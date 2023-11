VIDEO Miro Kovač o protjerivanju hrvatskog diplomata iz Srbije: 'To je neprijateljski čin'

– Odluka Srbije o protjerivanju hrvatskog diplomata iz veleposlanstva u Srbiji Hrvoja Šnajdera zbog navodne protuzakonite špijunaže nije postupanje države koja želi biti prijateljska država prema Hrvatskoj i koja želi dobrosusjedske odnose. To je neprijateljski čin – tim je riječima danas u studiju televizije Večernjeg lista potez Beograda opisao bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač dodavši kako je riječ o provokaciji i načinu da Srbija uvuče Hrvatsku u diplomatsku i političku konfrontaciju.

– Pretpostavljam da se radi o fabrikaciji, da nema nikakvog čina. Čak i da ima, to se ne radi na takav način. Naravno, to čini gospodin Vučić zbog izbora koji će biti za mjesec dana. Hrvatska će morati odrješito, kirurški, precizno i bolno odgovoriti da se zna u Srbiji da se ne rade ovakve stvari s Hrvatskom za izbornu kampanju – kazao je Kovač. Na pitanje što bi on napravio da je sada na poziciji hrvatskog ministra vanjskih poslova, kazao je kako bi povukao potez iz kojeg bi se vidjelo da se s Hrvatskom ne može na takav način igrati. Ovdje je, kaže, riječ o ponosu jedne države u odnosu na drugu državu, naciju, državu Hrvatsku koja ništa nije napravila. Kovač smatra i da se slične provokacije mogu očekivati iz Srbije upravo s obzirom na činjenicu da u Srbiji slijede novi izbori sredinom prosinca.

– Očito da gospodin Vučić želi stvarati sliku o Srbiji koja je okružena neprijateljima, a Hrvatska bi mu tu trebala poslužiti kao neka vreća za udaranje. To je neprihvatljivo. Ne vidimo da to radi s Mađarskom ili nekom drugom državom. I zbog toga Hrvatska mora jasno reći da se s nama tako igrati neće – kazao je Kovač. Na pitanje može li premijer Plenković napraviti nekakav dodatni pritisak na Srbiju preko Bruxellesa s obzirom na to da je Srpska napredna stranka koju vodi Aleksandar Vučić sestrinska stranka HDZ-a u Europskoj pučkoj stranci, Kovač je kazao kako se, nažalost, Srbija ne želi uklopiti u europski poredak i da konstantno pokazuje da se ne želi stvarno približiti Europskoj uniji te da sjedi na dva stolca kad je riječ o Rusiji. I to kolege unutar Europske unije, dodao je, znaju, ali isto tako nikako da na temelju toga počnu mijenjati svoje postupanje prema Srbiji i Vučiću.

– Mi u Hrvatskoj na tom planu moramo biti vrlo aktivni i kolegama objašnjavati kako Vučić postupa. Ima, naravno, u Srbiji političara koji tako ne bi postupali, koji bi promijenili orijentaciju Srbije, ali ovo što gospodin Vučić radi već godinama pokazuje da on ne želi prihvatiti norme ponašanja u suvremenoj Europi. I to mu se tolerira s nekakvom pričom da se Srbiju mora izvući iz ruskog utjecaja. To je naivna konstrukcija jer se gospodin Vučić ne želi istrgnuti iz kandži "ruskog medvjeda". On se time igra i to je dio njegove politike. Sjediti na dva stolca njegova je strategija – kazao je Kovač. Tako će, dodao je, biti ne samo dok je u Srbiji na vlasti Vučić već dok god u Srbiji dominira misao o nekakvom srpskom svijetu koja je zamjena za velikosrpsku politiku.

Na pitanje je li najnovija provokacija Beograda dokaz da je posjet premijera Andreja Plenkovića ljetos Subotici bio uzaludan, Kovač kaže kako vjeruje da bi trebalo sa Srbijom mnogo više komunicirati iako je to jako teško s obzirom na njihovu vlast.

Kovač je komentirao i nedavni intervju šefa SOA-e Danijela Markića u kojemu je upozorio kako u Srbiji idu izbori i kako će Hrvatska u Srbiji zbog toga postati tema, ali i da se isto tako može očekivati i utjecaj Srbije na izbore u Hrvatskoj 2024. godine. Kovač kaže kako su predviđanja šefa SOA-e dokaz da naša služba očito dobro radi, ali i da ne zna kako bi Srbija mogla utjecati na naše izbore.

– Hoće li Srbija nešto poduzeti u odnosu na Hrvatsku, ne znam. Ali očekujem, ako mi imamo takvih saznanja u Hrvatskoj, da ćemo biti efikasni na planu djelovanja protiv takvog hibridnog postupanja – kazao je Kovač. Uvjeren je i da će Vučićeva stranka i nakon izbora u Srbiji i dalje biti najjača stranka i da će moći kao takva biti glavna u novoj vladi u Srbiji.

Osvrnuo se i na najave kako će se parlamentarni izbori u Hrvatskoj održati prije Uskrsa. Kovač kaže kako će HDZ kao najjača stranka koja vodi Vladu dobro razmisliti kada je najpovoljniji termin za izbore, ali i da on osobno smatra da ne treba žuriti.

– Bilo bi najbolje da parlamentarni izbori budu istog dana kao i izbori za EU parlament. Međutim, to se neće dogoditi zbog odnosa između predsjednika Republike i predsjednika Vlade – kazao je Kovač. Za potencijalnu koaliciju nakon izbora između HDZ-a i Domovinskog pokreta kazao je kako će to biti pitanje odnosa snaga i vodstva HDZ-a, ali i dodao kako je politika takva da je moguće u njoj gotovo sve i da ništa ne isključuje.

Na pitanje očekuje li da će nakon imenovanja Ivana Anušića ministrom obrane doći do zatopljenja odnosa između premijera i predsjednika države, Kovač je kazao kako će puno ovisiti o tome kako će se gospodin Anušić postaviti.

– Poznavajući ga, očekujem da on tu svoju ulogu ministra obrane odradi časno bez kompleksa i da, naravno, u okviru zakona i Ustava kao član Vlade surađuje s predsjednikom Republike. Ponekad trebate biti uspravni i reći: "Ne želim se svađati" – kazao je Kovač te dodao kako od Anušića očekuje da će imati svoje mišljenje koje će artikulirati tamo gdje ga smije i treba artikulirati i da će suradnja biti korektna na dobrobit Hrvatske, jer ovo što smo dosad imali, zaključio je, nije normalno.

Na informaciju Nacionala prema kojoj je ministar Anušić potencijalni kandidat HDZ-a za predsjednika države, Kovač je kazao kako o tome ništa ne zna i da ne želi špekulirati.