Liste najjačih stranaka su u finišu: Bernardić pod kritikama, a Plenković traži magnete za desnicu

Dvije najveće stranke, HDZ i SDP, ovaj bi vikend trebale i formalno usuglasiti sastav izbornih lista za predstojeće parlamentarne izbore. Šef HDZ-a Andrej Plenković s tom će namjerom u subotu okupiti šefove županijskih organizacija stranke, a dogovorene liste Državnom izbornom povjerenstvu donijet će u utorak, nakon što ih potvrde središnja tijela stranke.

SDP će svoje liste i formalno potvrditi na subotnjoj sjednici Glavnog odbora. Šef SDP-a slovi kao netko tko zna složiti liste, pomiriti sve struje i zaraćene strane, a za vikend ćemo doznati je li to uspio i ovaj put. Međutim, kako stvari stoje, nakon sjednice bit će jako puno nezadovoljnih. Već sada se čuju kritike na račun Bernardića kako do zadnje minute drži liste u najstrožoj tajnosti i ne želi otkriti ljudima računa li na njih ili ne. Štoviše, čak i sutra na samoj sjednici Glavnog odbora liste će biti zadnja točka dnevnog reda, i to nakon promjene izbornih pravila za unutarstranačke izbore što mnogi u SDP-u drže Bernardićevim osiguravanjem na mjestu šefa stranke i nakon parlamentarnih izbora.

Prije lista je na dnevnom redu i utvrđivanje kandidata za mandatara za sastavljanje Vlade, odnosno Glavni će odbor u subotu uz liste potvrditi i Bernardića za mandatara.

– Ne znam zašto to radi. Dnevni red je sulud i očito je da se Bernardić osigurava da ostane na čelu stranke i ako izgubi parlamentarne izbore. A očito se osigurava i od toga da nekom partneru ne bi palo na pamet tražiti da on ne bude mandatar – kaže jedan član Glavnog odbora SDP-a.

Video - Andrej Plenković i Davor Bernardić najizgledniji kandidati za hrvatskog premijera

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što ga potvrde za mandatara, Glavni će odbor dobiti na uvid i liste. Većina je imena utvrđena, iako se o nekima razgovaralo još do petka navečer. Primjerice, danas se još nije znalo hoće li na listi u osmoj jedinici biti riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

– Podjednake su šanse da bude i da ne bude – govorili su u vrhu SDP-a. No zato je gotovo sigurno da će listu u četvrtoj jedinici nositi Sabina Glasovac. Drugi će biti Domagoj Hajduković. U SDP-u kažu da nitko Hajdukovića ne kažnjava zbog slučaja obiteljskog nasilja te poručuju kako on ni prije nije trebao biti prvi u toj jedinici, već drugi, nakon Biljane Borzan, koja je tu poziciju odbila. Jasnije je i kako će izgledati lista Restart koalicije u prvoj jedinici. Poznato je da nakon Bernardića koji je prvi, slijedi šefica Glasa Anka Mrak Taritaš, a ulazno mjesto trebao bi, priča se, dobiti i šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras. Nova informacija koja je danas kružila u SDP-u jest da u šestoj jedinici na drugo mjesto ide sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, koja s Bernardićem i nije bila u dobrim odnosima.

Manje sreće bila su trojica suspendiranih članova vodstva SDP-a, Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić i Mihael Zmajlović, koji će biti na listi, ali svi na zadnjem, 14. mjestu. Zadnju poziciju dobio je, priča se, i Ranko Ostojić, i to u devetoj jedinici. Možda i najkompliciranija jedinica za sastavljanje Bernardiću je deseta. Ondje se ne očekuje prevelik broj mandata, a apetiti su veliki. Pa je Bernardić, kažu izvori, pribjegao kriteriju lojalnosti. Na drugoj poziciji, čuje se, naći će se potpredsjednica Glavnog odbora Katica Glamuzina, koja je znatno manje poznata javnosti od Ivane Marković, gradonačelnice Supetra, koja je navodno četvrta, iza Branka Grčića. Peto mjesto posebno je problematično i izvori iz SDP-a jučer su tvrdili da na njemu Bernardić vidi javnosti potpuno nepoznatog načelnika Smokvice Kuzmu Tomašića umjesto uspješnog gradonačelnika Ploča i liječnika Miše Krstičevića.

Video - Međimurski župan Matija Posavec potvrdio suradnju s Restart koalicijom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

HDZ je, pak, pred izazovom kako sastaviti liste tako da odole izazivačima s desnice, budući da ovaj put na njihovo tradicionalno biračko tijelo pucaju dvije opcije s izgledima za ulazak u Sabor, Most i Škorin Domovinski pokret. Na izborne liste zbog toga su uključili pojačanja poput Ive Lučića u prvoj i Ante Deura u drugoj izbornoj jedinici. U trećoj izbornoj jedinici, tradicionalno sklonoj ljevici, na HDZ-ovoj listi nema posebnih iznenađenja. Kao i u prošla dva ciklusa, listu nosi prvi zagorski HDZ-ovac Žarko Tušek, slijedi ministar Darko Horvat, a niža mjesta trebali bi popuniti kandidati prepoznati na lokalnoj razini.

Prvi put na listu će gradonačelnik Krapine Zoran Gregurević, iz Međimurja je tu gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek, a iz Varaždina predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan. U četvrtoj izbornoj jedinici na listu koju nosi Ivan Anušić iz Osječko-baranjske županije će i Nataša Tramišak, šefica županijskog povjerenstva za fondove EU, prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran Đuroković i član uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.

Iz virovitičkog kraja na listi se očekuju Josip Đakić, ravnatelj županijskog doma zdravlja Igor Farzekaš, ministrica Vesna Bedeković i, vjerojatno, župan Igor Andrović. U petoj izbornoj jedinici puno je zainteresiranih za listu koju vodi ministar financija Zdravko Marić, od vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića i njegova zamjenika Josipa Dabre do gradonačelnika Županje i Vinkovaca, Davora Miličevića i Ivana Bosančića, ali i drugih, pa se jučer još nitko nije usuđivao prognozirati izgled liste. Uz to, dio visokopozicioniranih HDZ-ovaca misli da bi HDZ u toj jedinici na listi trebao angažirati Stevu Culeja, kako bi se obranio od napada zdesna, konkretno od Ivana Penave.

Meka za desnicu u šestoj izbornoj jedinici trebala bi biti Marijana Petir, na listi koju predvode Davor Božinović i Krunoslav Katičić. Ovdje se također očekuje angažman mladog, lokalno prepoznatog kadra poput prvog sisačkog HDZ-ovca Ivana Celjaka ili Krešimira Ačkara, zamjenika gradonačelnika Velike Gorice. U osmoj jedinici na HDZ-ovu listu ponovo će riječki kirurg Ivan Kirin, sada kao član stranke, a u desetoj Goran Dodig, šef Hrvatske demokršćanske stranke. Na HDZ-ovoj listi u dijaspori, tvrdi više izvora, trebao bi se naći i nekadašnji mostovac Ivica Mišić.

Znali su što žele i u skladu s tim su se i posložili, kažu nam u Domovinskom pokretu, iz kojeg će se apsolutno svi pretendenti na Sabor znati u subotu u podne. Sa samim su nositeljima pomalo iznenadili u zagrebačkim jedinicama, gdje će se u drugoj pojaviti sam Miroslav Škoro, u prvoj Zlatko Hasanbegović, dok su šesta i sedma rezervirane za Stjepu Bartulicu i Slavena Dobrovića. Bartulica se kod Škore pojavio kao čovjek zadužen za vanjsku politiku, ali su u Pokretu u početku govorili da na listu taj povratnik iz Amerike te bivši suradnik Tima Oreškovića neće. Predomislili su se, čini se, u Pokretu, koji je liste popunio i donedavnim mostovcima. Dobrović je nositelj, ali Ružica Vukovac to ipak neće biti jer u njezinoj je petoj jedinici to bivši HDZ-ovac Ivan Penava.

Ne smeta to Ružici Vukovac jer se Saboru ionako nada na temelju preferencijskih glasova.

– Znaju je ljudi, oduvijek se bori za selo, iz vrijedne je obitelji, ući će ona – govore nam u Domovinskom pokretu, čije će snage u desetoj jedinici, uz nositeljicu Ružu Tomašić, biti i vinar Nikola Grabovac te novinar i kvizaš Robert Pauletić. Kao pojačanje Davoru Dretaru, u treću jedinicu ide dopredsjednik političke stranke Hrvatskih suverenista Ladislav Ilčić, koji bi se ondje posebno mogao namučiti s obzirom na to da su zagorsko i međimursko područje tradicionalno više okrenuti politički lijevo. A hoće li se mučiti i Katarina Jukić, odvjetnica iz Pule koja je svojedobno surađivala s Mislavom Kolakušićem, ali je od njega otišla nakon što joj se nakon odlaska u Bruxelles više nije javljao, tek ćemo vidjeti.

Ona će na izbore s Mostom, u osmoj jedinci, a za tu stranku odlučila se i gradonačelnica Iloka Marina Budimir, koja će u petu. Za četvrtu se spominje ime mladog osječkog vijećnika Petra Kopunovića Legetina, dok se u dijasporu Most odlučio s Hrvatskom republikanskom strankom, odnosno sa Slavenom Ragužem.