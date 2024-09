Kruži nova prijevara: 'Neograničena karta' vrijedi šest mjeseci, a gotovo je besplatna

Građanima prijeti nova vrsta prijevare, ovaj put na društvenim mrežama. Javnim prijevoznicima diljem zemlje probleme stvara osoba ili grupa koja putem Facebooka nudi polugodišnje karte za gradski prijevoz po nerealno niskoj cijeni. Pula, Karlovac i Dubrovnik neki su od gradova koji su se našli na meti prevaranata, a iz prijevozničkih kompanija poručuju - uvijek provjerite informacije izravno kod nas.

"Nabavite novu neograničenu polugodišnju kartu za 6 mjeseci bez ograničenja za putovanja svim vrstama prijevoza u gradu i izvan njega. Sve to za samo 2.35 eura", oglašava se na društvenim mrežama. Direktor Autotransporta Karlovac Karlo Rukavina za Dnevnik Nove TV naglasio je da su prave karte samo one koje se može kupiti na prodajnim mjestima i u vozilima. "Radi se o lažnom profilu na Facebooku koji je uzeo identične slike naše kompanije međutim to nije službena stranica" dodao je.

Prevaranti koriste sličan tekst na raznim profilima, napravljenima tako da izgledaju kao da imaju veze s autobusnim prijevozom - obično naziva "Javni prijevoz u..." s imenima različitih gradova. U objavi navode da se radi o "posebnoj ponudi za 75. godišnjicu" ili pak o "specijalnoj akciji" koja je dostupna samo za prvih 500 kupaca.

Nikša Grljević iz JGP Libertas Dubrovnik naglasio je da nijedan javni prijevoznik u državi neće karte prodavati na društvenim mrežama. "Svaku takvu informaciju treba provjeriti izravno kod prijevoznika ovisno u kojem gradu se nalazite" savjetovao je. Iz Karlovačke policije za Dnevnik su kazali da do sada nisu zaprimili dojavu o ovoj prijevari.

Kibernetički stručnjaci ističu važnost opreza pri otvaranju linkova, naročito kada stranica od vas traži da unosite osobne podatke ili podatke o bankovnim računima. U slučaju da sumnjate da ste unijeli osobne podatke u sumnjivu stranicu, najbolje je odmah nazvati banku koja po potrebi može blokirati račun.

