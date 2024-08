Kako razlikovati ugriz stjenice od ostalih kukaca: Mogu izazvati osip, infekciju, svrbež i alergijsku reakciju

Komarci su dosadni, ali nisu jedini naporni kukci koji se hrane ljudskom krvlju. Ako vas nešto grize dok spavate, a nije komarac, to bi mogla biti i stjenica. Stjenice se isto hrane ljudskom krvlju, a vrlo često i žive u madracima. Tragove ugriza je dosta teško razlikovati od ostalih buba, a ne pomaže ni činjenica da se mogu pojaviti i čak 14 dana od ugriza. Ako nema infestacije, vrlo ih je teško prepoznati. Znakove najezde stjenica možete primijetiti po većem broju stjenica na plahtama, njihovim otopljenim egzoskeletima na rubovima madraca, mrljama od krvi, pa čak i po slatkom i pljesnivom mirisu. No, i bez toga, može se dogoditi da vas je ugrizla stjenica.

Infestacija stjenica često izaziva stres i nesanicu, a njihovi ugrizi nisu opasni, ali su neugodni. Ugriz stjenice može izazvati crvene i natečene izbočine na koži, a one mogu narasti i do pet centimetara i imaju crvenu točku u središtu, okruženu uzdignutom i nadraženom kožom. Najčešća područja ugriza stjenica su lice, vrat, ruke i šake, tvrde iz centra zdravlja. Ugrizi, također, izazivaju i svrbež. Ona se događa jer stjenica ubrizgava svoju slinu u kožu, jer na taj način kukac dobije više krvi, a kod čovjeka to uzrokuje blagu alergijsku reakciju. Svrbež se može dogoditi odmah prilikom ugriza, ali zbog razlike u toleranciji na proteine u slini stjenica, neće svi osjetiti svrbež, dok će neke jako zasmetati.

VEZANI ČLANCI:

Stjenice vrlo često znaju stvoriti i grupu ugriza od tri ili više na istom mjestu, a osoba može razviti osip ili dermatitis kao rezultat tih ugriza. Takvi simptomi se vrlo često događaju upravo kod tih grupica ugriza, a potiče ih i iritacija kože uzrokovana češanjem. Osim prvotnih simptoma, vrlo često se može razviti i sekundarna infekcija kože, kada se pretjeranim češanjem u vanjski sloj kože unese i bakterija. Najčešće se to događa osobama koje su jako osjetljive na slinu stjenica. Znakovi infekcije mogu biti mjehurići, osjetljivost, curenje, iscjedak gnoja, crvenilo, koprivnjača ili čak i groznica. Posebno su osjetljiva djeca, a infekcije se mogu liječiti kombinacijom antihistaminika, lokalnih kortikosteroida, antiseptika ili antibiotika. No, prije toga je važno posjetiti dermatologa.

U najrjeđim slučajevima, neki mogu doživjeti i anafilaksiju - alergijsku reakciju na slinu stjenica, koja se manifestira kao otežano disanje, otečen jezik i povećan broj otkucaja srca. Iako se ugrizi stjenica uglavnom mogu liječiti kod kuće s prethodno navedenim lijekovima, ukoliko osoba ima velik broj ugriza, poželjno je otići doktoru. Osip, dermatitis i infekcija su dovoljni razlozi za obratiti se liječniku, a u slučaju anafilaksije potrebno je pozvati i hitnu medicinsku pomoć.

GALERIJA Trojica Ukrajinaca izazvala požar u kojem su izgorjele 22 brodice: Policija otkrila što su napravili