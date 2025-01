Mediji iz regije o izborima: "HDZ u rasulu, rastureni u paramparčad!"

"Milanović u nedostižnoj prednosti, Primorac na koljenima" i "Milanović demolirao Primorca i uzeo novi mandat! Ključevi od Pantovčaka ostaju u Zoranovim rukama! HDZ u rasulu, rastureni u paramparčad!" izvještava srpski portal Kurir.rs koji uživo iz minute u minutu prati zbivanja na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. Prenijeli su i Milanovićevo obraćanje javnosti: "Dobro veče i započet ću kao svi verbalni zlostavljači - Hrvatska, hvala ti. Bosno i Hercegovino, hvala ti", započeo je svoj govor Milanović.

Nezapamćenu pobjedu proglasio je portal Klix.ba, napisavši da je Zoran Milanović s više od milijun glasova pomeo Primorca, dok srpski Informer dramatično eksklamira "Milanović sravnio HDZ! Suze i zagrobna atmosfera u izbornom stožeru, dok SP slavi pobjedu".

Zoranu Milanoviću je na pobjedi čestitao i crnogorski predsjednik Jakov Milatović na mreži X, prenijela je Pobjeda: "Upućujem srdačne čestitke Zoranu Milanoviću povodom reizbora na dužnost predsjednika Republike Hrvatske. Uvjeren sam da će se odnosi Crne Gore i Hrvatske razvijati na temeljima prijateljstva, međusobnog poštovanja, suradnje i dobrosusjedstva. Znam da smo obojica iskreno tome i posvećeni. Dragi Zorane, želim Ti puno uspjeha u daljem radu i obavljanju ove odgovorne funkcije, i radujem se nastavku naše suradnje".

Banjalučke Nezavisne novine ovaj su rezultat izbora za Dragana Primorca nazvale "izbornim debaklom" i prenijele njegovu izjavu: "Hvala Hrvatima izvan granica naše domovine, Hrvatima u BiH, hvala vam na ljubavi, mi smo jedan narod, ponosan narod i nitko nas neće moći podijeliti, bez obzira na njihove želje".

Primorac je na biračkim mjestima u BiH osvojio najviše, 10.227 glasova, a Milanović 3.671 glas, dok na biračkim mjestima u Srbiji vodi Milanović s 396 glasova, naspram Primorčevih 365. "Milanović je na biračkim mjestima u Rusiji osvojio 14, a Primorac četiri glasa", navode Nezavisne novine.

Atmosferu iz stožera Zorana Milanovića uživo prate i reporteri Dnevnog Avaza koji pišu da su "pristalice aktualnog predsjednika i više nego raspoložene", a razgovarali su i s Nikšom Peronjom, šefom izbornog stožera Zorana Milanovića koji je govorio i o tome što mogu očekivati građani u BiH.

- Mislim da je Zoran Milanović pokazao u proteklom mandatu da mu je zaista stalo do stanovnika u BiH, do hrvatske zajednice tamo. Potrudio se, puno radio na tome i vjerujem da će nastaviti. Naravno, to je nešto što se očekuje, što je normalno. Milanović, kao hrvatski predsjednik, mora biti uključen u te procese i naravno razgovarati sa svojim kolegama iz susjedne države - kazao je Nikša Peronja za Avaz.

Za Avaz je govorio i Radimir Čačić, rekavši da ovakvi rezultati izazivaju potrebu za ponovnim ispitivanjem stava građana.

- Tu razinu moralnosti i odgovornosti prema hrvatskim građanima od HDZ-a ne možemo očekivati, ali posljedice će biti. Sva ova priča, sve licemjerno podmetanje Milanoviću da se radi o kršenju Ustava, razotkriva se i potpuno je jasno da građani prepoznaju ko ovdje vrši udar na instituciju predsjednika države i na ustavne ovlasti. To radi HDZ i Plenković i to je ovaj rezultat pokazao. Bit će posljedica prije svega na lokalnim izborima. Ovaj zamašnjak se ne može zaustaviti. Očekujem da će opozicija u cjelini pokazati više pameti i odgovornosti, nastupiti jedinstvenije i maknuti HDZ gdje se može i treba. U velikim gradovima on i ne postoji, ali ima cijeli niz srednjih gradova. Odgovornost opozicije je da ujedini snage i da ih makne - kazao je Čačić.

O tome što građani BiH mogu očekivati od Milanovića, Čačić za Avaz smatra da mogu očekivati sve najbolje.

- Sve najbolje kao i do sada. Ako iko odgovorno stoji na pozicijama zaštite BiH i njenog suvereniteta to je sigurno Zoran Milanović, naravno, vodeći račua o činjenici da je jedan od faktora sasvim sigurno i hrvatski korpus u BiH - poručio je.

Dnevni Avaz je ranije danas prenio i reakcije njemačkih medija na izbore u Hrvatskoj, a koji su debatu kandidata Zorana Milanovića i Dragana Primorca nazvali budalasto-djetinjastom, no istaknuli činjenicu da je predsjednik Milanović najpopularniji političar u zemlji iako ga zbog stavova o Ukrajini nazivaju "hrvatskim Donaldom Trumpom".

Da je Zorana Milanovića posebno obilježila kontroverzna izjava o Srbima i Srbiji, nakon prvog kruga izbora pisao je Kurir:

"'Srbija nije nikakva diplomatska sila, dok su Srbi mali narod - šaka jada', rekao je svojevremeno Milanović na sastanku sa hrvatskim ratnim veteranima, koji su od njega zahtijevali smirivanje tenzija u odnosima sa Srbijom".

O padu interesa broja birača u drugom krugu izbora pišu svi veći regionalni mediji, među kojima i banjalučke Nezavisne novine, kao i portal Klix.ba, koji je objavio i fotografije neobičnog izbornog mjesta koje u naselju Željezno Žumberačko koje se nalazi svega 60 kilometara od Zagreba. Dvadeset i sedam stanovnika tog mjesta, naime, glasaju u školi koja je davno zatvorena, napuštena i u gotovo rušenom stanju.

Brojni su mediji pažnju posvetili tragičnom slučaju koji se zbio u Rijeci, kada je stariji muškarac preminuo na biračkom mjestu. O tome piše i slovenski 24.ur, a da "stariji muškarac koji je preminuo na biračkom mestu u Rijeci, nije jedini birač u Hrvatskoj koji je umro na glasanju jer je prije deset godina, također na predsedničkim izborima, na kutjevačkom području tokom glasanja preminula starija osoba", objavio je Kurir.rs.

