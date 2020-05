Izglasano raspuštanje Sabora: Jandroković objavio koliko su radili zastupnici

Saborski zastupnici izglasali su većinom glasova raspuštanje ovog saziva Sabora. Za je bilo 105 zastupnika, što je daleko više od potrebnih 76 glasova. Protiv raspuštanja Sabora glasalo je pak osam zastupniak i zastupnica, dok je njih četvero bilo suzdržano.

- Želio bih se svima zahvaliti na suradnji i vjerujem da ste svi radili u korist hrvatskih građana - kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

- Različiti smo, no vjerujem da smo svi radili u interesu građana i da ćemo ostati upamćeni po odlukama koje smo donijeli, kao i po načinu na koji smo radili u vrijeme ovih posebnih okolnosti jer smo bili jedan od rijetkih europskih parlamenatra koji je nastavio raditi i u vrijeme epidemije koronavirusom - zahvaljujući svim zastupnicama i zastupnicima, kao i svim popratnim saborskim službama i svim zaposlenicima koji rade u Saboru kazao je uoči glasanja Jandroković.

Rad devetog saziva Sabora

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio je i konferenciju za medije na kojoj je govorio o radu IX. saziva Sabora.

- Nama su parlamentarni izbori u rokovima. Nadam se da ćemo dobiti većinu i krenuti s radom. Tri su stvari koje sam želio reći. Prvo sam želio zahvaliti vama medijima u četverogodišnjem razdoblju. Mislim da ste bili korekni. Hvatali ste i one dobre i one manje dobre trenutke. Želio bih vas upoznati sa statistikom ovog saziva. Imali smo 421 dana zasjedanja. Isto je i sa satima zasjedanja - istaknuo je.

Naveo je da ovo govori da se njemu čini da su dinamizirali rad i misli da se to iz statistike vidi.

- Bilo je više od 50 tisuća javljanja i 760 stegovnih mjera. To pokazuje velike aktivnosti u radu zastupnika - smatra predsjednik Sabora. Istaknuo je da su uveli znakovni jezik.

- Uveli smo tjedni raspored zasjedanja. Toga prije nije bilo. Uveli smo i da se može raditi preko videa u Odborima . Ova situacija s koronavirusom natjerala je da se prilagodimo - kazao je.

Osvrnuo se i na ono što je po njemu obilježilo rad ovog saziva.

- Izdvojio bih lex Agrokor kojim je spašeno više od 10 tisuća radnih mjesta. Prošao je i tekst ustavnost. Druga bitna situacije dogodila se nakon potresa i epidemije kad smo radili bez prestanka. Nikad nismo prekinuli svoj rad - pohvalio se.

Odbacio je sve optužbe oporbe zbog činjenice da se neće donijeti Zakon o obnovi grada Zagreba.

- Vrlo teško mi prihvatiti ljudi koji nisu dali ništa tu paradiraju. Svjesni smo da postoje ljudi koji trebaju pomoći. Vjerujem da će Zakon o obnovi grada Zagreba biti donesen čim se sazove novi saziv - kazao je.

Ponovio je kako su ljudi iza današnjeg prosvjeda politički akteri koji želi se promovirati uoči izbora.

VIDEO: Prosvjed ispred Sabora

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Moja ocjena ovog Sabora nije tako loša kakva je percepcija. Takva je zbog neprimjerenog ponašanja saborskih zastupnika. Ovdje su uvrede, pa i govora mržnje, bilo je iznošenja laži...To više nije incident, to je postala svakodnevna praksa. Meni je to malo neobično. Ja sam odgojen na drugačiji način. Često prešutim, a znao sam i odgovoriti. Hrvatski sabor nije ulica - obrazložio je.

Nada se kako se to neće dogoditi u idućem sazivu i da se nada kako će biti još više kvalitetnih rasprava.

- Jedan dio zastupnika ne dolazi. I zbog njihovog nedolaska i nerada dobiva se dojam da zastupnici ne rade svoj posao. Za njih nemam opravdanje.

Kazao je kako su sučeljavanja oko svjetonazora bitni, no isto tako on smatra da inzistiranje na ideologiji u vremenima krize su, prema njemu. loša.

O Marasu

- Ono što je on govorio ne bih ponavljaju. Čuli ste to svi. Ovo danas što se događalo je slika i prilika hrvatske oporbe - SDP. Zašto je to kolega Maras napravio? Jer se bori za glasove s onima koji su protestirali ispred Sabora. Vidio je kako su oni žestoki, pa je on bio žestok. Ne može se tako ponašati u Saboru. To gledaju njegova djeca, to gledaju moja djeca.

Podsjećamo, prijedlog za raspuštanje dala je vladajuća koalicija. Očekuje se da će predsjednik Zoran Milanović ovog tjedna objaviti datum izbora sukladno svojim ovlastima. Moguća su četiri datuma: 21. lipnja, 28. lipnja, 5. srpnja i 12. srpnja.