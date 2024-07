Milanoviću bi bilo fora da se Plenković kandidira za predsjednika, Jandroković ismijao njegovu ideju: 'Malo neozbiljno'

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izjavio je u utorak da vjeruje da će DP ponuditi stručne kandidate za državne tajnike, koji bi trebali biti imenovani na sjednici Vlade ovog tjedna. Predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je da DP-u pripasti devet mjesta državnih tajnika.

"Vjerujem da će DP ponuditi kvalitetne ljude za pozicije državnih tajnika. Te osobe, osim što su iz politike, moraju biti i stručne", rekao je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković prilikom obilaska prostorija Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman", u koje će se od jeseni preseliti Hrvatski sabor.

GALERIJA Milanovićev život u slikama – od malih nogu do političke karijere

Rekao je da nisu razgovarali i da ne može odgovoriti hoće li HDZ prihvatiti prijedlog predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave da se proširi broj ljudi koje ministar može birati. "Taj prijedlog ima logike zato što smo zaista limitirani kao dužnosnici i čelnici državnih tijela. Stroga su pravila koja nas obvezuju da uzimamo ljude isključivo iz državne uprave, ako ne možemo pronaći adekvatnu osobu i to je onda dosta nezgodna situacija", rekao je. Dodao je da ima dosta logike da političar dolazi sa svojim timom. "Naravno to ne može biti 10, 20, 30 ljudi, nego nekoliko najbližih suradnika. To mi je logično, ali o tome se još moramo dogovoriti", rekao je.

Jandroković je o izjavi predsjednika RH Zorana Milanovića da bi bilo fora da mu Plenković bude protukandidat kazao da je to malo neozbiljno, jer se ne određuje predsjednički kandidat prema tome što je fora. "Plenković kao premijer ima puno odgovorniju ulogu i pozicija premijera je snažnija nego predsjednika Republike", rekao je Jandroković. Dodao je da je u srazu predsjednika i premijera koji se dogodio na parlamentarnim izborima, Plenković uvjerljivo pobijedio te da nema potrebu izlaziti na megdan.

VEZANI ČLANCI:

Jandroković je još dodao da se Plenković nije sakrio, kako je rekao Milanović, jer je odradio parlamentarnu i kampanju za europske izbore i pobijedio, a sve ostalo su. "Moje ambicije se ispunjene time što sam predsjednik Hrvatskog sabora, tako da se ne planiram kandidirati za", odgovorio je Jandroković.

FOTO Ovo je novi dom saborskih zastupnika, s 22.000 kvadrata došli na 'samo' 7000: 'Sigurno neće svi biti zadovoljni'