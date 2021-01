Kurz: Lockdown produžen do 7. veljače - veći razmak i FFP2 maske obvezne od 25. siječnja

Lockdown koji je u Austriji na snazi do 24. siječnja produžuje se najranije do 7. veljače kao i cjelodnevni policijski sat odnosno ograničenje kretanja, uz propisane iznimke. Dosadašnji obvezni fizički razmak između osoba koje nisu iz zajedničkog kućanstva udvostručuje se i razmak se povećava s jednog na dva metra udaljenosti.

Do 24. siječnja preporuča se nošenje učinkovitijih zaštitnih FFP2 maski , a od 25. siječnja one su obvezne u javnom prijevozu, trgovinama i supermarketima, benzinskim postajama i drugim prostorima u kojima su se i do sada morale obvezno nositi.

U produženom lockdownu, gdje god je to moguće, poslodavci trebaju osigurati zaposlenicima rad od kuće (Home Office).

Trgovine i uslužne djelatnosti poput frizera, kozmetičara & Co. te muzeji i škole ostaju zatvoreni do 8.veljače.

U Beču i Donjoj Austriji škole otvaraju svoja vrata 8.veljače, a u preostalih sedam austrijskih pokrajina 15. veljače.

Ugostiteljstvo, hoteli i turizam neće se moći do ožujka vratiti u pogon, a situacija će biti evaluirana sredinom veljače.

To su najvažnije odluke i mjere austrijske vlade usaglašene s pokrajinskim poglavarima, socijalnim partnerima i stručnim znanstveno-medicinskim timom, koje je danas na konferenciji za novinare najavio austrijski kancelar Sebastian Kurz uz potporu ministar zdravlja Rudolfa Anschobera, bečkog gradonačelnika Michaela Ludwiga, pokrajinskog poglavara Štajerske Hermanna Schützenhöfera i vice rektora bečkog Medicinskog sveučilišta, znanstvenika Oswalda Wagnera.

„Ovo nije stranačko niti politička priča nego pitanje činjenica i odgovornosti“, istakao je uvodno Kurz, dodavši kako je odluka donesena nakon dugog pregovaranja. Napomenuo je kako je Austrija u trećini EU zemalja koje imaju najbolje rezultate u borbi s koronavirusom, ali da situaciju dodatno zaoštrava britanska i južnoafrička mutacija virusa, koje su znatno zaraznije i brže se šire, te je „teško planirati daljnji razvoj“.

Kurz je potom predstavio Vladin plan za slijedeće mjesece, ponovivši svoj stav da „ i dalje vidi svjetlo na kraju tunela“ i „povratak normalnom životu do kraja ljeta“. Svoj optimizam austrijski je kancelar obrazložio planom cijepljenja stanovništva.

„Nakon što sve osobe starije od 65 godina budu cijepljene, jasno je da će se smanjiti opterećenost bolnica i intenzivne njege, tako da ni povećan broj zaraza neće imati veće posljedice“, rekao je Kurz napomenuvši kako postoje dva scenarija cijepljenja ovisna o raspoloživom cjepivu. Prvi je da do kraja travnja odnosno početka svibnja sve osobe iz rizičnih skupina starije od 65 godina i one s kroničnim oboljenjima budu cijepljenje, a drugi je da ta skupina bude cijepljena već do kraja ožujka ukoliko uskoro uslijedi odobrenje za cjepivo AstraZeneca.

„Sve će ovisiti o odobrenjima i isporukama cjepiva“, ustvrdio je Kurz.

„Pred nama su dva do tri teška mjeseca“, upozorio je poručivši kako se svim sredstvima „mora spriječiti razvoj situacije da u kratkom vremenu eksplodiraju brojke, kao u Engleskoj i Irskoj. Spomenuo je i primjer Južnog Tirola koji je prerano ukinuo lockdown početkom siječnja i nakon deset dana ponovno ga je morao vratiti.

„Eksperti su jedinstveni da je trenutačan broj novozaraženih previsok za otvaranje. Oni preporučuju da otvaranje uslijedi tek s dnevno 700 novozaraženih. Ne znam da li je to moguće do 8. veljače. Naš je cilj doći na dnevno ispod 1.000 novozaraženih i sedmodnevnu incidenciju približiti brojci 50“, poručio je Kurz. Obećao je pomoć poslodavcima i zaposlenicima u svim već dugo „zaključanim“ i koronakrizom teško pogođenim djelatnostima, kako bi se sačuvalo radna mjesta.

Ministar zdravlja Anschober je rekao kako je u planu da do kraja ožujka u Austriji bude cijepljeno 600.000 ljudi. U slučaju da bude odobreno cjepivo AstraZenica ministar računa s 1,6 milijuna cijepljenih u to vrijeme.

„Slijedećih najmanje deset tjedana bit će još jako izazovna“, poručio je Anschober dodavši kako je razlog britanska mutacija B.1.1.7 koja se „ širi Europom nevjerojatno brzim tempom, a stigla je već i u Austriju, gdje se trenutačno provjerava 150 sumnjivih slučaja zaraze“. Istakao je kako je važno „dobiti na vremenu i usporiti širenje mutirajućeg virusa“. Stoga je prema njegovim riječima važno reprodukcijski faktor „R“ koji je danas u Austriji bio 0,97 potisnuti prema 0,50, a dnevni broj novozaraženih ispod 1.000.

Anschober je poručio da se stanovništvo mora bolje zaštiti od galopirajućeg virusa „znatno boljim“ FFP2 maskama, čija zaštita iznosi čak 92 posto, a koje će od 25. siječnja biti obvezne. Rekao je da će se maske prodavati po nabavnoj cijeni bez ikakve zarade trgovaca, a socijalno ugrožene osobe dobit će ih besplatno. Kako je posebno naglasio izuzetno je važno među osobama držanje fizičkog razmaka od dva metra.

Bečki gradonačelnik Ludwig je rekao da je „svjestan da je situacija vrlo teška“, iako je Beč do sada relativno dobro prošao kroz koronakrizu. Posebno je izrazio značaj da je vlada zajedno s pokrajinama i socijalnim partnerima „iznad stračko-političkih granica“ omogućila zajednički dogovor i „zastupanje zajedničkog pravca“ oko razvoja situacije u zemlji. Dodao je kako se svakako treba pomoći brojnim malim i srednjim poduzećima koja su teško ugrožena produžetkom lockdowna.

„Jedino nam cijepljenje može pomoći u sprečavanju širenja virusa“, poručio je Ludwig, napomenuvši kako je spremnost Bečana porasla s 8 na 25 posto.

„Za mene je posebno važno da čujemo ekspertize i ako stručnjaci kažu NE još otvarati zemlju, onda mi političari to moramo poslušati“, rekao je štajerski pokrajinski poglavar Schützenhöfer dodavši:

„Produženje lockdowna nema alternativu“. Dodao je kako se radi o „vremenskoj utrci između cijepljenja i virusa“.

Znanstvenik Wagner je rekao kako je „vrijeme za premošćivanje problema s zabrinjavajuće brzim širenjem mutirajuće varijante virusa „relativno kratko“.

„Britanska i ostale varijante 50 su posto zaraznije i za četiri tjedna broj novozaraženih i umrlih ne samo da bi se udvostručio nego bi se upeterostručio“, ustvrdio je Wagner koji je istaknuo da su „svi austrijski znanstvenici u razgovoru s austrijskom vladom bili jedinstvenog mišljenja da se lockdown mora produžiti“. Tim više, jer su brojke novozaraženih u Austriji „previsoke, sa i bez britanske varijante koronavirusa“.

Wagner je posebno naglasio značaj nošenja FFP2 maski od zaštite od virusa, držanje razmaka i dodatnu izgradnju koncepta masovnog testiranja stanovništva.

„Kada budu cijepljenje sve osobe starije od 65 godina i one s kroničnim bolestima, onda će zaraza koronavirusom biti samo medicinski problem, koji će se rješavati kao sve ostale bolesti. Stoga je važno da cijepljenjem zaštitimo sami sebe“, poručio je Wagner.