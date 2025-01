Mindfulness i liderstvo: Ključne vještine za suvremene lidere

U svijetu neprekidnih promjena i izazova, kombinacija mindfulnessa i leadershipa postala je nezaobilazan alat za uspjeh. Vlatka Šrajbek, financijska direktorica i članica Uprave u PAN PEK-u, kroz svoje iskustvo na COTRUGLI Business School pokazuje kako kontinuirani rad na sebi i razvoju vlastitih liderskih vještina može donijeti neprocjenjivu vrijednost, ne samo na profesionalnom, već i na osobnom planu.

„Executive MBA program na COTRUGLI Business School bio je transformativno iskustvo. Kada sam se upisala na program, imala sam više od 16 godina iskustva u različitim industrijama, uglavnom u uslužnom sektoru – od nekretnina i upravljanja objektima do računovodstva i poreznog savjetovanja. Radeći za različite lokalne, regionalne i globalne kompanije od rane dobi, stekla sam vrijedno i raznoliko iskustvo. Doživjela sam i velike uspjehe, ali i bolne neuspjehe, praćene stabilizacijom poslovanja nakon restrukturiranja. Upravo me moja želja za stalnim učenjem i predanost osobnom razvoju dovela do COTRUGLIJA.“

Zašto COTRUGLI?

„Program pokriva potrebe srednjeg i višeg menadžmenta te okuplja ljude iz jugoistočne Europe, stvarajući jedinstvenu platformu za umrežavanje. Nakon nekoliko godina rada kao CFO velike međunarodne uslužne kompanije, upravo mi je to bilo potrebno. Odlučila sam se za COTRUGLI kako bih proširila vidike i dala svom profesionalnom profilu dodatnu dimenziju. Istovremeno, s početkom programa, prihvatila sam novi poslovni izazov u drugoj industriji. To je bio težak, ali iznimno vrijedan potez koji mi je omogućio eksponencijalni rast i primjenu novostečenog znanja. Program je ispunio sva moja očekivanja. Konsolidirala sam postojeće znanje, naučila mnogo novih stvari i unaprijedila razne vještine. No, ono što ovaj program čini posebno privlačnim jest prilika za dijeljenje iskustava i učenje od kolega kroz stvarne primjere i studije slučaja.

Najveći utjecaj program je imao na moje vještine liderstva. Povećanje svijesti o sebi i svom utjecaju na ljude oko mene bilo je pravo otkriće. Potvrdu za to dobila sam tri godine zaredom, kada su me kolege i menadžeri prepoznali kao ambasadoricu osobnog liderstva. Otkrila sam svoju strast prema liderstvu kroz razvoj ljudi, pa sam kreirala Finance Acumen Training za JI regiju. Ovaj oblik vođenja bez formalnog autoriteta najbolji je primjer osobnog liderstva. Moja strast za predavanjem prepoznata je i na Sveučilištu Vern, gdje sam držala predavanja iz modula Poslovne komunikacije.

Strast za kontinuiranim razvojem potaknula me da prođem kroz nekoliko programa za certificiranje yoga učitelja od Zagreba do Indije gdje sam provela većinu 2023.godine, te kroz Breathwork Coaching gdje koristeci drevne yogijske tehnike i discipline i vlastiti dah dolazimo u stanje Mindfulness jer je mindfulness jedna od najvrjednijih stanja u današnjem modernom i užurbanom načinu života. Prednosti mindfulnessa prijeko su potrebne u današnjem dinamičnom okruženju kada je mentalno zdravlje nešto s čime se moderni čovjek sve više bori, a put do mindfulnessa leži u vlastitom dahu. Pronalaženje životne svrhe također daje smisao liderstvu. Svoju svrhu pronašla sam u kombinaciji mindfulnessa i liderstva, pomažući ljudima da kroz vlastiti dah oslobađaju tijelo i um od nakupljenog stresa i tenzija podučavajući tako kroz meditaciju, tehnike disanja i yogu kroz fizičke položaje što nam je na zapadu najpoznatije.



Izuzetno sam zahvalna svim svojim kolegama koji su nesebično dijelili svoja iskustva, kao i našim profesorima, posebno prof. Mikeu Georgeu, prof. Davideu Soli i prof. Anthonyju J. Evansu. Također moram istaknuti Terencea Tsea, koji na jednostavan način objašnjava najsloženije financijske koncepte, te prof. Nicolasa Kfurija, koji je zaokružio ovo putovanje modulom Naprednog menadžmenta.

Na kraju bih zaključila da me Executive MBA program na COTRUGLI Business School odlično pripremio za sve izazove koji tek dolaze. Uz svoje iskustvo, dodala sam sposobnost vođenja globalnog poslovanja, razvila vlastiti stil liderstva i nastavila raditi na unutarnjim snagama. Ako moja priča inspirira barem jednu osobu da krene putem osobnog razvoja i upiše program, bila bih presretna jer sam pozitivno utjecala na jedan život – cijeli nečiji svijet.“

COTRUGLI Executive MBA nije samo obrazovni program, već transformativno iskustvo koje osnažuje lidere i priprema ih za buduće izazove. Vlatkina priča inspirira sve koji žele unaprijediti svoje vještine, proširiti horizonte i pronaći dublji smisao u liderstvu.

Pridružite se COTRUGLI zajednici i otkrijte kako mindfulness i leadership mogu oblikovati vašu budućnost. Prijavite se na Info Session i napravite prvi korak prema transformaciji. Budućnost čeka na vas – budite spremni voditi je!