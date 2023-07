DHMZ izdao upozorenje za četiri regije: 'Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena'

Kako javlja DHMZ vrijeme će danas biti sunčano i vruće. Poslijepodne sa sjeverozapada postupni porast naoblake, a u unutrašnjosti Istre ponegdje može pasti i malo kiše. Zapuhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 °C. No, na snazi su i upozorenja, što za vrućine, a ponegdje i za nevrijeme.

Iako su jutros pod žutim alarmom bile riječka i zagrebačka regija, sada je žuto upozorenje na snazi i za gospićku i karlovačku regiju. Lokalno je moguć izraženiji pljusak i grmljavina. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručuje DHMZ. Splitska i dubrovačka regija su u narančastom zbog toplinskog vala.

Foto: DHMZ

U utorak promjenjivo uz mjestimične pljuskove i grmljavinu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. U noći i ujutro te ponovno navečer lokalno i jače izražene, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. U Dalmaciji najviše sunčanih razdoblja. Puhat će većinom umjeren, uz nestabilnosti prolazno i jak jugozapadni vjetar, navečer u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale umjereno i jako jugo, ponegdje i olujno, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka na kopnu od 18 do 22, na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna između 27 i 32, u Dalmaciji i do 35 °C.

Izdana su upozorenja za cijelu Hrvatsku.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak još većinom suho, sunčano i vruće, uz jačanje južine, a od utorka opet nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu, ponegdje i olujno nevrijeme s tučom, pri čemu od srijede i svježije, na Jadranu s burom. "U utorak u kopnenom području promjenjivo i nestabilno uz lokalne pljuskove i grmljavinu, mjestimice i izraženije te jak vjetar, a ne može se isključiti ni tuča. U srijedu i dalje nestabilno uz kišu, ali i osjetno svježije. U četvrtak smirivanje vremena uz obilje sunca. Na Jadranu u utorak pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji na sjevernom dijelu, u srijedu će se proširiti i na veći dio Dalmacije. U četvrtak ponovno pretežno sunčano. U utorak će jako jugo najprije na sjevernom dijelu okrenuti na jak jugozapadnjak, a u srijedu će prolazno zapuhati bura s kojom će i malo osvježiti.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.