FOTO Kako se gradila NE Krško i kako je propao plan izgradnje nuklearke blizu Zagreba

Za nešto manje od dva mjeseca građani Slovenije izaći će na referendum o tome podržavaju li realizaciju projekta Nuklearne elektrane Krško 2, koji će zajedno s drugim niskougljičnim izvorima osigurati stabilnu opskrbu električnom energijom. A prije točno 60 godina pokrenuta su prva istraživanja na Krškome polju, tada još potencijalnoj lokaciji za gradnju nuklearne elektranu. Istraživanja je obavila radna skupina Poslovne udruge energetike Slovenije u razdoblju od 1964. do 1969. godine. Trebale su proći godine, gotovo dva desetljeća do početka komercijalnog pogona NE Krško koja pokriva oko 20 posto potreba Slovenije i 16 posto potreba Hrvatske za električnom energijom. NE Krško je organizirana kao društvo s ograničenom odgovornošću prema ugovoru između vlade Republike Slovenije i Republike Hrvatske.

Dvije su države suvlasnice elektrane, svaka s 50 posto. Tadašnji predsjednik Skupštine Slovenije Stane Kavčič i predsjednik Sabora Hrvatske Dragutin Haramija 1970. potpisali su sporazum o gradnji nuklearne elektrane na lokaciji tri kilometra od grada Krško. U travnju 1971. objavljen je i međunarodni natječaj za prikupljanje ponuda za gradnju, a u studenom te iste godine na osnovu tehničke, komercijalne i financijske ocjene ponuda za dobavljača opreme izabrana je američka kompanija Westinghouse. Tijekom 1972. događale su se česte redukcije električne struje u Sloveniji i bivšoj Jugoslaviji, pa se pojavila potreba za dalekovodima s većim kapacitetom od 400 kV, povezanošću i gradnjom većih jedinica za proizvodnju električne energije.

U kolovozu 1974. sklopljen je ugovor o nabavi opreme i gradnji nuklearne elektrane snage 632 MW s Westinghouse Electric Corporation. Projektant je bilo poduzeće Gilbert Associates Inc., a za izvođače radova odabrana su poduzeća Gradis i Hidroelektra. Poslove montaže dobili su Hidromontaža i Đuro Đaković. Prvog prosinca 1974. položen je kamen temeljac za prvu nuklearnu elektranu u tadašnjoj Jugoslaviji. U veljači 1975. počelo se s iskopima i radovima na gradilištu. Sredinom 1976. u riječku luku stiže prva oprema za nuklearni dio elektrane, a koncem godine završava montaža reaktorskog dijela. U svibnju 1981. počela je prva faze pokusnog pogona, gorivo je uloženo u reaktorsku posudu i time elektrana postaje nuklearni objekt. Postignuta je prva samoodržavajuća lančana reakcija. Pokrenuto je vađenje uranijeve rude u rudniku Žirovski vrh za djelomično pokrivanje potreba elektrane koja je u veljači 1982. prvi put postigla 100 posto snage. Izvor topline nisu fosilna goriva, već se ona oslobađa cijepanjem jezgara uranija u reaktoru. U reaktorskoj zgradi nalazi se reaktorska posuda s gorivnim elementima, koji čine jezgru. Kroz reaktor kruži pročišćena obična voda pod tlakom koja odvodi oslobođenu toplinu u parogeneratore.

U njima nastaje para, koja pogoni turbinu, a ona pogoni električni generator, pojasnili su u NE Krško. Opremljena je američkim Westinghouseovim lakovodnim tlačnim reaktorom koji koristi velik broj nuklearnih elektrana u svijetu (Westinghouse je, inače, postavio i reaktore na prvu nuklearnu podmornicu USS Nautilus i prvi američki nuklearni nosač zrakoplova USS Enterprise). Pri proizvodnji električne energije nastaje i niskoradioaktivni i srednjoradioaktivni otpad koji se privremeno skladišti u skladu sa svjetskim standardima. Godišnje u NE Krško uskladište oko 30 prostornih metara radioaktivnog otpada, pohranjenog u privremenom skladištu u elektrani. Snaga elektrane na početku je bila 632 MW, da bi akon zamjene parogeneratora 2000. godine povećana na 696 MW. Gradnja nuklearke uvijek je i osjetljivo političko pitanje. Kad je u Jugoslaviji pokrenut nuklearni program, razmatrala se čak i mogućnost izrade atomske bombe koja bi državi donijela prestiž.

Foto: Nuklearna elektrana Krško

Prvi institut koji se bavio nuklearnom energijom sagrađen je nedaleko Beograda i otvoren 1948., a nekoliko godina kasnije nazvan je po kemičaru Borisu Kidriču. Jugoslavija je tada dosta surađivala s Norveškom. U Zagrebu je 1950. osnovao institut nazvan po Ruđeru Boškoviću, a Sloveniji je osnovan nuklearni institut Jožef Štefan, smješten u Ljubljani. Prvi planovi govorili su o tome da Jugoslavija do kraja 20. stoljeća izgradi čak četiri nuklearne elektrane. "Mi imamo sirovine, imamo mlade poletne kadrove i z ašto ne bismo to iskoristili? Danas velike zemlje rade punom parom da osiguraju sebi nadmoćnost nad drugim zemljama. Ali, ne radi se o tome da se nadmoćnost osigura pomoću atomske bombe. Doći će vrijeme kad će se zemlje natjecati koja će imati više fabrika na atomski pogon – i zemlje koje ne budu radile tako zaostat će i bit će u kolonijalnom položaju", rekao je Tito u svom govoru za posjeta Institutu u Vinči 1955. godine. Nakon što je projekt NE Krško uspješno realiziran, pokrenuto je i pitanje izgradnje još veće nuklearne elektrane na rijeci Savi u Hrvatskoj, u Prevlaci kod Rugvice, snage veće od 1000 MW. Kao jedna od potencijalnih lokacija razmatran je i otok Vir, no analiza je pokazala da je lokacija blizu Zagreba bolja. Trebala je to biti druga zajedničko hrvatsko-slovenska nuklearka koja bi u komercijalni pogon bila puštena 1994. godine. No, nakon katastrofe u Černobilu 1986. godine sve je stalo, a ubrzo se raspala i Jugoslavija.