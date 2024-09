Plenković: Bitka za predsjednika vodit će se između Primorca i Milanovića, to je svakome jasno

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Kazao je da je i očekivao da će Domovinski pokret podržati Dragana Primorca, kandidata HDZ-a za predsjednika. "Znao sam za to, razgovarali smo o tome prošli tjedan i mislim da je to logično i normalno", naglasio je.

Rekao je i da nije upućen u to hoće li nova stranka Marija Radića imati kandidata za predsjednika. "Ne znam, ali nije realno da oni ostvare nekakav rezultat. To mogu razumjeti iz oportunističkih razloga, vidljivosti, ali ovako nema smisla, to je nepotrebno trošenje novca. Treba biti realan, bitka za predsjednika će se voditi između Primorca i Milanovića, to je svakome jasno. U takvim okolnostima treba biti racionalan", dodao je.

Procijenio je da su najvažnije vijesti za Hrvatsku u prethodnim danima otvaranje druge cijevi tunela Učke, kao i povećanje hrvatskog kreditnog rejtinga. "To je potvrda naših reformi, političke stabilnosti, kontinuiteta Vlade, investicija, velike zaposlenosti na tržištu rada, gospodarskog rasta...", nanizao je premijer. "Ovakva razina kreditnog ratinga, dosegnuta u samo pet i pol godina, najbrža je od svih zemalja uopće ove agencije. Sve tri, ne samo S&P, nego i Fitch i Moody's prate i to je ta ogromna kvalitativna razlika u upravljanju prije naše vlade, naše treće vlade i ovoga što smo radili do sada. Mislim da to sve skupa treba itekako adekvatno valorizirati i dobar je uvod u ovu političku jesen. Ta dva događaja su bez ikakve dileme najbitnija", dodao je.

Spomenuo je i nepravomoćnu presudu kapetanu Marku Bekavcu. "Mi smo u cijelom ovom procesu pružali intenzivnu pomoć, i pravnu i diplomatsku i u kontaktu smo s njegovom obitelji i s njegovim odvjetnicima. To ćemo nastaviti i dalje. Naravno da će sada uslijediti žalbeni postupak i očekujemo da ta presuda u žalbenom postupku sigurno ne bude ovakva kakva je bila danas. U svakom slučaju, nastavit ćemo pružati maksimalnu podršku", naglasio je.

Naglasio je premijer i da su završene konzultacije na stranačkoj razini oko porezne reforme. "Sutra ćemo još jedanput to proći na koaliciji, predstaviti na GSV-u u ponedjeljak u 10 sati i nakon toga slijedi javna prezentacija. Cijeli proces je itekako dobro i pažljivo zaokružen. Reforma je rasterećujuća, a akcent je s oporezivanja rada, tj. plaća i dohotka na oporezivanje imovine na oporezivanje mirovina, a to je transformacija postojećeg lokalnog poreza, tzv. poreza na kuće na odmor. To balansiramo s ciljem omogućavanja priuštivog stanovanja našim mladima, našim obiteljima i u pogledu kupoprodaje i u pogledu cijena najma. Sve je to zaokruženo jer je to jedan od segmenata koji je vezan i za demografsku politiku i promjene ovih negativnih trendova koje imamo, prije svega uzrokovane starenjem stanovništva", pojasnio je.

Komentirao je i situaciju u Jadroliniji. Istaknuo je da je tragedija na Lošinju "duboko žalosna", ali da se mora razdvojiti politička manipulacija od stvarne nesreće. "Ne vidim kako bi Vlada bila odgovorna za nesreću, ne vidim ni kako je kriva Uprava. Nije trajekt potonuo, bio je prazan, spremao se za ukrcaj i to je nešto što se dogodilo, vrlo tragično, loše i jako nam je žao. Radimo granicu između bavljenja tragedijom i politikanskim napadima", naglasio je.

Ponovio je i da šef Uprave David Sopta ne uživa njegovu zaštitu. "Već ste dodijali s tim pitanjima. On je tamo, upravlja kompanijom i to dobro radi", zaključio je.

