'Kolindu su čerečili jer je žena, ali ne i Šeksa. On je mužjačina; Sabor? Tamo su divljaci koji odmjeravaju čiji je veći'

Književnica, novinarka, blogerica Vedrana Rudan gostovala je u RTL Direktu i komentirala odnos prema ženama i muškarcima u Hrvatskoj, ali i Sabor u kojem su, kako je kazala, divljaci. Komentirajući situaciju u Saboru ovog tjedna koja je bila na rubu obračuna, Rudan kaže kako smatra da je to normalno.

"Ti divljaci tamo su prije svega odmoreni jer Sabor, radi pa ne radi. Ne znam od čega se odmaraju ti užasni ljudi koji zarađuju po 30 tisuća kuna. Zamislite koje su to pare, da bi se tamo derali, da bi onaj kojeg zovem dva metra drva (op.a. Raspudić) krenuo, ali onaj što je sjedio (op.a. Grbin) ima tri metra drva u sebi i oni se nešto tamo reže i odmjeravaju čiji je veći. U pozadini jedna krhka ženica viče 'iznesite me'. Ja gledam to doma i mislim 'ti to sve plaćaš, plaćaš te idiote i nemoćan si'. To je najnovija generacija idiota. 30 godina gledamo istu priču kako kradu, kako suci lažu, kako suci majci otimaju dijete jer im je netko dao keša koliko su tražili, a ništa ne radimo kao ljudi i građani nego analiziramo na nagovor medija ili čitamo po portalima kako smo jako debeli i jako pušimo. Mi smo siromašni robovi i to 30 godina iste kriminalne ekipe, to smo mi", kazala je.

Rudan je kazala i kako smatra da je siromaštvo uzrok svakog zla. "Ne možeš biti ugrožen i bogat. Možeš biti ugrožen jer nemaš dovoljno heroina ili nečega, pa zoveš slugu pa će ti to donijeti", kazala je.

Komentirala je i prepucavanje premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića.

"Čemu se čudimo. Kad je bila Kolinda netko je napisao da smo ženu čerečili uglavnom zato što je žena. Nikome ne pada na pamet čerečit Šeksa. Pa je li ikad itko nešto rekao o veličini njegovog trbuha, o njegovom tenu, njegovoj rijetkoj kosici, nije. On je mužjačina u punoj snazi, pamet ovog društva, a Kolinda je plavokosa glupača. Mediji su skloni reći u Hrvatskoj je žena predmet. Svugdje je predmet, u Švedskoj je predmet. U Švedskoj ima ubojstava žena, ima 100 kuća za prebijene žene. Zašto su te kuće tamo ako je tamo tako krasno? Ubiti ženu je jednako normalno u Švedskoj, Danskoj, Hrvatskoj", kazala je Rudan.

Komentirajući i nedavnu izjavu da žene u Hrvatskoj imaju status štrace, Rudan kaže da ako je to rekla da je bila blaga.

"Žene nemaju status, on ne postoji, njih nitko ne vidi osim ako su mlade pa kad procijene da im se mogu rastegnuti noge", kazala je.

