Miro Bulj nije razočaran rezultatom: Poruka je poslana, cilj mi je isticati zaboravljenu Dalmaciju

Miro Bulj, u čijem se stožeru u Sinju u izbornoj noći slavilo i pjevalo, iako je polučio lošiji rezultat od onoga kojeg su mu predviđale predizborne ankete, dan nakon predsjedničkih izbora kaže kako je on svoje ciljeve, zbog kojih je ušao u kampanju, ispunio.

– Uspio sam otvoriti bitne teme za hrvatsko društvo. Nije se lako kandidirati kao jedini kandidat iz ruralnog, zaboravljenog područja, izvan Zagreba. Svi se pozivaju na tradicije i svoje korijene, a doći će opet na selo pred nove izbore. Sedam stožera bilo je u Zagrebu, a samo jedan nije i to moj. U javnom prostoru sam otvorio pitanja o demografskim problemima, zamjeni stanovništva, uvozu radne snage bez ograničenja, i svemu skupa što se događa u toj globalističkoj agendi. Vidjeli smo nakon uvođenja eura kakva nas je inflacija pogodila, cijene su skočile i ljudi jako teško žive, posebno u ruralnim, zaboravljenim područjima. Poruka je poslana, cilj mi je isticati zaboravljenu Dalmaciju u koju dolaze na Alku, otvaranje hotela i sl. Slikaju se i odu. Bio sam bez sponzora, plakata, šminkera, P.R.-a, potrošio sam 6.000 eura. Neki su uložili stotine tisuća eura u kampanju i zato ja mislim da sam napravio najviše što sam mogao – kaže Bulj. Napominje kako mu je bilo teško voditi kampanju i obnašati dužnost gradonačelnika, a najvažnija medijska predstavljanja bila su u Zagrebu.

– Ja sam radio kao gradonačelnik, a onda vozio po snijegu i buri 4 sata da bi došao na sučeljavanje s njima koji su samo izuli papuče, obuli cipele i došli u studio. Osim toga, imao sam pravo na 20 minuta predstavljanja na HTV-u, a stavili su me na Badnji dan. Nisam mogao putovati, sjetite se kakvo je vrijeme bilo, a nisu mi dozvolili da to odradim u Studiju Split, uz obrazloženje da svi moraju imati iste uvjete. Kakve iste uvjete kada oni žive u Zagreb u i snimaju se u Zagrebu, a ja živim u Sinju i ne žele me snimiti u Splitu? Nisam iskoristio to vrijeme, a riječ je o čistoj nepravdi protiv koje se moramo boriti. Zagreb je u svemu privilegiran. Znamo kakvo nam je zdravstvo, a zamislite kakvo je u Sinju prema onom u Zagrebu. Ja sam saborski zastupnik, na te stvari ću i dalje ukazivati i protiv njih se boriti – kaže Bulj koji je zauzeo šesto mjesto s potporom od 3,86% glasača, što je znatno manje od rejtinga Mosta. Pitali smo ga jesu li Mostovi glasači birali Mariju Selak Raspudić.

– U ovim izborima aktualni predsjednik je svima uzeo najviše glasova i to na agendi suprotstavljanja HDZ-u. Po istraživanjima, ako im je vjerovati, najveći dio je otišao Milanoviću, ali sve u svemu ja sam uspio govoriti o temama koje će tek doći na dnevni red i opet skrenuti pozornost na svoj Sinj – kaže Bulj koji nam je komentirao i rezultate u Sinju gdje je Milanović prvi, on drugi, a Primorac treći.

– Morate uzeti u obzir da su i Milanovićevi korijeni iz Sinja, ali drugo su predsjednički izbori od lokalnih. Na predsjedničkim izborima obično je HDZ dobivao u Sinju, a sad nije ni blizu – kaže Bulj. Čelnici Mosta, Božo Petrov i Nikola Grmoja koji su u Sinju s njim čekali rezultate, unatoč dobrom raspoloženju u stožeru, nisu uspjeli sakriti razočarenje što ga je pretekao nestranački kandidat desnice Tomislav Jonjić. Očekivali su da će se tijekom večeri rezultat popraviti, ali nije. Međutim, u službenim izjavama obojica su istaknuli kako je Bulj istinski, pošteni predstavnik naroda, ponavljali su kako je otvorio za njih i za hrvatsko društvo važne teme, ali zasigurno će se u Mostu analizirati zašto je za njihovog kandidata glasovalo samo 62.000 ljudi.

VIDEO Miro Bulj se rasplesao na stihove Thompsona i repera Pekija u svome stožeru

Politički analitičar dr. Mirko Klarić, profesor na splitskom Pravnom fakultetu, ističe da je Most na predsjedničkim izborima polučio lošije rezultate nego što bi ih imao da je bračni par Raspudić ostao u Mostu, bez obzira tko bi bio kandidat.

– Sad vidimo kolika je velika šteta nastala za Most njihovim odlaskom. Raspudići su im na nacionalnoj razini donosili 5 do 7 posto, a možda i više glasova. Da su njih dvoje ostali u Mostu oni bi zasigurno danas bili treća politička snaga u RH, posebice nakon što se njihov rival Domovinski pokret, raskolio – kaže Mirko Klarić koji ne smatra da je Buljev i Mostov rezultat loš.

– Što se tiče rezultata Mira Bulja, on je solidan. On je postigao što je htio. Izašao je na izbore i zadržao političku stranku Most u fokusu javnosti. Rezultat Mosta se definitivno ne može gledati kao loš, kao ni Buljev rezultat jer sve to treba gledati u svjetlu predstojećih lokalnih izbora na kojima će se Bulj vjerojatno opet kandidirati za gradonačelnika Sinja. U cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji Bulj stoji dosta dobro i na lokalnim će izborima, po mom mišljenju, napraviti dobar rezultat – smatra dr. Klarić.

