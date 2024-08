Janaf: Ponovljeno testiranje naftovoda potvrdilo da kapacitet premašuje potrebe MOL-a

Jadranski naftovod (Janaf) je ponovljenim testiranjem naftovoda od Terminala Sisak do mađarske granice potvrdio da kapaciteti premašuju potrebe MOL-a te da se uz mogućnost dodavanja DRA aditiva na toj dionici može postići kapacitet od 13 do 16,4 milijuna tona godišnje, objavio je u subotu Janaf. Kako se navodi u priopćenju, Janaf je tijekom kolovoza ove godine u koordinaciji s predstavnicima MOL Grupe proveo ponovno testiranje protoka sirove nafte na dionici Janafovog naftovoda od Terminala Sisak do mađarske granice.

"Rezultati ponovljenog testiranja pokazali su da kapacitet naftovoda premašuje ukupni godišnji kapacitet za preradu MOL-ovih rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj. Testiranjem je potvrđeno da se uz mogućnost dodavanja DRA aditiva na navedenoj dionici može u potpunosti postići kapacitet od 13 do 16,4 milijuna tona godišnje ovisno o broju angažiranih pumpi s obje strane", ističu iz Janafa.

Uprava Janafa u priopćenju naglašava kako su ponovljenim testiranjem protoka nafte na dionici Janafovog naftovoda dobiveni točni i egzaktni podaci o realnim, pouzdanim i sigurnim kapacitetima Janafa do mađarske granice na godišnjoj razini. "Testiranje je potvrdilo spremnost Janafa da u potpunost od sutra osigura opskrbu obje rafinerije u vlasništvu MOL Grupe te garancije koje su dane Vladi Republike Hrvatske i Europskoj komisiji. Janaf je siguran i pouzdan partner svim korisnicima naftovodno-skladišnog sustava te kontinuirano ulaže u unapređenje svojih usluga transporta i skladištenja kako bi zadovoljio sve potrebe svojih partnera", ističe Uprava Janafa.

Janaf već 12 godina u kontinuitetu ima ugovore o transportu s MOL Grupom te opskrbljuje MOL-ove dvije rafinerije sirovom naftom, i to rafineriju Szashalombatta pokraj Budimpešte kapaciteta 8,1 milijun tona godišnje prerade i rafineriju Bratislava kapaciteta 6 milijuna tona godišnje prerade, zaključuje se u priopćenju Janafa.

Podsjetimo, mađarska je strana u posljednje vrijeme više puta prigovorila Hrvatskoj i Janafu pa je tako i početkom kolovoza ove godine mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto Hrvatsku proglasio "nepouzdanom tranzitnom zemljom", ustvrdivši uz ostalo kako je, od početka rata u Ukrajini, podigla naknadu za tranzit nafte na pet puta više od prosječne tržišne naknade, onemogućila MOL-u da ugovori dugoročnu isporuku te nije provela investicije potrebne za povećanje kapaciteta.

I tada su iz Janafa, kao i iz hrvatskog Ministarstva gospodarstva, odbacili njegove tvrdnje kao neistinite i naglasili kako Janaf "može u cijelosti zadovoljiti potrebe rafinerija MOL Grupe u Bratislavi i Budimpešti za sirovom naftom".

Iz Janaf su također odbacili tvrdnje da MOL Grupa ne može s Janafom sklopiti višegodišnji ugovor, kao i tvrdnja da je Janaf podigao naknade u protekle tri godine. Janaf u u svim poslovnim odnosima s korisnicima svog transportno-skladišnog sustava u izračunu transportnih tarifa Janaf upotrebljava verificiranu metodologiju koja osigurava jednak tretman svih korisnika i nije vezana za pravne osobe, nego za dionice naftovoda, s čime je upoznat i MOL, isticali su uz ostalo iz Janafa.