Krenula kampanja osječkog Azila za pse "Budi razlog za nečiji osmijeh - Udomi psa iz azila!

Nema šanse da vam posljednjih dana nije upala u oko predivna kujica Sonya, stanovnica Azila za pse, i njen veliki osmijeh raširen preko bilborda postavljenih po cijelom Osijeku uz jasnu poruku: "Budi razlog za nečiji osmijeh - UDOMI PSA IZ AZILA!". navodi se u priopćenju udruge Pobjeda koja vodi osječki Azil za pse.

Istoimenu kampanju, Udruga Pobjede i Grad Osijek pokrenuli su kako bi svoje sugrađan(k)e osvijestili i/li podsjetili na njihove četveronožne sugrađane koji žive u Azilu, ima ih 200 i ima ih svakakvih: mirnih, razigranijih, veselijih, tužnijih, malih, velikih i svima je zajednička jedna stvar - svi su dobri psi koji su imali tu nesreću do sada upoznati samo loše ljude zbog kojih su završili u Azilu, ali imaju i nadu da će zahvaljujući dobrim ljudima otići iz Azila.

Optimizam je ovdje, u Azilu najcjenjenija valuta, kažu iz Pobjeda i zahvaljujući njemu i funkcioniramo kao najbolji Azil u RH, no Azil ima svoje, pravilnicima određene, kapacitete i tek po odlasku jednoga psa iz Azila, odnosno tek kad se jedan pas udomi oslobađa mjesto za idućeg s ulice. Zato je bitno pozivati na društvenu odgovornost, svi smo ili dio problema ili dio rješenja.

Uz jumbo plakate i city lightove koje je Grad Osijek postavio, ovih dana uz račune za vodu, u sve osječke poštanske sandučiće stići će i letci, koji su također dio kampanje no oni će sadržavati još nešto što bi uistinu moglo obradovati sve naše sugrađane sa psima a to je mogućnost prijave na besplatnu kastraciju pasa. Taj projekt Udruga Pobjede realizirat će uz pomoć njemačkih partnera, udruge ITV Grenzenlos koja će spomenute kastracije financirati u potpunosti.

Tako će se na letku, uz edukativni dio o važnosti kastracije, pronaći i QR code koji vodi na online prijavnicu ( http://tiny.cc/wctiaz ) ali i telefon kojim se građani mogu prijaviti, on je 0953578077. Realizacija kreće u listopadu pa se građani mole da se prijave na vrijeme obzirom da su sredstva ipak ograničena.

"Ono što se želi postići kampanjom ali i osiguranim sredstvima za kastracije jest prevencija ovolikog broja napuštenih pasa koji u posljednje vrijeme eskalira prepunjenošću Azila, domovima volontera, građana koji su voljni pomoći, no istina jest da tek mali dio ljudi ne može zauvijek sanirati neodgovornost ostatka populacije. Vrijeme je da osvijeste da smo svi odgovorni za svijet u kojem živimo pa počevši od osobnih odluka koje će značiti udomljavanje umjesto kupovine pasa, nenapuštanje pasa i dobru brigu o njima do dobrih, civiliziranih i ekonomski efikasnih politika gradova i općina koje imaju zadatak provoditi Zakon o zaštiti životinja surađujući sa lokalnim udrugama za zaštitu životinja, baš kao što to čini Grad Osijek koji zahvaljući suradnji sa Udrugom Pobjede može biti ponosan jer ima najljepši Azil u Hrvatskoj.