Komunalni redar: Nismo vidjeli male pse, možda ih je sakrio

Da psi često hodaju sami, bez nadzora vlasnika, i nije neka novost. No, kad to netko konačno prijavi očekuje da nadležne službe nešto poduzmu, onako kako to nalažu zakoni i pravilnici. Da provjere sve što im je dojavljeno i da to naprave što prije, ne nakon više tjedana ili mjeseci.

Prijavljeno je tako dva puta da psi kojima je vlasnik D. K., umjesto da čuvaju svinje zatvorene u gateru u blizini Velike Gorice, odlaze u šetnju okolnim mjestima. Zbog svoje veličine, riječ je o azijatima, nekima baš i nije svejedno kad ih sretnu. Posljednja prijava komunalnom redaru Velike Gorice stigla je i iz velikogoričkog skloništa i to krajem lipnja, nakon što im je dojavljeno da su mužjak i ženka ponovno viđeni na cesti, a s njima su bila i tri šteneta. Kako je sve objavljeno i na društvenim mrežama, psi su vraćeni vlasniku. Iz skloništa su tražili da se obavi nadzor s obzirom na to da D. K. nije prijavljen kao uzgajivač pasa i da se utvrdi je li i štenad čipirana. A sve zbog činjenice da upravo u skloništu završavaju nečipirani psi u tipu azijata pa sumnjaju da se psi prodaju ili dijeli prije nego ih se čipira.

Što je nadzorom utvrdio komunalni redar, je li uzgoj prijavljen u Ministarstvu poljoprivrede i što je napravljeno s obzirom na činjenicu da i svinje koje se drže u gateru nisu propisno označene, je li o svemu obaviještena veterinarska inspekcija, upitali smo komunalno redarstvo još početkom srpnja. Maja Galac Lukenda, službenica za informiranje, šalje nam odgovor nadležnog Upravnog odjela.

– Po anonimnoj telefonskoj prijavi 14. svibnja komunalni redari obavili su kontrolu u Lukavcu. Dolaskom na teren zatečen je vlasnik parcele i dva psa pasmine srednjoazijski ovčar, ženka i mužjak, oba označeni čipom i redovno cijepljeni. U trenutku nadzora psi su bili vezani lancem, imali su hrane i vode, bili su dobrog gojnog stanja, a prostor osiguran za zaštitu od vremenskih neprilika u trenutku nadzora je bio čist. Komunalni redari nisu utvrdili nepravilnosti, a štenci na lokaciji nisu zamijećeni. O postupanju komunalnog redarstva sastavljena je službena zabilješka. Po pitanju držanja svinja na predmetnoj lokaciji, prema Odluci o komunalnom redu Grada Velike Gorice objekti u kojima se drže domaće životinje moraju biti udaljene najmanje 15 metara od stambenog objekta, a prvi stambeni objekt udaljen je 700 metara zračne linije. Objekt u kojem se drže svinje je čvrsti objekt napravljen od drvene građe. Po ostalim pitanjima nadzora za držanje domaćih životinja komunalno redarstvo nije nadležno već Državni inspektorat, veterinarska inspekcija – stoji u odgovoru.

Što je utvrđeno po prijavi skloništa krajem lipnja, kad je štenad viđena na cesti i za što postoje dokazi, jesu li provjerili prijavu uzgoja te jesu li sve prijavili veterinarskoj inspekciji, o tome ni slova. Na dodatna pitanja ne odgovaraju mjesec dana, no u telefonskom razgovoru nakon ponovljenog upita doznajemo da štenad nije viđena ni u nadzoru obavljenom u lipnju .

– Dva puta smo bili u nadzoru. Prvi put je bila i policija, psi su bili na cesti bez nadzora i naplaćena je kazna za kršenje javnog reda i mira. Drugi put smo pse našli u gateru, a male pse nismo vidjeli. Možda ih je sakrio – kaže nam Mladen Štrumfin, voditelj Ureda komunalnog redarstva, dodajući u razgovoru da sam odgovor već dobila, a da se on baš vratio s godišnjeg odmora. A što sa svinjama, kaže to nije njihov posao. Ionako ga imaju previše. No, obavijestit će veterinarsku inspekciju pa neka se oni time pozabave. I to dva mjeseca nakon prijave. Ako nešto i nije bilo u redu, a postoje dokazi i da svinje nisu bile propisno označene, vlasnik je imao sasvim dovoljno vremena da sve popravi. No, uzgoj pasa nije prijavio, nema ga u HKS-u, a niti na posljednjem popisu u Upisniku uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji. A svjedoci tvrde da ovo nisu prvi štenci koje je imao.