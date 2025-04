NATO u panici: SAD razmatra povlačenje 10.000 vojnik iz Europe, to su pokušali i prije 10 godina, sve je propalo zbog jednog čovjeka

Tijekom svog prvog posjeta Europi u veljači, američki ministar obrane Peter Hegseth upozorio je da vojna prisutnost SAD-a u Europi "nije vječna", izazvavši šok u glavnim gradovima diljem kontinenta. Od tada su američki i europski dužnosnici opetovano poricali da je predanost SAD-a NATO-u pod predsjednikom Donaldom Trumpom uzdrmana i da Washington razmatra povlačenje trupa – no malo tko sumnja da će taj trenutak kad-tad doći, piše POLITICO. - Siguran sam da će doći do nekog smanjenja američke prisutnosti u Europi - rekao je umirovljeni general-pukovnik Ben Hodges, bivši zapovjednik Američke kopnene vojske u Europi.

Procjene broja američkih vojnika u Europi kreću se između 70.000 stalno raspoređenih trupa i 90.000. No sve procjene pokazuju znatan pad u odnosu na 1950-e, tijekom najnapetijih godina Hladnog rata, kada je na europskom kontinentu bilo raspoređeno više od 400.000 američkih vojnika. Prema analitičarima i sadašnjim i bivšim američkim vojnim dužnosnicima, povlačenje – ili čak smanjenje – broja američkih trupa u Europi značajno bi oslabilo odvraćanje od Rusije te bi financijski koštalo i Europljane i Amerikance. Izvješće Njemačkog ekonomskog instituta (IW Köln) ovog je tjedna upozorilo da bi Europi moglo trebati 10 do 12 godina da nadomjesti ključne američke vojne kapacitete. - Moja preporuka je da se zadrži sadašnji raspored snaga - rekao je početkom mjeseca američkim zakonodavcima general Christopher Cavoli, zapovjednik Europskog zapovjedništva SAD-a i vrhovni saveznički zapovjednik NATO-a u Europi. - Kolektivno trebamo snažnu kopnenu prisutnost, osobito da bismo nadjačali jedinu stvarnu rusku prednost – sposobnost da svoje snage brzo premjeste na naše granice - dodao je, upozorivši da bi smanjenje američke prisutnosti neizbježno usporilo odgovor na ruski napad.

VEZANI ČLANCI:

Cavoli odlazi u mirovinu ovoga ljeta, a Washington navodno razmatra mogućnost da se NATO zapovjedništvo po prvi put od osnutka saveza 1949. prepusti Europljanima. Neke zemlje žele se pripremiti na moguće američko povlačenje, radije nego se oslanjati na nadu u najbolje, no ne slažu se svi glavni gradovi oko toga, rekli su za POLITICO trojica europskih dužnosnika. Najveći broj američkih trupa u Europi nalazi se u Njemačkoj – više od 38.000, prema Međunarodnom institutu za strateške studije iz Ujedinjenog Kraljevstva. Također, u Poljskoj se nalazi više od 14.000, u Italiji 12.000, a u Ujedinjenom Kraljevstvu 10.000 vojnika. Početkom ovog mjeseca, NBC News je izvijestio da Pentagon razmatra povlačenje do 10.000 vojnika iz Srednje Europe, uglavnom iz Poljske i Rumunjske. Obje zemlje odlučno su zanijekale te tvrdnje. Više europskih zemalja zahtijeva da Washington jasno iznese svoje planove.

- SAD ima obveze prema regionalnim obrambenim planovima NATO-a dogovorenima na summitu u Vilniusu 2023. Ako SAD kaže: 'U redu, odlazimo', to bi se moralo uskladiti sa saveznicima kako bi se utvrdilo kako prilagoditi planove i tko će preuzeti koje obveze - rekao je Hodges. Druge europske vlade i dalje se nadaju da će američki izbori za Kongres za dvije godine, kao i predsjednički izbori 2028., oslabiti Trumpovu moć i obnoviti staro savezništvo sa SAD-om.

No, ovo nije prvi put da neka američka administracija razmatra smanjenje svoje vojne prisutnosti u Europi kako bi se usmjerila na Aziju. Pod Barackom Obamom, SAD je započeo s tim ciljem, ali je promijenio kurs – i povećao broj vojnika u Europi – nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin nezakonito anektirao Krim 2014. godine. - Prve koje bi povlačenje američkih trupa pogodilo bile bi Poljska i baltičke zemlje - rekao je Ben Harris, istraživač za Europu i američku vanjsku politiku pri Vijeću za vanjske odnose, dodavši da bi sigurnost cijele Europe bila oslabljena.

Međutim, svako povlačenje ili smanjenje američke prisutnosti pokrenulo bi ozbiljna pitanja o troškovima i logistici premještanja vojne opreme. SAD je rasporedio širok spektar opreme, od tenkova do helikoptera, brodova i nuklearnog naoružanja. Njegove Aegis Ashore jedinice za obranu od balističkih projektila u Rumunjskoj i Poljskoj osobito su važne za obranu Europe od zračnih napada.

Tijekom svog prvog predsjedničkog mandata, 2020. godine, Trump je najavio plan o povlačenju oko 12.000 vojnika iz Njemačke. Neki su trebali biti premješteni unutar Europe, dok su se drugi trebali vratiti kući. - Plan je zaustavljen zbog troškova uklanjanja tih trupa - rekao je Harris, i na kraju ga je poništio bivši predsjednik Joe Biden.

Američke trupe u Europi predstavljaju "nuklearno odvraćanje, zračnu i pomorsku snagu. No na kopnu, gledajući ukupnu brojnost i sposobnosti, Europljani imaju veću moć", dodao je.

>>FOTO Putin ima 14 jasnih meta: Kada bi doista posegnula za nuklearnim oružjem, Rusija bi prvo gađala ove lokacije>>