Ministarstvo potvrdilo za Večernji list: Ništa od prelaska na online nastavu

Roditelji i učenici mogu odahnuti – odluka prema kojoj bi u cijeloj zemlji svi učenici u istom trenutku, neovisno o tome koji razred pohađaju, prešli na online nastavu, kao što je to bio slučaj na samom početku koronakrize, neće biti donesena.

To je potvrđeno za Večernji list iz Ministarstva obrazovanja bez obzira na to što su iz Nacionalnog stožera dali naslutiti da bi u tjednu blagdana Svih svetih, odnosno tijekom prvih jesenskih praznika, učenici mogli ostati kod kuće. Na snazi i dalje ostaju pravila koja je Hrvatska uvela ranije, točnije u drugoj COVID obrazovnoj godini, a ona su jasna – Ministarstvo neće školama diljem zemlje dirigirati koji će od tri ponuđena modela odabrati za izvođenje nastave. Odluku o tome, s obzirom na epidemiološku situaciju, i dalje donose lokalni stožeri.

Uostalom, produženi praznici za sve, pa i škole koje nemaju slučajeve zaraze, samo kompliciraju situaciju i učenike i nastavnike opterećuju jer te dane treba nadoknaditi. No to ne znači da neće biti škola koje će u tome tjednu i tjednu poslije organizirati online nastavu. Riječ je o ustanovama koje će, ovisno o epidemiološkoj situaciji, donijeti odluku s lokalnim stožerom i procijeniti je li zbog broja oboljelih to jedini siguran način izvođenja nastave za učenike i zaposlenike škola. Štoviše, ministar obrazovanja Radovan Fuchs sastat će se danas s predstavnicima županija, a oni ga na tome sastanku mogu obavijestiti planiraju li u spomenutom razdoblju odrediti model praćenja nastave od kuće, no za to moraju imati valjane razloge zbog kojih drukčije nastavu ne mogu organizirati.

Obavijest o modelu izvođenja nastave Ministarstvo obrazovanja tek prima na znanje, ali ne određuje i ne oduzima prava određenoj školi definirati model kojem će se prikloniti jer je svaka škola sposobna, ovisno o epidemiološkoj situaciji, odlučiti sama za sebe. Na nacionalnoj razini, promatrano u postocima, među zaraženima je 23 posto onih koji dolaze iz obrazovnog sustava, bilo da ondje rade ili su dionici tog sustava. U zemlji je trenutačno 2226 zaraženih osnovnoškolaca, 1594 zaraženih srednjoškolaca i 554 pozitivnih učitelja profesora i zaposlenika škola. Najviše pozitivnih među zaposlenicima obrazovnih ustanova je u Gradu Zagrebu – njih 134.

Promatra li se postotak ukupno zaraženih osoba koje dolaze iz obrazovnog sustava, najviše njih – čak 31 posto – dolazi iz Varaždinske i Međimurske županije. Grad Zagreb s 28 posto na trećem je mjestu, a Osječko- baranjska županija s 27 posto na četvrtom mjestu na popisu županija s najviše zaraženih u obrazovnom sustavu.

