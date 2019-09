Lovrinović traži povećanje minimalca na 5000 kuna i neoporezivog dijela dohotka na 7500 kuna

Pozivamo Vladu da poveća plaće građanima jer bez toga njihovo zalaganje za zaustavljanje iseljavanje i demografsku obnovu nema koristi, poručio je danas predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović ustvrdivši kako mu je namjera smanjenjem poreznih opterećenja na plaće ponovno jačati srednji sloj koji je kralježnica Hrvatske.

Hrvatska je pri samom dnu ljestvice po visini plaća u Europskoj uniji, naglašava, pa zato zahtjeva od Vlade da do kraja 2020. godine podigne minimalac na 5000 kuna neto, da prosječna plaća u Hrvatskoj dostigne 7500 kuna te da odmah donese uredbu kojom se neoporezivi dio dohotka poveća na 7500 kuna.

- Zašto tražimo da prosječna plaća iznosi 7500 kuna? Jer je to neki prosjek plaća koje u inozemstvu dobivaju radnici koji nam odlaze iz Hrvatske, pa kad bi kod nas primali takvu plaću, više ne bi imali razloga da odlaze u inozemstvo, ne naravno svi, ali najveći broj njih. Naš prijedlog da se neoporezivi dio dohotka poveća na 7500 kuna dolazi zato jer se odnosi upravo na srednji sloj koji je u Hrvatskoj skoro uništen – objašnjava Lovrinović.

U Zagrebu bi, dodaje, gdje prosječna plaća iznosi 6452 kune, njegov prijedlog povećanja neoporezivog dijela dohotka doveo do povećanja plaće na 7500 kuna, dakle 1047 kuna više bi ljudi zarađivali.

- A odkud sve to isplatiti? U privatnom sektoru plaće bi se povećalo rastrerećenjem poslodavaca, podsjećamo da postoji preko 200 parafiskalnih nameta koji do danas nisu ukinuti unatoč brojnim obećanjima. Apsurdno je da poslodavci radije dio plaće isplaćuju na ruke, zašto, jer su nameti nevjerojatni. Zato poslodavcima treba smanjiti osnovicu za plaćanje poreza na dobit za razliku od 5000 do 7500 kuna koju uplati radnicima – nabraja Lovrinović dodavši kako vjeruje da bi ovo djelovalo stimulativno na poslodavce.

Što se tiče javnog sektora, potrebni novac za povećanje plaća lako bi se skupio refinanciranjem svih kredita na koje država plaća skupe kamate, čak bi ostalo novca i za druge stvari, vjeruje Lovrinović. Kao dvije prepreke za povećanje plaća vidi i devizni tečaj te, kako kaže, suludu namjeru uvođenja eura.

- Zdravstveni djelatnici trenutno traže povećanje plaća, a vjerujem da bi se to lako riješilo uvođenjem centralizirane javne nabave lijekova gdje bi se odmah, bez velikih analiza, uštedjelo 10 posto od 5 milijardi kuna, što je 500 milijuna, taman za povećanje plaća koje se traži – predlaže Lovrinović zaključivši kako Vlada očito nema ni znanja ni volje da ovo riješi.