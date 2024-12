VIDEO Đapić priznao za koga će glasati, otkrio što smatra problematičnim: 'Na takav način se pomaže isključivo Milanoviću'

Ante Đapić dva je puta bio kandidat za predsjednika države. U kampanji za predstojeće izbore podržava HDZ-ova kandidata Dragana Primorca.

Čini se da nikad više nije bilo kandidata na desnici za predsjednika države...

- Moramo kazati da je problematično što je uopće desnica. Dakle, desnica koja stavlja u isti koš, recimo, Milanovića i Primorca, odnosno Milanovića i Plenkovića, ne može se nazivati ozbiljnom nacionalnom desnicom. Dakle, na takav način se pomaže isključivo Milanoviću. Komplot takve politike, u želji da dokaže kako nije blizu HDZ-a, postaje sablja u rukama Milanovića i lijeve parlamentarne opozicije i čini sve da Milanović ostane na mjestu na kome jest. Realno, na ovim izborima Milanoviću može kontrirati samo Primorac, a to je ustvari sukob dviju politika, dakle ne samo sukob karaktera, odnosa i karijera, ovakvih i onakvih, nego je to sudar dviju politika. I unutar tih politika, ja jasno podupirem politiku Dragana Primorca i HDZ-a koji iza njega stoji jer je to politika koja znači stabilnost i čvrstinu u ovim teškim vremenima u kojima se Hrvatska nalazi - kaže Đapić.

Koliko je realno da se izbori riješe već u prvom krugu u prvom krugu?

- Iskustvo mi govori kako se izbori sigurno neće riješiti u prvom krugu, a u drugi će krug ući Dragan Primorac i aktualni predsjednik Milanović, koji starta s puno ležernijom i ugodnijom pozicijom jer ima i iznimnu logistiku i potporu medija u Hrvatskoj. Uvijek kada startate s određene pozicije, bilo gradonačelnika, župana, predsjednika, startate s 20-ak posto. S druge strane, jedini koji se može ozbiljno suprotstaviti toj politici koja je vrlo opasna za Hrvatsku jest Dragan Primorac. HDZ je stranka koja, sa svim svojim manama i problemima koje ima, u državotvornom smislu jedina može izvući Hrvatsku u ovim trenucima u kojima se ona nalazi. Dakle, brojna su svjetska krizna žarišta, gospodarski su problemi veliki, i mislim da je HDZ izabrao jako dobrog kandidata koji je svojim dosadašnjim radom i iskustvom na znanstvenom i političkom polju pokazao da je odličan. Primorac je bio šest godina ministar obrazovanja i po svim je istraživanjima, mišljenju i javnosti i struke, bio najbolji ministar u tadašnjim HDZ-ovim vladama.

Dva puta ste bili kandidat za predsjednika. Možete li usporediti ovu kampanju s jednom od te Vaše dvije?

- Teško je usporediti ovu kampanju s ranijima jer su trenuci u svijetu prijelomni. Ja sam prvi put bio kandidat nakon smrti predsjednika Tuđmana, ali tada je stvarno bio otvoren prostor za pokušaj da se nešto napravi za afirmaciju HSP-a kojem sam tada bio na čelu. Međutim, ovi se izbori događaju u doba kada nam na vrata kucaju, i već su tu, veliki svjetski problemi, ratovi i procesi u kojima Hrvatska mora imati vrlo čvrstu, jasno definiranu politiku. Ona ju i ima, ali je remetilački faktor aktualni predsjednik koji se opet kandidirao za predsjednika, Zoran Milanović.

- I mislim da je zadatak svakog državotvorno svjesnog Hrvata otkloniti tu prepreku i opciju koja, zbog želje za opstankom na vlasti, nanosi nemjerljivu štetu, kao što je bila posljednja izjava o izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu kojega je Zoran Milanović nazvao masovnim ubojicom žena i djece. To je praktički ista filozofija i logika koja se nadala osuđujućoj presudi u Haagu kako bi se optužilo Tuđmana da je ubojica žena i djece. Da je tada Hrvatska vodila politiku kakva se vodi danas od Milanovića prema Izraelu, Hrvatska ne bi bila na Haškom sudu oslobođena, to je činjenica. Ne zaboravimo da je Hrvatsku na Haškom sudu oslobodio sudac Theodor Meron koji je Židov, a sigurno to ne bi napravio da nije imao zeleno svjetlo od izraelske službene politike.

Je li ova kampanja prljava? Imali smo situaciju s Primorcem i stanovima, kao i napade na kandidatkinju Kekin. Jesu li, konkretno, napadi na nju zapravo priprema za lokalne izbore i napade na Tomaševića u Zagrebu?

- Svaki su izbori ujedno i priprema za sljedeće izbore. U svim izborima postoje temelji budućih izbora i zato će predsjednički izbori imati refleksiju i na predstojeće lokalne izbore. Kampanja nije iznad prljavština koje su bile do sada, međutim, kod obitelji Kekin se dogodilo ono da često kada tjeraš zeca, istjeraš lisicu. Dakle, kada netko glumi preveliku moralnu vertikalu o neku čistoću, na kraju se dogodi da to baš nije uvijek sve tako. To je sve u manjku normalnih i konzistentnih programa, a posebno kada se radi o predsjedničkim izborima, ovdje se govori o svemu i svačemu, a najmanje o onome o čemu ja pokušavam usmjeriti pažnju javnosti, barem ove naše nacionalne desnice, a to je da se govori o vanjskim te sigurnosnim politikama.

- I u tom pravcu se apsolutno kristalizira da postoje dvije opcije - jedna je Milanovićeva koja ima potporu lijeve, libertarijanske snage, a s druge strane imate HDZ -ovu politiku koju predvodi, kao njezin portparol, njezin glasnogovornik Dragan Primorac, i to je ono na čemu se treba fokusirati. Sve drugo je dio folklora i dio onog što je već viđeno na našim predizbornim kampanjama, ali uglavnom će se na kraju sve svoditi na to želimo li mi Hrvatsku vraćati kotačem povijesti unatrag, odnosno na neku takozvanu Titovu politiku. Kod malih naroda nema neutralnosti, mi jesmo ili nismo, tu smo ili nismo tu. NATO savez nije švedski stol pa ćete uzeti samo ono što vam odgovara, a ono što nam ne odgovara nećemo. Prema tome, ovo je sudar koncepcija, a sve drugo je samo folklor koji će u prvom krugu otpasti.

Često Vas se spominjalo kao osobu koja bi mogla ujediniti desnicu. Koliko je danas moguće ujedinjenje desnice?

- Ja nemam nikakvih frontmenskih ambicija da bih nešto predvodio, ali bih vrlo rado dao svoj doprinos oko ideologije i oko pozicioniranja što je danas desnica. Desnica koja, ponovit ću, pokušava staviti u isti koš Milanovića i Plenkovića, ili Milanovića i Primorca, nema šanse za budućnost. Nacionalna desnica mora biti sposobna živjeti bez toga da gradi svoju političku poziciju samo napadom na HDZ, zato što misli da ide prema istom biračkom tijelu. Jer, veliki broj birača se ne opredjeljuje, razočaran je i ne glasuje, i hrvatska desnica mora ući u to biračko tijelo, a ne da joj glavna meta bude temeljna državotvorna stranka i da kandidate HDZ-a stavlja u isti koš s Milanovićem i SDP-om. To je, po mom mišljenju, sramotno i u takvom projektu ne mogu sudjelovati, ali mogu sudjelovati u projektu gdje ćemo svi sjesti za stol i vidjeti što mi ustvari hoćemo s desnicom. Imate HDZ u kojem su i Medved i Anušić, možemo li reći da su i oni isti kao Milanović? Prema tome, to su vrlo složeni odnosi koje današnji kandidati desnice baš ništa ne razumiju. Jedini pravi kandidat nacionalne desnice može Dragan Primorac.

Ali hoće li birači kazniti HDZ zbog afera? Najnovija je afera s ministrom zdravstva.

- Usprkos velikim uspjesima Plenkovićeve Vlade u ovih osam godina, ipak mi se čini da će on najviše ostati upamćen po tome što je prvi krenuo u istinski obračun s korupcijom u hrvatskom društvu. On je prvi predsjednik Vlade koji nije onemogućio, niti zaustavio, niti stopirao niti jednu istragu koju su državna tijela otvorila. Andrej Plenković je, iako je bio razočaran i stajao iza nekih ljudi dokle god je mogao stajati, što govori o njegovom ljudskom karakteru, ipak ni u jednom trenutku ni najmanjim svojom potezom nije onemogućavao istrage. Vi ne možete živjeti u politici na način da nikome ne vjerujete, a što se tiče priče da je on odgovoran jer predvodi Vladu, nije predsjednik Vlade sam taj koji formira ministre. U politici je čitav niz kompromisa i principa koji se pri tome moraju zadovoljiti, od regionalnih pa nadalje.

- Recimo, ministar Beroš je bio prijedlog HDZ-ovog Odbora za zdravstvo, dakle uglednih liječnika. Opozicija pokušava u svojoj nemoći, koju pokazuje posljednjih deset - petnaest godina na izborima, provlačiti Plenkovića kroz blato jednom retorikom koja je potpuno neprihvaćena i neprimjerena za hrvatsku politiku. I u slučaju Primorca pokazuje se da su na ovim izborima uglađenost, pristojnost i odgoj mane, da valjda moraš vrijeđati, nazivati ustavne suce idiotima da bi bio frajer. Ako netko smatra da je to budućnost hrvatske visoke politike, onda sam jako žalostan, ali mislim da većina hrvatskog naroda želi pristojnu, uglađenu državu i da institucije rade svoj posao. Afera je bilo uvijek, i u doba SDP-a i u HDZ-a, zato što vlast vuče sve to uza se, a najvažnije je da je Andrej Plenković apsolutno omogućio da Državno odvjetništvo i sudstvo rade svoj posao. Ponovit ću još jedanput: mislim da će Andrej Plenković biti zapamćen kao predsjednik Vlade koji je krenuo u žestoki obračun s korupcijom jer nije dopustio da netko od njegovih najbližih suradnika uzme ono što mu ne pripada.

