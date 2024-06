Lord bi rado ostario na mirnijem mjestu, uz ruke koje ga maze

Lord je samo jedan od pasa o kojima se brine Ivana Begović iz Udruge za zaštitu životinja Anima Dvor. Uz sve dnevne obveze koje ima, Ivana nema dovoljno vremena da bi svakog psa mazila onoliko koliko to on sam želi. A Lordu uvijek treba više, jer on je izuzetno umiljat i najsretniji dio dana je kad dođe njegovo vrijeme pa se uvali Ivani u krilo.

Rado bi Lord i malo mira, jer sustigle su ga godine, broji ih već 11. Dobro rješenje bio bi i privremeni dom u kojem oko njega ne bi bilo puno pasa, no Ivana i Mirna najviše bi voljele da Lorda konačno pronađu njegovi ljudi. Lord se slaže s ostalim psima, cijepljen je, čipiran, kastriran. Ako možete pomoći, javite se Udruzi za zaštitu životinja Anima Dvor ili na telefon 091/3327977.