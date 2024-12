Kekin: Jelavić se očito uključio u kampanju protiv mene, a za drugog kandidata

Ovih dana predsjednička kandidatkinja stranke Možemo! Ivana Kekin najtraženija je sudionica predizborne kampanje za osvajanje vlasti na Pantovčaku, i to zato što se našla usred čak dviju afera. No razgovor smo započeli onim što je cijelu zemlju nekidan zavilo u crno i prema čemu sve, pa i blagdani i bilo kakvi izbori, izgledaju ništavno.

Gdje smo i kada kao država i kao društvo pogriješili pa da se stravičan i tragičan događaj u školi u Prečkom uopće mogao dogoditi?

Prije svega, želim izraziti svoje suosjećanje svima pogođenima ovom nezapamćenom tragedijom. Sada je vrijeme za tugovanje i važno je da si i kao pojedinci i kao društvo u cjelini damo sve potrebno vrijeme za bol, nemoć, tugu, ljutnju, nevjericu, što su osjećaji koje svi dijelimo. A nakon toga potrebno je graditi društvo koje je sigurnije za našu djecu. I to nisu samo brave i zaštitari. To su snažan zdravstveni sustav, snažan sustav socijalne skrbi i snažan obrazovni sustav koji su međusobno povezani i grade čvrstu i nepropusnu mrežu u kojoj je svatko dio toga tkiva, svakoga se vidi i čuje, a pogotovo one kojima je potrebna skrb, pomoć, nadzor, liječenje. Takva čvrsta mreža najbolja je zaštita od svih oblika nasilja.

Dragan Primorac dugo je bio jedini predsjednički kandidat koji se iz dana u dan koprcao u aferama, a jedna od njih bila je vezana uz kupnju stana u Splitu i njegovu mamu. Posljednjih ste se dana vi, koji ste Primorca najžešće i napadali, našli usred afere o kupnji zemljišta za kuću u Istri, dok je jedan od aktera druge afere vaš suprug. Upada u oči baš to izjednačavanje, uspostavljanje balansa između Primorca i vas. Gledajući onako sa strane, mogao bi netko reći – eto, i ti Primorčevi i ti Kekinovi isti su. Vrijeđa li vas taj kontekst?

Dobro ste prepoznali namjeru ove kampanje. Redoslijed je taj da sam ja bila jedan od ključnih i najglasnijih aktera koji su ukazivali na afere Dragana Primorca, a potom sam postala žrtva kampanje kojom se na svaki način, a prije svega lažima, pokušava diskreditirati mene, moju obitelj i stranku. Afere Dragana Primorca – poput one da je ranih devedesetih u Splitu bez ikakve ovlasti ili službene funkcije upadao u "sumnjive" stanove, naših sugrađana srpske nacionalnosti, ili one da je njegova majka kupila stan s golemim popustom jer je stan navodno opterećen stanarom, a taj je stanar njezin sin Dragan, pa je potom dva dana kasnije isti stan prodala za dvostruko veći iznos – ocrtavaju kakav je čovjek Dragan Primorac. No ne treba nam njegov karakterni profil skrenuti pažnju s ključne stvari. Ovo nije eskaliralo zbog afera antikandidata Primorca nego zbog uhićenja Vilija Beroša i razotkrivanja sprege mafije i vrha vlasti.

Možete li precizirati, kako vidite pozadinu te afere, tko su sve njezini kreatori i što su time htjeli postići?

Okolnosti su sljedeće: uhićenjem Beroša, za kojeg se sumnja da je šurovao s Petračem, ustanovila se korupcija u zdravstvu i time je to postala otvorena rana HDZ-a koja pokazuje spregu između podzemlja i vlasti koja namješta javne nabave. Moje i inače vrlo konkretne i glasne prozivke oko odljeva novca iz javnog sustava u džepove vlasnika privatnih poliklinika, poput Medikola kojem su građani uplatili milijardu i 300 milijuna kuna jer u javnom sustavu nemamo PET CT uređaje koje smo mogli kupiti za 60 milijuna kuna, očito su dovoljno isprovocirale vlasnika privatne poliklinike, a slučajno i kandidata za predsjednika – Dragana Primorca. To je uostalom potvrdio i tjednik Nacional koji je javno objavio da ih je još 3. studenoga kontaktirala osoba iz najužeg tima Dragana Primorca i nudila im lažnu konstrukciju o navodnom pogodovanju meni i mom suprugu oko zemljišta u Istri. Oni su nakon provjere odbacili tu priču te upozorili Primorčev stožer da se radi o lažima, no vidimo da se laž ipak uspjela plasirati u javnost uz pomoć osuđenog dilera kokainom koji lijepi svastike po rukama, Velimira Bujanca.

Kakva je uloga glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića u svemu tome jer je DORH pokrenuo izvide?

Podsjećam da pričamo o čovjeku koji je višestruko lagao u javnosti, koji se vozio sa Zdravkom Mamićem u vrijeme dok je bio predsjednik suda, a Mamić je bio pod istragom, i o tome je lagao u javnosti. Riječ je o čovjeku koji je tvrdio da se jedva zna s Josipom Rimac, a da bi cijela Hrvatska saznala da si međusobno tepaju "radosti" i "lipa". Dakle, ovo je potpuno očekivano. On je na koncu konca HDZ-ov dečko.

Tvrdite da ste oko kupnje zemljišta u Istri – čisti kao suza, da vam se ni na koji način nije pogodovalo. Jamčite li da je tako i da nema šanse da se pojavi neki novi dokument, dokaz ili svjedok koji će vjerodostojno moći pokazati da ste lagali?

Jamčim.

A jeste li ikome oko tog zemljišta ili izgradnje kuće na njemu ostali dužni?

Ne. To je jedna od laži koja se pojavila posljednjih dana i širila se raznim kanalima i po društvenim mrežama. Mislim da je u kontekstu te laži važno podsjetiti da sam ja osobno prije šest mjeseci osvojila mandat u Europskom parlamentu te ga prepustila stranačkom kolegi Gordanu Bosancu koji, usput budi rečeno, taj posao obavlja izvrsno. Time što sam se odrekla mandata odrekla sam se gotovo pola milijuna eura. Bi li se osoba koja je ostala nekome nešto dužna odrekla pola milijuna eura? Mislim da ne bi.

Zastupnici HDZ-a u Saboru su vam opetovano spočitavali i modernu, skupu kuhinju u zagrebačkom stanu. Zašto je njima ta kuhinja trn u oku?

Nije njima kuhinja trn u oku nego oni ne biraju sredstva pa se trude i najbedastijim lažima sudjelovati u HDZ-ovoj mašineriji laži. Suprug i ja sve smo stekli svojim rukama i poštenim radom. Uostalom, kada se već propituje moja imovina zabilježena u mojoj imovinskoj kartici, pozivam Dragana Primorca da objavi svoju imovinsku karticu. Pa da vidimo koliko čega ima Dragan Primorac, a onda ćemo pitati i otkud mu. Uostalom, što skriva? Neka pokaže što ima pa neka ljudi znaju za koga glasaju.

Kako tumačite to da HDZ-ovci nisu vidjeli ništa sporno kod onih iz vlastitih redova koji su skrivali svoje skupocjene slike, satove, preparirane životinje, koji su utajivali nekretnine, zemljišta, račune, dionice, ali onda "skaču" i propitkuju kada netko svoju imovinu javno pokaže i uredno prijavi u imovinskoj kartici?

Pa jasno je da im nije ništa sporno kod onih iz vlastitih redova koji su skrivali imovinu. I normalno je da oni skrivaju jer pljačkaju ovu jadnu zemlju već 30 godina i da ne mogu dokazati podrijetlo svoje imovine.

Tko je pak po vama "zakuhao" kavu vašeg supruga Mile Kekina i Nikice Jelavića?

Budući da je očito da su oni svi u kampanji, vjerujem da će vrijeme pokazati i potvrditi naše sumnje da je sve o čemu ovdje pričamo povezano. U prilog tome ide vremenski slijed prema kojem je Primorčev tim pokušao 3. studenoga podvaliti laž o nama Nacionalu, a poziv Nikice Jelavića uslijedio je 5. studenoga. Isto tako, u istom se tjednu događa klopka za mojeg supruga te izlazi laž o našoj imovini. U prilog tome također ide činjenica da Nikica Jelavić ne tuži Dragana Primorca koji ga je nazvao podzemljem, a tu su i "dupli pasevi" koje otpočetka ove difamacijske kampanje izmjenjuju Jelavić, Primorac i Plenković.

Mnogima zapravo i dalje nije jasno kako to da je vaš suprug pola sata sjedio i razgovarao s Jelavićem, a nije shvaćao o kome je riječ. To zaista zvuči nategnuto, neuvjerljivo. Na kraju krajeva, ako mu se taj netko tko ga je nazvao predstavio kao Nikica Jelavić uz opasku "ali ne onaj mafijaš, nego nogometaš", mogao je vaš suprug prije odlaska na tu kavu "zaguglati" i vidjeti kako izgledaju obojica. Ne čini li se i vama to logičnim?

Važno je objasniti kakva je priroda posla koji radi moj suprug. On se kao autor, glazbenik i frontmen benda redovito, barem nekoliko puta tjedno, nalazi s raznim ljudima koje do tada nikada nije vidio. To su razgovori u kojima netko želi glazbenu suradnju, sponzorski ugovor, nudi ulogu u reklami, ulogu u filmu, želi dogovoriti svirku, treba song itd. Moj suprug je javna osoba već više od 30 godina. On je doista široko prepoznatljivo lice i on "ne gugla" nepoznate ljude s kojima se nalazi, kao što bi možda učinili neki od nas, jer s kim god da se nalazi, ta osoba prepoznaje njega. Kao što je napisao u svom statusu, nakon tog poziva pitao je svog prijatelja o nogometašu Nikici Jelaviću i prijatelj mu je rekao da ovaj trenira klince u Lokomotivi i da možda treba neku pjesmu. Važno je reći i to da moj suprug u svoje 54 godine nije doživio da se dogovori za sastanak i da se na sastanku pojavi netko drugi, a ne osoba koja se najavila.

No, zašto ste tu kavu otišli prijaviti policiji? Je li na njoj izrečena neka prijetnja ili ucjena ili se jednostavno radi o smišljenoj i sumnjivoj pozadini te kave?

Otišli smo na policiju iste večeri jer smo policiju htjeli obavijestiti o toj prijevari i, premda nije bilo eksplicitne prijetnje, mi smo tu klopku doživjeli kao prijetnju.

A zašto je vaš suprug odlučio na svom Facebook profilu objaviti informaciju o toj kavi s Jelavićem? Jeste li mu vi to savjetovali u stilu – bolje je da to sami prvi objavimo, čime ćemo pokazati da ništa ne tajimo, nego da se počnu pojavljivati glasine ili možda čak i fotografije s te kave?

Odlučili smo obavijestiti javnost o toj prijevari upravo zato što nije jasno koje su krajnje konkretne namjere onih koji se iza nje nalaze.

Jelavić izjavljuje da još nije objavljena prava istina o tom susretu. Ima li još nešto što nije rečeno i što se ne zna ili su to samo njegove insinuacije kako bi prividnom tajnovitošću pobudio sumnje u vaše tvrdnje i vašu verziju cijele priče?

Moj je suprug istu večer rekao istinu, a ja sam u sljedećim danima odgovorila na sva pitanja. Jelavić se očito uključio u kampanju protiv mene, a za drugog kandidata. Očiti su "dupli pasevi" tih subjekata. To na koncu nije samo moj dojam. Dapače, glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić rekao je da se radi o široj koordiniranoj operaciji blaćenja koja je krenula iz tima Dragana Primorca. To pokazuje o kojem se kandidatu radi.

No, Jelavić je u petak bio sazvao konferenciju za medije najavljujući kako će na njoj iznijeti prvi dokaz da vaš suprug i vi ne govorite istinu. Možete li dokučiti o čemu se radi ili je to samo još jedan oblik zastrašivanja?

Radi se o nastavku kampanje za znamo kojeg kandidata.

Pa dobro, ali zašto vaš suprug ne stane pred javnost i detaljno ne kaže što je i kako bilo?

Ovo je napad na mene i na našu stranku, zato i komuniciramo ja i vodstvo stranke.

Možete li opisati kada vam je točno i kako suprug prepričao taj susret s Jelavićem, što vam je rekao – kako je taj susret završio, kako su se on i Jelavić rastali, odnosno je li vaš suprug Jelaviću na kraju dao do znanja da se osjeća prevarenim i uhvaćenim u klopku?

Moj suprug mi je sve ispričao netom nakon tog susreta. Ispričao mi je kako je došao u kafić, kako mu je mahnuo jedan gospodin koji je već sjedio za stolom. Potom mu je Mile pomogao platiti parking telefonom, a zatim je počeo priču o pjesmi "Bačkizagre stuh pašeja". Kad je počeo spominjati zatvor, Mile je shvatio da nije riječ o nogometašu te je počeo gledati kako da što prije izađe iz te situacije u koju je doveden prijevarom. Ubrzo je Jelavić promijenio temu te spomenuo Pantovčak, kako nešto gradi te kako se s Bandićem moglo nešto dogovoriti, a s ovima iz Možemo! ne može ništa. Mile je potom odmah ustao, rekao da on tu nikome ne može pomoći, pozdravio se i otišao.

Svjedočimo nečem presedanskom. Nikica Jelavić šalje priopćenja, daje izjave, izdaje vam vremenski ultimatum za javnu ispriku, podiže tužbe. Što se to događa, u što smo kao društvo zapali?

Slika društva koju gledamo ovih dana doista je mračna. Prijeđena je crta jer su se sada u političko polje otvoreno uključili i akteri koji tom polju ne pripadaju pa ovih dana slušamo iste izjave od Gordana Jandrokovića, Ante Sanadera te krupnijih i sitnijih HDZ-ovih saborskih zastupnika o tome kako se ovi iz Možemo! prave da su moralne gromade, a zapravo nisu. Prvi je to rekao Nikica Jelavić, a sada HDZ zborski pjeva za njim. No nismo svi isti. A ovakva gruba kampanja lažima prokazuje njihove pokušaje da slome i mene i stranku. Ali neće. To mobilizira ljude koji nam se pridružuju u borbi protiv ovakve vlasti koja šuruje s podzemljem.

Što vam građani govore, kako oni komentiraju sve to vezano uz vas?

Podrška koju doživljavam od građanki i građana, mladih i starih, golema je. Kako preko društvenih mreža, tako i uživo. Ljudi mi poručuju da moram izdržati, da se jasno vidi na kojoj sam strani i tko napada mene, moju obitelj i Možemo! Vrlo često čujem i komentare od mnogih do sada neodlučnih birača da će upravo zbog ovih napada na mene ipak izaći na ove predsjedničke izbore i dati mi svoj glas.

Zbog svega što vam se posljednjih dana događa, a što se reflektira i na vašu obitelj, jeste li u ikojem trenutku barem nakratko zažalili što ste se upustili u predsjedničku utrku?

Nisam.

Postanete li predsjednicom države, kako vidite svoj odnos s premijerom Plenkovićem, bi li on u tom slučaju mogao i zažaliti za Milanovićem?

Kada postanem predsjednica, jasno je da ću nastupati konstruktivno i u skladu s onim što o odnosu predsjednice države i predsjednika Vlade propisuje Ustav. Svi su u Hrvatskoj vidjeli kako sam se nedavno postavila na saborskom Odboru za zdravstvo. Čvrsto, argumentacijom i činjenicama, jasno zastupajući javni interes. Neustrašivo, oči u oči.

Na koji biste način koristili predsjedničke ovlasti pa da to ima snažan utjecaj i na političku sliku zemlje i na živote građana?

Predsjedničke ovlasti do sada se nisu koristile u dovoljnoj mjeri. Vidljivost, snaga i legitimitet predsjednice trebaju se koristiti tako da se u fokusu javnosti i medija kontinuirano drže teme koje su od presudne važnosti za većinu u ovoj zemlji, kao i teme nasrtanja na javni interes i zajednička dobra. To su teme poput otimačine zdravstvenog sustava, nasilja nad ženama, otimanja zajedničkih prostora, rastuće društvene nejednakosti itd. Istodobno, trebaju se koristiti i svi drugi alati koje predsjednica ima na raspolaganju, poput sazivanja izvanrednih sjednica Sabora, kao i slanja zakona na procjenu ustavnosti, a kako bi se zaštitio javni interes i opće dobro.

Budu li se u drugom krugu izbora sučelili Milanović i Primorac, hoćete li svoje birače pozvati da tada glasaju za Milanovića?

Ući ću u drugi krug.

Na kraju, čini li vam se da sve to čemu ste i vi i vaša stranka Možemo! u protekla dva tjedna izloženi zapravo nema nikakve veze s predsjedničkim izborima, već s onim lokalnima koji nam slijede za pet mjeseci?

Ovo čemu svjedočimo svakako prokazuje metodu koja će se koristiti u kampanji za lokalne izbore. No uvjerena sam da sam sada meta i da je ovo posljedica toga što ne prestajem govoriti o korupciji i pogodovanjima u zdravstvu. Naime, ta je tema uhićenjem Beroša i ulaskom Petrača u priču oko nabave medicinskih uređaja HDZ-u postala otvorena rana. U svakom slučaju, sigurna sam da se vidi metoda, ali i to da je ovo samo predigra i da će kampanja za lokalne izbore biti još gora.

