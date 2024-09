Milanović: Niti jedna država se nije našla u takvom vihoru i meteži u kakvom se našla Hrvatska

Predsjednik Zoran Milanović bio je danas na obilježavanju 33. obljetnice vojno-redarstvene akcije 'Zelena tabla - Mara bara' u Pločama, gdje se prigodno i obratio okupljenima. Milanović je u govoru poručio kako je Hrvatska ''zajednica ljudi s prošlošću Domovinskog rata i zajedničkom budućnošću, čime je po iskustvu jedinstvena''.

Predsjednik Milanović rekao je da će ovaj veliki dan koji Hrvatska pamti i pamtit će ga što vrijeme više bude prolazilo „gledati s jednim pozitivnim čuđenjem, kako je to u stvari uopće bilo moguće“, navodi se u priopćenju Ureda. Kazao je kako je bilo ratova i ekscesnih situacija u kojima su se ljudi iz civilnih života prebacivali u košmar rata i u jezu neizvjesnosti, ali da, isto tako, od Drugog svjetskog rata niti jedna europska država nije imala takvo iskustvo kao Hrvatska.



- Niti jedna država se nije našla u takvom vihoru i meteži u kakvom se našla Hrvatska, bez ičije pomoći, bez naoružanja, bez prava da ga kupuje, bez mogućnosti da ga nabavi po normalnoj cijeni. Sve to skupa je neponovljivo i istovremeno i grozno i prekrasno iskustvo koje nema niti jedna druga politička nacija na ovom kontinentu kojem pripadamo, na kojem živimo i kojem smo jedna od članica Europske unije. Za to se isplatilo boriti - naveo je predsjednik Milanović, istaknuvši kako su naši branitelji išli naprijed zbog osjećaja dužnosti za svoju zemlju i obuzeti strahom za vlastiti život.

- Što vrijeme više prolazi to sve skupa djeluje. Danas kada se sve stavi na stol i pogleda kakvo je to bilo vrijeme, kakav je bio odnos međunarodne zajednice prema nama, koliko je trebalo da nas priznaju, tko nas je priznao, kada je tko s nama stupio u diplomatske odnose, koliko je trajalo maltretiranje po haškom tribunalu nakon pobjede Hrvatske '95. godine. Tek 2012. godine su hrvatski generali, a nekoliko godina kasnije s manjim uspjehom i hrvatski političari i dužnosnici Bosne i Hercegovine završili tu priču. Mnogi od njih su nažalost još u zatvorima, neki su slobodni - rekao je predsjednik Milanović i dodao da pravu istinu i svaki detalj nećemo nikada saznati jer je to nemoguće. ''Istina je u okui nemojte da vas to podijeli''.