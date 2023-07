Je li u Hrvatskoj moguć tornado? Hrvatska klimatologinja: Možemo ih očekivati i kod nas...

Prema porgnozi DHMZ-a danas će biti sunčano i vruće vrijeme. Poslijepodne sa sjeverozapada postupni porast naoblake, a u unutrašnjosti Istre ponegdje može pasti i malo kiše. Zapuhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 °C. No, na snazi su i upozorenja, što za vrućine, a ponegdje i za nevrijeme. Riječka i zagrebačka regija su u žutom. Lokalno je moguć izraženiji pljusak i grmljavina. Splitska i dubrovačka regija su u narančastom zbog toplinskog vala. U utorak promjenjivo uz mjestimične pljuskove i grmljavinu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. U noći i ujutro te ponovno navečer lokalno i jače izražene, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Izdana su upozorenja za cijelu Hrvatsku.

Klimatologinja Dunja Mazzocco Drvar govorila je o prošlotjednom nevremenu koje je zahvatilo Hrvatsku. "Prošlotjedno nevrijeme me nije iznenadilo u smislu da je najavljeno da će se nešto takvo dogoditi. Ali silina, jačina i ta ekstremnost (nevremena op.a) su me iznenadili. Nisam očekivala da će biti baš tako jako strašno", rekla je za RTL.

S obzirom na to da su mnogi mediji prenijeli upozorenje slovenskog lovca na oluje da nam prijete nove jake oluje, klimatologinja kaže: "Znam kolegu koji to radi i on dugi niz godina prati ovakve sustave, jako je dobro upućen u stanje atmosfere, ima vremena, volje i želje analizirati vremenske situacije. Iz svega onoga što ja vidim, on je u pravu. Pred nama je u ponedjeljak vruć dan, a onda u utorak (ide op.a) novo nevrijeme. Kažemo - osvježenje, ali nažalost to zvuči previše lijepo u odnosu na ono što nas čeka".

S obzirom na to da smo svjedočili tornadu u Češkoj i Milanu, Dunja Mazzocco Drvar komentirala je jesu li tornada moguća i u Hrvatskoj? Kaže, tornada u Europi već postoje i godišnje ih bude između 300 i 400.

"To nije malo, prilično je veliki broj i neke je to iznenadilo s obzirom na to da ih obično vežemo za Sjevernu Ameriku gdje ih ima najčešće i opet ih je u Europi tri do četiri puta manje nego u Sjevernoj Americi. Također, velikoj mjeri su iznimno slabiji nego u Americi. Jakih i iznimno jakih tornada u Europi ima iznimno malo", rekla je stručnjakinja.

Nastavila je da sada živimo u toplijoj atmosferi koja ima sve više energije i sastavnica za proizvodnju jakih oluja koje se mogu manifestirati i kao tornada. "Rekla bih da ćemo takvih jakih tornada u Europi imati sve više, a onda ih možemo očekivati i u Hrvatskoj", odgovorila je.