniku. – Naime, zmije imaju veliku količinu bakterija pa ako svojim sjekutićima dovedu te bakterije u kontakt s našim krvotokom, može doći do otrovanja. Kao i zahrđali čavao što može napraviti probleme, tako može i ugriz zmije. Ako je usto i otrovnica, tada imamo još veći problem pa je nužno dobiti protuotrov – ističe.

Kazna za ometanje staništa, hvatanje, diranje i ubijanje zmija iznosi od 7.000 do 31.000 kuna za fizičke osobe, a za pravne osobe od 25.000 do 200.000 kuna. – Kao udruga, štitimo ljude, ali i životinje, djelujemo u dva smjera. Pojavnost zmija ovisi o vremenskim prilikama, a klima se promijenila, od 25 do 0 Celzijusa dođemo u danu. Kad zatopli, one krenu van, a kada zahladi, povuku se. Kako se mijenja vrijeme, tako one izlaze ili se povlače. Uvijek savjetujem građanima: kad vidite zmiju, zaobiđite ju. Ona je korisna – zaključuje Lađarević.

Inače, bjelica, koju je Zagrepčanin pronašao u svojemu domu, relativno je tanka zmija s izduljenom glavom. Odrasle jednike mjere od 90 do 140 cm, a veći primjerci su znali doseći i do 225 cm. Osnovna boja bjelice varira od žuto-smeđe, sivo-smeđe do maslinaste boje, a šare na leđima se uglavnom sastoje od četiri crne pruge.

Neotrovna je, a plijen (manje sisavce, ptice i žabe) usmrćuje stezanjem. Naziva se još i eskulapova zmija i simbol je liječništva. Naime, nazvana je po grč. bogu Eskulapu, a stari Grci i Rimljani vjerovali su da ju je zdravo imati kraj sebe, pa su je držali u blizini svojih domova.

