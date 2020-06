Mesić opet na sudu, od Mostovca traži 30.000 kuna: 'Zbog Bulja stalno trpi duševne boli'

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić podnio je tužbu zbog povrede časti i ugleda protiv saborskog zastupnika Mire Bulja.

Večernji list u posjedu je tužbe koju je Mesić uputio preko svog odvjetnika Čede Prodanovića, a sve zbog Buljevog Facebook statusa u kojem je bivšeg predsjednika nazvao "elementarnom nepogodom za Hrvatsku" i "klevetnikom naše države".

Kako je u ime svog klijenta naveo odvjetnik Prodanović, Mesić zbog toga potražuje novčanu naknadu u iznosu od 30.000 kuna.

"Tuženikovi navodi kojima je grubo napadnuta osobnost tužitelja izazvali su kod tužitelja intenzivan i dugotrajan osjećaj nelagode, nezadovoljstva, stresa, frustracije, povrijeđenosti i ljutnje, a čime je poremećen njegov duševni mir. Zbog svega navedenog tužitelj trpi jake i dugotrajne duševne boli koje je prouzrokovao tuženik objavljivanjem predmetnih uvredljivih i klevetničkih navoda", stoji između ostalog u tužbi odaslanoj Općinskom građanskom sudu u Zagrebu 15. svibnja 2020. godine u kojoj je Prodanović prilično detaljno i slikovito opisao rastrojeno duševno stanje bivšeg predsjednika zbog nekoliko rečenica na Facebooku.

Inače, Facebook objava Mostovca datira od istog dana kad je Stjepan Mesić u Dnevniku Nove TV najavio da tužbom ide u pravni spor protiv Republike Hrvatske zbog kršenja prava na zaštitu privatno života i reputacije jer poraz pred domaćim sudovima nije mogao gledati, kako je naveo, skrštenih ruku. Učinio je to nakon što su hrvatski sudovi odbili njegov zahtjev za odštetom što ju je tražio od portala Dnevno.hr. Taj portal pisao je da je Mesić primio mito u “aferi Patria”. Mesić je tužbom tražio 40 tisuća kuna odštete, no nije ih dobio.

Europski sud za ljudska prava zato je tražio Hrvatsku da se očituje jesu li njezini sudovi uspostavili pravedni balans između Mesićevog prava na zaštitu privatnosti i prava portala Dnevno.hr na slobodu izražavanja što ju jamči Članak 10. Konvencije, a koliko je poznato presuda još nije donijeta.

Miro Bulj je tom prigodom na svom Facebook profilu htio prokomentirati cijeli slučaj pa je napisao: "Stipe Mesić je elementarna nepogoda za Hrvatsku i klevetnik naše države. Most mu je ukinuo ured da spriječimo da spriječimo Mesića da nastavi sa svojim klevetama, ali on se očito ne da. A sad bi za svoju klevetničku propagandu htio još novca od Hrvatske. Mesićev jedini cilj je dočepati se državne kese. Poručujem Mesiću neka odštetu traži u Finskoj, ako tamo smije otputovati".

No u tužbi Čede Prodanovića nije sporan samo navedeni Facebook status već i izjava koju je Miro Bulj izjavio u prilogu Dnevnika Nove TV o Mesićevoj tužbi protiv Hrvatske. Tada je Bulj, u načelu, usmeno verbalizirao svoj prethodno napisani status kazavši kako je "Stipe Mesić elementarna nepogoda naše Hrvatske. Njemu je očito cilj doći do državne kese kao i do sada. Međutim, ja bih mu poručio da ode u Finsku tražiti odštetu ako smije otići".

Izjava Mira Bulja iz središnjeg dnevnika završila je i na portalu Dnevnik.hr, a što je Prodanović posebno istaknuo, dajući do znanja tako da su Buljeve klevete trajale duže vrijeme i to na platformama s vrlo velikim dosegom čitatelja i gledatelja.

U Mesićevoj tužbi navodi se kako obraćanje Europskom sudu za ljudska prava nije motivirano uzimanjem državnog novca na ime odštete već samo i isključivo zaštitom osobnih prava. Također, odvjetnik Prodanović navodi kako je spominjanje Finske i traženja novca u toj državi krajnje uvredljivo budući da je Bulj time htio aludirati na Mesićev nezakonitu ulogu u procesu nabavke vojne opreme dok je obnašao dužnost predsjednika, a samim time i šefa oružanih snaga.

"Općepoznato je da se u javnosti pojavio niz napisa o navodnom protuzakonitom postupanju tužitelja u procesu nabavke vojnih vozila od tvrtke Patria, no općepoznato je kako je tužitelj takve navode demantirao pa i podnosio tužbe protiv onih koji su na taj način o tome pisali. U svakom slučaju, tužitelj nikada nije bio niti osumnjičen za počinjenje bilo kojeg kaznenog djela, nije bio sudionik u postupku koji se pred finskim sudom vodio protiv menadžera Patrije te nema apsolutno nikakve veze s cijelim postupkom kao ni eventualnim nezakonitostima", stoji u Mesićevoj tužbi uz napomenu kako Mesić nije dužan trpjeti takve uvrede bez obzira na činjenicu da je političar i javna osoba te samim tim izvrgnut raznim kritikama i mišljenjima.

U posjedu smo i Rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 3. lipnja 2020. kojim se Miro Bulj poziva na odgovor na tužbu u roku od 30 dana, a kako nam je kazao, jedva se čeka očitovati.

"Jako sam ponosan zbog Mesićeve tužbe. Nema uopće sumnje da ću pred cijelim hrvatskim narodom na sudu dokazati da je Stjepan Mesić elementarna nepogoda i klevetnik. On je samo frustriran i tužan jer mu je Most ukinuo ured bivšeg predsjednika koji je financiran preko grbače naroda, a ničemu nije služio. On samo želi doći do kese i lakog novca", kazao je Bulj za Večernji list.