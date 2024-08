Robu treba dobro oprati, crvenilo namazati kremom: Ličinke su problem za ljude, mikroskopske su veličine

Jesenja grinja uzrokovala je ovih dana velike probleme na području pulskog priobalja, zbog kojih su se brojni javili Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije zbog alergijskih reakcija. Njihovi ugrizi mogu stvoriti crvenilo i svrbež, a njihovom razmnožavanju pomaže jako toplo i suho razdoblje kakvo smo imali proteklih tjedana.

- Svu robu koju su imali trebaju dobro oprati na visokoj temperaturi, namazati si neku kremu. Mi najčešće na dermatologiji damo protuupalnu kortikosteroidnu kremu i doma da imaju antihistaminik za ublažavanje svrbeža - objasnila je dermatovenerologinja Bernarda Mišanović Marković za Dnevnik Nove TV.

Ličinka te grinje je zapravo problem za ljude, a s obzirom na to da je mikroskopske veličine, nju se ne može primijetiti na koži. One, kada dospiju do kože, rade ''bušotine'' kroz folikule dlaka ljudi i na taj način se hrane krvlju.

- Obično je vezana za neke travnate površine jer se te ličinke javljaju na mjestima gdje je suha trava i suhe grane - objašnjava Nediljko Landeka iz Nastavnog zavoda.

