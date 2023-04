Križ postaje znak nade. Jer Uskrs ne pobjeđuje smrt, nego naš strah od nje

Ivan Hrstić

Strah od dolaska na vlast ovakve oporbe čak i ovakav HDZ održava na vlasti

Onog trena kad mase naslute povratak boljem životu, Hrvati će za sve svoje prošle nedaće kazniti prvoga koji bude pri ruci, bio on za to objektivno kriv ili ne. A do tada će se za njega grčevito držati kao slamke spasa