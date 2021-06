Izvanraspravno vijeće odbilo zahtjeve za razdvajanjem postupka protiv Šendulovića i Gojića

Jedan je u bijegu od početka, a drugi raznim razlozima uspijeva ishodovati odgode sudskih rasprava, a i jedno i drugo su razlog zašto se suđenju za aferu Border ne nazire kraj. Pa se stvar pokušala riješiti razdavanjem postupka odnosu na neke okrivljenike. Jedno razdvajanje je tražila obrana, a drugo predsjednica sudskog vijeća, no oba prijedloga nedavno je odbilo izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda.

No krenimo redom. Optužnica je podignuta 2013., a izmijenjena u lipnju 2020. Suđenje je počelo u siječnju 2014. Na optuženičkoj klupi našla se skupina ljudi predvođena Zvonkom Šendulovićem koje je USKOK teretio da su od 2006. do 2010. bili dio dobro uhodane zločinačke grupe, koja je na krivotvorenim putovnicama RH zaradila najmanje 590.000 eura. Putovnice, koje su se izdavale u hrvatskom konzulatu u Tuzli te hrvatskim veleposlanstvima u Sarajevu i Bruxellesu, završavale su u rukama poznatih regionalnih kriminalaca, a među korisnicima takvih putovnica bili su i Sretko Kalinić, jedan od najpoznatijih egzekutora zemunskog klana, Luka Bojović, čelni čovjek zemunskog klana...

Uhićenje Šendulovića i ostalih je prije više od 10 godina predstavljeno kao velik uspjeh u borbi protiv organiziranog kriminala, a cijela ta mučna priča, vjerovalo se, bit će brzo i sudski okončana. No kako je vrag uvijek u detaljima, suđenje je počelo, pa se razvlačilo otkazima punomoći, inzistiranjem na pozivanju svjedoka koji su nedostupni, zahtjevima za izdvajanjem nezakonitih dokaza, bolestima optuženika... Zbog svega toga je koncem 2017. moralo formalno pravno početi iz početka te nije okončano do danas. Osim Zvonka Šendulovića još su optuženi Bruno Margetić i Zoran Rudnički, a Darku Gojiću se sudi u odsutnosti. Razdvajanje postupka sada je za Gojića tražio njegov branitelj, a za Šendulovića predsjednica vijeća.

No oba su zahtjeva odbijena jer je izvanraspravno vijeće smatralo da se svim optuženicima stavlja na teret isti događaji, da se radi o istim sudionicima i istim dokazima. Po stavu vijeća, razdvajanje postupka dovelo bi do paralelnih postupaka u kojima se izvode isti dokazi. Isto tako, razdvajanje postupa u odnosu Darka Gojića, smatra vijeće, ne bi dovelo do ubrzanja postupka, obzirom da su ispunjeni uvjeti da mu se sudi u odsutnosti te je doneseno rješenje o suđenju u odsutnosti. Pa se suđenje nastavlja u dogledno vrijeme, a kada će biti barem nepravomoćno okončano dosita je teško reći.