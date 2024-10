Milanoviću raste popularnost, HDZ ima najveću podršku, novoosnovana stranka ima potporu od 1,9%

HDZ bi zadržao status relativnog pobjednika s prednošću nad konkurencijom da su izbori održani početkom ovog mjeseca, iako s blagim padom u podršci. Prema istraživanju Cro Demoscopa za RTL provedenom od 1. do 4. listopada, HDZ bilježi podršku od 26,9%, što je nešto manje u odnosu na 27,3% u rujnu. SDP je drugi s 21,6% podrške (u rujnu 21,2%), dok je treća platforma Možemo! s 8,6%. Na četvrtom mjestu nalazi se Most s podrškom od 6,1%, što predstavlja pad u odnosu na prošlomjesečnih 7%.

Foto: Danas.hr

Prošli mjesec, rascjep u Domovinskom pokretu doveo je do smanjenja podrške stranci na 4,6%, a sličan trend se nastavio i ovog mjeseca, kada je podrška iznosila 4,5%, piše Danas.hr. Novoosnovana stranka DOMiNO bilježi podršku od 1,9%, što je iznad prosjeka za nove stranke. Dvije trećine birača opredjeljuje se za pet vodećih lista, među kojima HDZ uzima najveći udio. SDP i Možemo! su poboljšali svoj rezultat, dok Most, HDZ i Domovinski pokret bilježe pad. Na godišnjoj razini, SDP i HDZ su u porastu, dok su Most, Možemo! i DP u padu.

Foto: Danas.hr

U ostatku političke scene, uz već spomenutu novonastalu stranku, izdvojile su se dvije skupine stranaka (s granicom na 1%). U prvoj su skupini sljedećih pet stranaka: IDS (1,7%), Radnička fronta (1,6%), HSU, Centar i Fokus (sve tri po 1,1%). Ispod jedan posto su sljedeće stranke: HNS (0,9%), Nezavisna platforma Sjever, Hrvatski suverenisti, Pravo i pravda i HSS (sve četiri stranke po 0,8%), HSLS (0,6%) i Odlučnost i pravednost (0,4%). Ostale stranke zajedno bilježe izbor od 1,2%, uz 17,4% neodlučnih.

Po pitanju najpozitivnijih i najnegativnijih političkih osoba u državi, treća mjesta na čak dvije ljestvice dopala su Mariju Selak Raspudić i Ivana Penavu. Na vrhu ljestvice najpozitivnijih hrvatskih političara je predsjednik Republike Zoran Milanović s izborom od 21,2% ispitanika, a premijer Andrej Plenković je drugi na ljestvici najpozitivnijih hrvatskih političara i to s izborom od 14,8%. Na trećem mjestu se nalazI Marija Selak Raspudić s izborom od 2,9%.

Na listi najnegativnijih hrvatskih političara, premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović i dalje drže vodeće pozicije. Plenković je na prvom mjestu s 33,8% negativnog rejtinga, što je blagi porast u odnosu na 33,2% iz rujna. Milanović zauzima drugo mjesto s 15,5%, što predstavlja pad u odnosu na 16,3% iz prethodnog mjeseca. Na trećem mjestu ostaje Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, s 5,3% (u rujnu 5,2%).

Foto: Danas.hr

Prema najnovijem mjerenju, za svoj rad, predsjednik Zoran Milanović ocijenjen je s 2,95, što je blagi porast u odnosu na rujanskih 2,93. Hrvatski sabor zabilježio je ocjenu 2,16 u četvrtom mjerenju novog mandata, što je pad u odnosu na rujan kada je iznosila 2,22. Vlada Republike Hrvatske dobila je ocjenu 2,30, također manju od prošlomjesečne (2,33).

Istraživanje Cro Demosk op se provodi na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika putem telefonske CATI metode. Uzorak je prilagođen prema županijama i veličini naselja, uz kontrolu sociodemografskih karakteristika kao što su spol, dob i obrazovanje. Standardna greška uzorka iznosi ±2,77%, dok je za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1%, uz razinu pouzdanosti od 95%.

