Je li ovo početak kraja Aleksandra Vučića? Studenti prosvjednici imaju novu taktiku

U više od 12 godina svoje vladavine srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić svaki put kada bi se našao u nekom problemu s podsmijehom bi gledao na zahtjeve koje bi mu opozicija slala, bez obzira na to koliko oni bili ozbiljni i artikulirani. Sada mu se događa nešto što još nije doživio: studenti koji prosvjeduju i blokiraju fakultete diljem Srbije ignoriraju ga, kao da ne postoji.

"Tko je tebe što pitao?", brutalan je odgovor studenata na pozive na razgovor koje im predsjednik Vučić gotovo svakodnevno upućuje. Njihovi zahtjevi upućeni su nadležnim institucijama i odgovore očekuju od njih, a ne od predsjednika Srbije te ne vide zašto bi se na te pozive odazvali. Njihovi temeljni zahtjevi su da se otkriju i pravdi privedu svi odgovorni za novosadsku tragediju te da se otkriju imena onih koji su kasnije sudjelovali u premlaćivanju studenata.

– Studenti Vučića svode na pravne okvire i na ustavne ovlasti koje ima. Koliko vidim, u toj partiji šaha za sada Vučić gubi – govori Vuk Cvijić, ugledni novinar tjednika Radar, i nastavlja: "Oni su uvijek povlačili bolje poteze od njega, otkad su počeli s prosvjedima." Petar Seratlić, student i aktivist organizacije Borba, za dnevni list Danas ističe da studenti za razliku od predsjednika znaju koje su njegove ovlasti te zato svoje zahtjeve ne upućuju njemu.

– Naši zahtjevi upućeni su državnim institucijama, koji ne smiju biti podređeni predsjedniku i zato na razgovor s njim ne pristajemo – tvrdi Seratlić, koji primjećuje da studentski stav živcira režim koji se zasniva na Vučićevu autoritetu, koji je on počeo gubiti. Emilija Milenković, studentica Fakulteta političkih znanosti, u razgovoru za isti dnevni list tvrdi da je režimu sigurno čudno što studenti ignoriraju predsjednika. Kako kaže, studenti su odlučili da nemaju lidere i predstavnike pa zato predsjednikov prijedlog da "pošalju nekoliko predstavnika po dokumentaciju" nema smisla. "Mi imamo sistem na koji se možemo osloniti, što je sušta suprotnost ovom režimu." O prijedlogu vlasti da studentima ponudi povoljne stambene kredite Emilija Milenković kaže kako je riječ o neuspješnom pokušaju podmićivanja i obećanju u koje ne vjeruje. "Pravda nema cijenu", kaže.

Radomir Lazović, kopredsjednik stranke Zeleno-lijeva fronta, u intervjuu za Večernji TV ističe da je ovo što rade studenti potpuno ispravno. – Oni se obraćaju institucijama i tako stvaraju pritisak da institucije rade. S druge strane, Vučić je učinio sve da sve bude oko njega, ali ja mislim da svi ti ljudi koji su njegovi poslušnici sada ipak malo drukčije razmišljaju. Ako je mogao biti uhićen Goran Vesić, jedan od najvažnijih šarafa oko Vučića, onda može biti i neki drugi Vučićev poslušnik koji za njegove potrebe treba preuzeti krivnju za nešto što se dogodilo. Mislim da studenti jako dobro rade ne targetirajući Vučića, koji bi trebao po ustavu imati male ovlasti, nego targetirajući one koji bi trebali raditi svoj posao, i to je nešto što je i u skladu s onim što je Zeleno-lijeva fronta zagovarala, no, nažalost, to nismo na pravi način kao opozicija ispunili.

Drago mi je da to sada funkcionira pa, generalno, Vučić ne zna što činiti s ovim blokadama. On bi rado napao nekog od studenata, on bi rado napadao vođe, o njima pisao svašta, ali njih nema, nisu prepoznati. Studenti se nekako kreću decentralizirano, organizirajući se na fakultetima, blokirajući fakultete, i to je efikasno. Time se pokazuje koliko je veliko nezadovoljstvo svih u Srbiji. Nadam se da će im se pridružiti i druge grupe ljudi kao što su poljoprivrednici, prosvjetni radnici i svi i oni koji su nezadovoljni. Ovim putem apelirao bih i na sportaše, na sve druge javne osobe da podrže blokadu studenata. Ovdje se sada bira na kojoj ste strani povijesti, jeste li na strani onih koji se ugrađuju u građevinske radove pa nam poslije ljudi stradavaju ili ste na strani studenata koji pozivaju na odgovornost, i tu nema između. Ako Novak Đoković šuti i nema stava, mislim da je to jako loše i ja ga pozivam da se izjasni i podrži studente – zaključuje Lazović.

Miloš Vučević, srbijanski premijer, poručio je: "Za nas je tema zahtjeva prosvjeda završena. Mi smo ispunili sve što je bilo postavljeno kao zahtjev od onih koji organiziraju prosvjede, sve dalje čista je politika." Kako, međutim, Vučević i ostali misle da će ovakvim izjavama stvoriti dojam da je priča završena? Ona ni izbliza nije gotova, nego postaje sve veća noćna mora za Vučića i njegovu vlast. Još jedan važan detalj u ovoj priči jest taj da su roditelji, braća, sestre, rodbina i prijatelji studenata koji su u blokadi rekli veliko ne vlasti i odlučili su vjerovati njima, a ne medijima pod kontrolom vlasti.

– To je točno, ali tu postoji još nešto – ističe Vuk Cvijić i dodaje: – Oni su toliko dugo na vlasti da su korupcija i nasilje i sve drugo toliko izraženi da se ono što objavljuju njihovi propagandni servisi sve više razlikuje od stvarnosti. Oni se u sve užem krugu ljudi obraćaju kroz tu propagandu. Što god bilo na prosvjedima, poruka je jasna, naprednjaci i Vučić nisu budućnost Srbije, jer ako se svi fakulteti pobune i ako im najbolji među nama kažu da su loši, onda oni definitivno nisu budućnost Srbije i na to režim nema odgovor. Kad se ovako nešto dogodi u demokratskim društvima, daju se ostavke – zaključuje u razgovoru za Večernji list Vuk Cvijić.

Studentska pobuna koja je svakim danom sve snažnija mogla bi se jednog dana tumačiti kao događaj koji je označio početak kraja vladavine Aleksandra Vučića i njegovih naprednjaka. U ovoj grupi mladih ljudi mnogi već sada vide buduće predsjednike, premijere, ministre, zastupnike i zastupnice, odnosno ljude koji će voditi Srbiju u budućnosti.

>>> VIDEO Nastavljaju se prosvjedi u Beogradu